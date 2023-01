Yhdysvaltain edustajainhuone äänestää viidettä kertaa uudesta puhemiehestä – Ylen kirjeenvaihtaja: ”Hyvin noloa republikaanipuolueelle”

Yhdysvaltain edustajainhuone ei vieläkään ole onnistunut valitsemaan itselleen uutta puhemiestä. Paikka kuuluu republikaanipuolueelle, jolla on edustajainhuoneen enemmistö. Puolue on kuitenkin jakautunut.

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa on käynnissä viides äänestys uudesta puhemiehestä. Tavallisesti puhemiehen äänestys on pelkkä muodollisuus, ja enemmistöpuolue on päättänyt uuden puhemiehen ennen äänestystä. Republikaanien ykkösehdokas on Kevin McCarthy.

Republikaanipuole on kuitenkin hyvin jakautunut, eikä McCarthylla ole puolueen oikean äärilaidan tukea. Entiselle presidentille Donald Trumpille uskolliset republikaanit esittivät keskiviikkoiltana niin neljännessä kuin nyt viidennessäkin äänestyksessä omaa ehdokastaan, Byron Donaldsia, puhemieheksi.

– Tämä on hyvin noloa republikaanipuolueelle ja näyttää puolueen sisäisen jakautuminen koko maailmalle, Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka sanoo.

Tikka huomauttaa, että vaikka kiista on sisäpoliittinen, se lähettää huolestuttavan signaalin Euroopalle.

– Se näyttää, miten Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on jakautunut liittovaltiotasolla. Yksinkertaistenkin toimien läpivieminen on hankalaa. Se on huolestuttava signaali esimerkiksi sille, miten Ukrainan tukipaketteja voidaan viedä läpi.

Puhemiehen valintaan vaaditaan edustajainhuoneen yksinkertainen enemmistö eli 218 ääntä. Pienempikin äänimäärä voi riittää, mikäli joku tai jotkut edustajat äänestävät tyhjää. Näin kävi neljännellä äänestyskierroksella, kun yksi republikaaniedustaja äänesti tyhjää.

Demokraattien äänet menevät puolueen omalle ehdokkaalle Hakeem Jeffriesille, ja republikaanien 222 ääntä tulevat viidennelläkin äänestyskierroksella jakautumaan.

Puhemiehestä äänestettiin eilen kolme kertaa, ja tänään keskiviikkona neljänen kerran. Kyseessä on ensimmäinen kerta sataan vuoteen, kun edustajainhuoneen enemmistössä oleva puolue ei kyennyt valitsemaan puhemiestä ensimmäisellä äänestyskierroksella.

