Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja jäävättiin aluehallituksessa – haluaa nyt selkeän linjauksen kaksoisrooleihin

Valkeakoskelainen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Pekka Järvinen (sd.) haluaa perusteellisen linjanvedon jääviysasioista hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Myös Valkeakosken kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana toimiva Järvinen on jättänyt oikaisuvaatimuksen aluehallituksen kokouksesta, jossa päätettiin sairaanhoitopiiriltä periytyvän alijäämän kattamisesta. Oikaisuvaatimusta käsitellään aluehallituksessa maanantaina.

Järvinen jäävättiin 28. joulukuuta aluehallituksen päätöksenteosta, mutta useita tamperelaisia sosiaali- ja terveyspäättäjiä ei. Muutama henkilö jättäytyi itse sivuun käsittelystä.

Järvinen aikoo nyt selvityttää, kuka täsmälleen ottaen saa päättää mistäkin asiasta uusilla hyvinvointialueilla. Hänen mukaansa kyse ei ole nimistä, vaan tehtävistä.

Aluehallituksessa istuu Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, samoin varapuheenjohtaja. Järvinen kysyy, miksi esimerkiksi heitä ei jäävätty kokouksessa alijäämän käsittelystä. Sotelautakuntien tie päättyi vuoden vaihteeseen, mutta Järvisen mielestä ongelma on yhä olemassa.

– Todennäköisesti jatkan niin kauan, kunnes tähän saadaan selvyys. Varmaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto on oikea osoite selvittämään, mikä luottamushenkilöiden oikea roolitus on, hän pohtii.

Kuntien keskinäinen kilpailu on voimien haaskausta

Voi tietysti kysyä, pelkääkö Järvinen Valkeakosken putoavan syrjään hyvinvointialueen rahan ja palvelujen jaossa. Hän kuitenkin kiistää, että olisi juuri tämän takia kiinnostunut tamperelaisten luottamushenkilöiden jääviyksistä.

– Ei Valkeakoski missään erityisasemassa ole, jäämässä syrjään tai mitään muutakaan. Täällä on entinen aluesairaala ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä pari tehostetun palveluasumisen yksikköä samalla alueella. Sehän on juuri sitä, mitä on haettukin.

79-paikkaiseen aluevaltuustoon valittiin viisi edustajaa Valkeakoskelta. Se on Pekka Järvisen mukaan hyvä saavutus. Samaan lukemaan pääsi Sastamala. Kuntien keskinäinen nokittelu on hänen mielestään aika unohtaa.

– Kaikki luottamushenkilöt eivät ole ymmärtäneet, että ei tässä mitään kuntia olla tekemässä, vaan yhtä yhteistä hyvinvointialuetta, Järvinen sanoo.