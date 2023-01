Katso suorana uuden puolustusministeri Mikko Savolan tiedotustilaisuus: Lisää kertausharjoituksia on luvassa tänä vuonna

Uusi puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) on vannonut virkavalan. Hän tuuraa isyysvapaalle jäävää Antti Kaikkosta maaliskuun alkuun asti.

Savola sanoo nimityspuheessaan, että Suomen turvallisuuden ytimessä on oma vahva puolustus, jonka mahdollistavat yleinen asevelvollisuus ja laaja reservi.

Savolan mukaan reserviläiset voivat odottaa kutsuja kertausharjoituksiin tänäkin vuonna. Puolustusvoimat jatkavat samalla hankintojen tekemistä ja varastojen täydentämistä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti Savolan puolustusministeriksi.

Virkavalan vannomisen jälkeen Savola kertoo ajatuksistaan ja lyhyen kauden tavoitteista tiedotustilaisuudessa. Tuoretta puolustusministeriä työllistävät Suomen vielä kesken oleva Nato-jäsenyysprosessi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Puolustusministerinä toiminut Kaikkonen ilmoitti joulukuun puolessa välissä jäävänsä isyysvapaalle.

Ähtäriläinen Savola on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä. Savola on pitkäaikainen puolustusvaliokunnan jäsen ja on istunut myös ulkoasiainvaliokunnassa.

Savola on toiminut myös useissa maanpuolustukseen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä luottamustehtävissä, kuten Reserviläisliiton puheenjohtajana.