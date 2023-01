Jos taloyhtiö menee konkurssiin, omistusasunnosta voi lentää ulos ja asuntovelka jää – harvinainen tragedia iskee yleensä hiipien

Kotkassa Sunilantiellä on kerrostalo, joka näyttää ihan tavalliselta: alakerrassa on liikehuoneistoja ja yläkerrassa lasitettuja parvekkeita. Ulkoa ei uskoisi, että talon ainoa toivo on ostajan löytyminen. Taloyhtiö meni syyskuussa konkurssiin, ja pankki on ottanut talon pantiksi.

– Talossa on lämmöt päällä, ja siellä toimii kaikki välttämätön. Esimerkiksi vedestä ja lumitöistä on huolehdittu, kertoo konkurssipesänhoitaja Maria Väisänen.

Näillä toimilla pankki suojelee pantiksi otettua omaisuuttaan. Taloyhtiöllä itsellään ei ole varoja edes välttämättömään ylläpitoon.

Konkurssi ei yleensä tule yllätyksenä

Jokainen konkurssitilanne on erilainen, mutta yleensä taloyhtiö ajautuu konkurssiin pitkän ajan kuluessa.

Niin voi käydä esimerkiksi silloin, jos korjauksia on laiminlyöty ja talon vakuusarvo ei riitä pankilta haettuun korjauslainaan. Taloyhtiöille vaikeuksia toi viime vuonna kallis energia.

Kymenlaaksossa ongelmia oli erityisesti maakaasulämmitteisillä yhtiöillä. Sunilantien kiinteistö lämpiää myös kaasulla. Lisäksi sen alakerrassa on tyhjiä liiketiloja, jotka ovat myös taakaksi yhtiölle.

Taloyhtiön hoito ja isännöinti vaatii varoja. Siksi onkin vaarana, että maksukyvyttömän yhtiön talo jää hoitamatta.

– Taloyhtiö voi myös hoitaa itse isännöintiä, ja näin usein onkin etenkin pienemmissä taloyhtiöissä. Koska konkurssit ovat harvinaisia, asiasta voidaan sopia yksilöllisesti eri osapuolia kuunnellen, sanoo Kotkan seudun talokeskuksen toimitusjohtaja Sami Tammisto.

Talokeskus isännöi aikaisemmin Sunilantiellä konkurssiin mennyttä yhtiötä. Toimitusjohtaja Tammisto ei kommentoi yksittäistapauksia erikseen.

Kotkan seudun talokeskuksen toimitusjohtaja Sami Tammisto muistuttaa, että taloyhtiöiden konkurssit ovat harvinaisia. Kuva: Noora Palola / Yle

Osakkaalle suuri tragedia

Asunto-osakkaalle taloyhtiön konkurssi voi olla suuri inhimillinen tragedia. Asunnon arvo saattaa mennä, mutta asuntovelka jäädä. Tämän jälkeen henkilö voi pahimmassa tapauksessa olla asunnoton.

– On tärkeää, että asia nostetaan esiin yhteiskunnallisena kysymyksenä, sanoo vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa Isännöintiliitosta.

Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia kertoo, että käytännössä asukas voi joutua pois kodistaan.

– Prosessi on samanlainen kuin missä tahansa osakeyhtiössä. Osakas ei omista huoneistoa vaan osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallintaan. Konkurssissa sijoitus yhtiöön raukeaa, hän kertoo.

Taloyhtiössä ottaa määräysvallan konkurssin jälkeen konkurssipesänhoitaja. Hänen tehtävänsä on huolehtia velkojien tarpeista.

– Tällöin realisoidaan se omaisuus, mikä on jäljellä. Tällaisia voivat olla rakennukset tai tontti. Käytännössä asukkaat voivat neuvotella asumisesta konkurssipesänhoitajan kanssa. On mahdollista, että asukas saa jonkin siirtymäajan muuttoon, kertoo Haltia.

Konkurssitilanteeseen ei välttämättä ole yhtä syytä. Yksittäisiä tapahtumia ja taloyhtiön hallinnon sekä isännöinnin roolia voidaan kyseenalaistaa, mutta useimmiten suoraa syytä ei kuitenkaan löydy. Kotkan Sunilassa tilannetta on pyritty hoitamaan hyvässä yhteishengessä.

– Konkurssiin johtavat vuosien aikana monet syyt, ja vyyhti saattaa olla suuri selvitettäväksi. Syyllistä ei välttämättä ole, vaan pitkäaikaiset maksuvaikeudet ovat vain johtaneet tilanteeseen, sanoo Haltia.

Sijoittaja pelastaisi tilanteen

Joissakin tapauksissa voi käydä niin, että talon ostaa sijoittaja. Tällöin hän voi vuokrata asunnot, ja vuokralle voivat tulla entiset omistajat. Tätä toivotaan Sunilassa. Talossa asuu edelleen muutama asukas.

– Kiinnostuneita talosta on löytynyt, mutta kauppoja ei ole vielä syntynyt, kertoo konkurssipesänhoitaja Maria Väisänen.

Mikäli talossa on joku valmiiksi vuokralla, hän ei menetä samalla tavalla omaisuuttaan kuin osakkeenomistaja. Tilanteessa voi silti olla edessä muutto.

– Talossa eläminen voi tulla mahdottomaksi jo siksi, että korjauksen puuttuessa se voi muuttua asumiskelvottomaksi. Jos ostajaa ei löydy, maksamattomat maksut voivat aiheuttaa sen, että paikka jää kylmilleen, sanoo Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Taloyhtiökin voi ajautua konkurssiin.

Konkurssit yhteiskunnallinen kysymys

Taloyhtiöiden konkurssit ovat edelleen hyvin harvinaisia. Viime vuoden aikana konkurssitilanteessa oli maassamme Isännöintiliiton mukaan toistakymmentä taloyhtiötä. Aikaisemmin luku on ollut yksi tai kaksi vuodessa.

Konkurssiin hakeutuvat taloyhtiöt ovat niin uusi ilmiö, että tilanteeseen ei ole valmista turvaverkostoa tai menettelytapaa.

– Yleensä konkurssitilanteeseen on konkurssiasiamiehen suositukset ja ohjeet. Asunto-osakeyhtiöiden konkursseissa ei tällaista ohjeistusta vielä ole laadittu, sanoo konkurssipesänhoitaja Maria Väisänen.

Tilanne poikkeaa muista konkursseista esimerkiksi juuri siinä, että tilanteessa on mukana myös asukkaita. Tilannetta katsotaan isännöintialalla myös yhteiskunnan näkökulmasta.

– On tärkeä huolehtia suunnitelmallisesta kiinteistöjen huoltamisesta. Rahoituksen voisi varmistaa esimerkiksi valtion rahoitusjärjestelmällä, jos vakuusarvo taloyhtiöllä ei muuten riitä. Kiinteistöissä on kiinni suuri osa meidän kansallisvarallisuuttamme, joten siksi niistä tulisi pitää huolta, sanoo Kotkan talokeskuksen toimitusjohtaja Sami Tammisto.