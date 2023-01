Naisten oikeudet murskautuivat Afganistanissa vuodessa – näin tilanne eteni kuukausi kuukaudelta

Afganistanissa valtaa pitävä ääri-islamilainen Taliban kurjisti naisten asemaa viime vuonna rajusti ja monin tavoin.

Talibanin naisille määräämät rajoitukset ovat pahinta sukupuoleen kohdistuvaa sortoa, mitä maailmassa on viime vuosina tehty.

– Naisten elintila on kavennettu minimiin. Taliban-liike yrittää pyyhkiä naiset ja tytöt täysin pois yhteiskunnasta, sanoo Afganistania seuraava Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi Ylelle.

Noustessaan valtaan elokuussa 2021 Taliban lupasi sallia naisten opiskelun ja työssäkäynnin islamilaisen sharia-lain puitteissa. Taliban ei ole pitänyt lupaustaan, ja yhtenä päättyneen vuoden viimeisistä toimistaan ääriliike kielsi naisilta opiskelun yliopistoissa.

– Se oli kuin piste i:n päälle. Naisilla ei ole enää tilaa afganistanilaisessa yhteiskunnassa.

Taliban on jo pitkälti pakottanut naiset pysymään kodeissaan. Naisten asema alkaa olla yhtä huono kuin ääriliikkeen edellisellä pahamaineisella valtakaudella vuosina 1996-2001.

Kokosimme tähän juttuun Taliban-hallinnon viime vuonna naisiin kohdistamia sortotoimia.

Maaliskuu:

Heti kouluvuoden aluksi Taliban kielsi tytöiltä kaiken toisen asteen koulutuksen. Päätös vei noin 3,5 miljoonalta teini-ikäiseltä tytöltä mahdollisuuden opiskella. Tytöt saavat käydä koulua enää vain kuudenteen luokkaan asti.

Suurin osa toisen asteen kouluista suljettiin tytöiltä jo pian Taliban-liikkeen valtaannousun jälkeen syyskuussa 2021. Koulunkäynnin piti jatkua viime maaliskuussa, mutta Taliban petti lupauksensa.

Taliban-hallinnon edustajat ovat sanoneet, että kielto on väliaikainen, ja he ovat perustelleet sitä erilaisilla tekosyillä. Fundamentalistit ovat muun muassa väittäneet, että määrärahat opetussuunnitelmien muuttamiseksi islamistisiksi ovat loppuneet.

Huhtikuu:

Taliban erotti tuhansia valtion palveluksessa työskennelleitä naisia. Irtisanotut naiset määrättiin pysymään kotona.

– Ymmärtääkseni kaikki naiset on erotettu hallinnon palveluksesta. Ainakin kaikista korkeimmista viroista naiset on erotettu ja naisten asioita hoitaneet virastot on lakkautettu. Käsittääkseni Taliban-hallinto ei ole palkannut yhtään naista, Amnestyn Pargol Miraftabi sanoo.

Ennen Talibanin valtaannousua naiset muodostivat viidenneksen Afganistanin työvoimasta. Sen jälkeen naisten työllisyys on romahtanut.

– Naisten oikeutta työn tekemiseen on rajoitettu todella merkittävästi. Mahdollisuudet käydä töissä kodin ulkopuolella ovat hyvin rajalliset.

Taliban on estänyt naisten osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon. Lähes kaikki naiskansanedustajat ovat paenneet maasta.

Huhtikuussa naisilta kiellettiin myös pääsy lennoille pääkaupunki Kabulin kentällä ilman miessaattajaa.

Pitkät automatkat Taliban kielsi naisilta ilman seurassa olevaa miessukulaista jo viime joulukuussa. Miespuolinen esiliina on oltava mukana, jos matka on yli 72 kilometriä pitkä.

Naiset eivät myöskään pääse enää terveyskeskuksiin ja sairaaloihin ilman miessaattajaa.

– Saattaja ei voi olla kuka tahansa miespuolinen sukulainen, vaan yleensä isä, veli tai aviopuoliso. Naiset eivät pysty millään tavalla liikkumaan vapaasti. Liikkumisen vapaus on evätty täysin, Miraftabi toteaa.

Toukokuu:

Toukokuussa Taliban-liikkeen korkein johtaja Haibatullah Akhunzada määräsi naiset peittämään kasvonsa ja vartalonsa täysin julkisilla paikoilla.

Määräys tarkoittaa käytännössä burka-kaavun tai niqap-kasvohunnun käyttöpakkoa. Tätä pidetään yhtenä kovimmista naisiin kohdistuvista määräyksistä.

Juuri burkasta muodostui edellisen Taliban-hallinnon symboli maailmalla.

Taliban uhkaa rangaista myös jokaisen määräystä rikkovan naisen isää tai lähintä miespuolista sukulaista.

Määräys kasvojen peittämisestä on vaikuttanut erityisesti kaupunkilaisnaisten elämään. Talibanin hallitsemilla alueilla pakko oli voimassa jo ennen kuin ääriliike nousi valtaan koko Afganistanissa.

Toukokuussa ihmisoikeusjärjestöt varoittivat lapsiavioliittojen määrän jyrkästä noususta Afganistanissa.

Talibanin sääntöjen mukaan jopa 13-vuotias tyttölapsi voidaan pakottaa avioon kuinka vanhan miehen kanssa tahansa. Talibanin jäsenet ovat pakottaneet naisia ja tyttöjä avioliittoihin.

Miraftabi arvioi, että lapsiavioliittojen määrät tulevat nousemaan humanitaarisen kriisin takia.

– Pakkoavioliitot ovat monille perheille ainoa tapa turvata tytöille edes jonkinlainen tulevaisuus.

Elokuu:

Taliban-taistelijat pahoinpitelivät naismielenosoittajia ennen valtaannousun vuosipäivää järjestetyssä mielenosoituksessa Kabulissa.

Tuolloin noin 40 naista marssi opetusministeriön edustalle. Iskulauseissaan naiset vaativat ”leipää, työtä ja vapautta”.

– Taliban-hallinto on hajottanut mielenosoituksia väkivaltaisesti ja naisia on pidätetty. Pidätettyjä on pahoinpidelty ja kidutettu. Naisten oikeuksia puolustaneita aktivisteja on kadonnut, Miraftabi toteaa.

Lokakuu:

Taliban rajoitti naisten mahdollisuuksia opiskella yliopistoissa lokakuussa. Naisilta kiellettiin pyrkiminen ainakin insinööriopintoihin sekä taloustieteen, journalismin, eläinlääketieteen, maataloustieteen ja geologian opintoihin vuotuisissa pääsykokeissa.

Marraskuu:

Afganistanin naisilta kiellettiin pääsy puistoihin, urheilukeskuksiin ja naisille tarkoitettuihin kylpylöihin. Kabulissa naiset voivat vierailla yleisissä puistoissa vain tiettyinä päivinä, jolloin miehiä ei päästetä niihin.

Joulukuu:

Vuoden lopussa Taliban-hallinnon opetusministeriö ilmoitti, ettei naisopiskelijoita päästetä enää yliopistoihin.

Korkeakoulutuksesta vastaavan ministerin Neda Mohammad Nadeemin allekirjoittamassa julkisille ja yksityisille yliopistoille lähetetyssä kirjeessä naisten opiskelu määrättiin keskeyttämään välittömästi. Kiellon jälkeen naisopiskelijat osoittivat mieltään.

– Kielto vaikuttaa aika pysyvältä, Miraftabi arvioi.

Ennen joulua Taliban kielsi myös naisten osallistumisen avustusjärjestöjen työhön. Sen jälkeen useat kansainväliset avustusjärjestöt keskeyttivät ohjelmansa Afganistanissa, koska ne eivät pysty toimimaan ilman naispuolisia avustustyöntekijöitä.

Ilman naistyöntekijöitä järjestöt eivät saa apua perille Afganistanin naisille ja lapsille.

– Se muuttuu ainakin hyvin hankalaksi.

“Naisten asema on lohduton”

Amnestyn Pargol Miraftabi sanoo, ettei Afganistanin naisille ole enää juuri mitään oikeuksia jäljellä.

– Naisten asema on Afganistanissa lohduton. Tilanne heikkenee koko ajan. Naisilta on käytännössä viety oikeus työhön, opiskeluun ja liikkumiseen.

Onko kansainvälisellä yhteisöllä keinoja vaikuttaa ääriliike Talibaniin niin, että naisten asema parantuisi Afganistanissa?

– Haluaisin uskoa, että on. On tärkeää, ettei Afganistanin tilannetta unohdeta. Kansainvälisen yhteisön pitää olla aktiivinen ja luoda painetta Talibanin suuntaan. Olisi tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

