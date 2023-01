Valosuunnistuksen rasteista tuli suosittu treffipaikka Turussa – reippailun ohessa pohditaan kiperiäkin kysymyksiä

Osallistava valotaide on vakiinnuttanut paikkansa ajanviettomuotona. Turussa suunnistetaan Aurajokirannassa, sukeltaen välillä Itämeren pinnan alle.

Ninna ja José Valencia kulkevat talvista Turun Aurajokirantaa lastenvaunuja työntäen, puhelin valmiina. Ei kuitenkaan soittelun tai somettamisen takia, vaan suunnistuksen.

Valenciat ovat lähteneet valosuunnistamaan vauvansa kanssa, ja Ninna poimii ensimmäisen rastin tiedot tottuneesti puunrungosta. He olivat liikkeellä myös vuosi sitten, kun valosuunnistus järjestettiin Vanhan Suurtorin lähistöllä.

Reitillä pääsee seuraavalle rastille vastaamalla kysymyksiin merellisestä Turusta.

– Onhan Turku tosi kaunis kaupunki. Tykkäämme vaunulenkkeillä muutenkin pienen kanssa. Oli jännittävää etsiä rasteja ja vastata kysymyksiin sekä pohtia, miten haluaisi kehittää Turkua, kertoo Ninna Valencia.

Ninna Valencia aloittaa valosuunnistuksen poimimalla ensimmäisen rastin tiedot kännykällään.

Turussa voi edelleen nauttia yli viikonlopun valotaiteesta valosuunnistuksen (siirryt toiseen palveluun) merkeissä. Valon polku -tapahtuman aikaan joulukuussa alkanut suunnistus ja sen rastit ovat käytössä vielä viikonlopun ajan.

Reitti kulkee kaupungintalon vastarannalta Forum Marinumille. Samalla voi edelleen ihailla kausivalaistuksia.

Monet kävijät treffeillä suunnistuksessa

Kaupunkisuunnistustapahtumia eri puolilla Suomea järjestävän, Know Your Hoods -palvelusta vastaavan yrityksen toimitusjohtaja Susanna Lahtinen kertoo, että rasteilla ovat käyneet etenkin lapsiperheet ja treffeillä kävijät.

Myös Yle tapasi yhden treffiparin torstai-iltana rasteilla, mutta he eivät halunneet haastatteluun.

– Kysymme suunnistuksen kännykkäsovelluksessa sitä, millaisessa ryhmässä henkilöt ovat olleet liikkeellä. Suosittu vastaus on ollut treffeillä, kertoo Lahtinen.

Lahtinen on tyytyväinen, että suunnistajia riittää. Yritys on järjestänyt suunnistuksia eri paikkakunnilla, muun muassa Liedossa, Marttilassa, Naantalissa, Kemiönsaaressa ja Raisiossa.

– Suunnitteilla on kiertävä valoteos, johon voisimme liittää suunnistuksen, joka sopii kullekin paikkakunnalle.

Loppuhuipennus herättää huolen Itämeren tilasta

Turun valosuunnistuksen viimeinen rasti löytyy Forum Marinumin pihasta. Suunnistaja saa tuttuun tapaan pohdittavakseen tukun kysymyksiä, ja vastattuaan hänen on mahdollista aktivoida valoteos.

Valotaide näyttää tosi kauniilta, sanoo José Valencia.

Pinnan alla -valoteos äänimaailmoineen vie katsojan kokemaan elämää yllättävästä näkökulmasta, eli katsoja tuijottaa satamanosturin alle venytettyä kangasta ja näkymää Itämeren pinnan alta ylös taivaalle.

Teoksen on tehnyt muotoilija ja mediataiteilija Juho Vainio. Hän kertoo, että palaute teoksesta on ollut myönteistä.

– Ihmiset eivät tavallisesti kulkeudu tällaiseen paikkaa eli nosturin alle. Siitä on tullut jänniä fiiliksiä. Tässä on kantaaottavuuttakin mukana. Vedessä saattaa lillua välillä roskia, kun Itämeressä on siivottavaa. Teos ottaa kantaa myös siihen, kertoo Vainio.

Valencian perhe on tyytyväinen suunnistuksen antiin.

– Ihanaa, että kaupunkitapahtuman voi toteuttaa omaan tahtiin, kun itselle sopii, kiittelee Ninna Valencia.

