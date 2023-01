Inkoon terästehtaan tapaisia projekteja on saatu rahoitettua jo muualla – asiantuntijat: norjalaisten pitäisi kertoa rahoituksestaan varsin pian

Norjalaisyritys Blastr Green Steelin jättimäisestä terästehdashankkeesta on selvillä vasta sijaintipaikka. Blastr on tehnyt sopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen käytöstä.

Alueelle suunnitellaan tehdasta, joka tuottaisi vihreää terästä. Lisäksi suunnitteilla on integroitu vedyn tuotantolaitos. Se työllistäisi valmiina noin 1 200 henkilöä.

Moni muu asia onkin sitten auki.

Lue lisää: Kuinka uskottava norjalaisfirma Blastr on? Mistä rahat ja työntekijät? Inkoon jättitehtaan ympärillä on vielä paljon kysymysmerkkejä

Iso ja hankkeen toteutumisen kannalta keskeinen kysymysmerkki on rahoitus. Investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa.

Kysyimme hankkeen rahoituksesta alan asiantuntijoilta eli Varman toimitusjohtaja Risto Murrolta ja Aalto-yliopiston rahoituksen professorilta Markku Kaustialta.

Voiko nollasta miljardihankkeeksi ponnistava teollinen startup kiinnostaa rahoittajia?

Murron mukaan rahoituksen hankinnassa onnistuneita esimerkkejä löytyy jo muista Pohjoismaista.

– Meillä on Pohjoismaissa jo esimerkkejä, että periaatteessa 4–5 miljardin euron rahoitus tyhjästä aloittavalle teolliselle startupille on mahdollista kerätä. Se on vaikeaa ja vain harva siinä onnistuu, mutta tällaisia ovat ruotsalainen akkutehtaiden rakentaja Northvolt ja Inkoon hankkeen kanssa samassa kokoluokassa kilpaileva ruotsalainen H2 Green Steel.

Myös Kaustian mukaan nykymaailmassa pääomaa löytyy aina hyviin hankkeisiin, kyse on ainoastaan rahoituksen ehdoista.

– Hankkeessa on paljon riskejä, mikä yleensä nostaa sijoittajien tuottovaatimusta. Toisaalta siinä on myös monta sellaista tunnusmerkkiä, mikä saa ainakin osan sijoittajista laskemaan tuottovaatimustaan. Arvioisin, että tämä vihreä hanke voisi saada rahoitusta paljon edullisemmilla ehdoilla kuin jokin harmaa tai ruskea hanke kuten hiilivoimala. Pääomamarkkina ei siis tänä päivänä hinnoittele ainoastaan riskiä, vaan lisäksi se hinnoittelee vastuullisuutta.

Onko teollinen startup Suomessa harvinaisuus?

– Meillä on ollut jo pitkään ohjelmisto- ja palveluyhtiöstartupeja ja nyt ikään kuin samalla konseptilla tullaan teolliseen liiketoimintaan. Se on suomalaisittain aikamoinen uutuus. Tämän mittakaavan täysin uusia teollisia yrityksiä ei käytännössä ole ollut vuosikymmeniin. Toisaalta niihin liittyy samat riskit eli merkittävä osa yrityksistä epäonnistuu ja se kuuluu toiminnan luonteeseen, sanoo Murto.

Miten rahoituksen hankinta etenee?

Murron mukaan esimerkiksi ruotsalaishankkeissa alkuvaiheessa rahoitus on tullut monipuolisesti esimerkiksi varakkailta suvuilta, rahastoilta ja tulevilta asiakkailta.

– Perustajilla on oltava jonkun verran rahaa, että suunnittelu voidaan aloittaa. Tyypillisesti isoissa hankeissa haetaan lisärahoitusta askel kerrallaan eli sitä mukaa kun projekti etenee. Rahoituksessa suurimman riskin ottavat he, jotka laittavat siihen osakepääomaa ja sitten myöhemmässä vaiheessa muut rahoittajat, jotka antavat lainaa.

Toisella kierroksella kasvavat jo summat ja vaatimukset myös sijoittajia kohtaan.

– Ruotsalaisen teräshankkeen toisella kierroksella haettiin osakepääomaa 190 miljoonaa euroa ja siellä oli yksityisiä pääomarahastoja, alkuperäisiä sijoittajia, ruotsalainen eläkesijoittaja ja Singaporen valtion rahasto, Murto listaa ja muistuttaa, että tyypillisesti eläkeyhtiöt eivät ole olleet alkuvaiheen projekteissa mukana.

Miten kriittinen tilanne hankkeella on nyt menossa?

Blastr-sijoitusyhtiöllä on vielä kova työ vakuuttaa kansainväliset sijoittajat hankkeen kannattavuudesta ja kilpailukyvystä.

– Inkoon terästehdashankkeessa on siis vielä hoidettavana rahoitus, asiakkaat ja varsinainen teknologiaosaaminen. Kriittinen tekijä alkuvaiheessa silti on rahoitus, eli pystyvätkö he kokoamaan niin paljon pääomaa, että tällainen useamman vuoden suunnittelu ja ylösottovaihe voidaan uskottavasti lähteä viemään lävitse, sanoo Murto.

– Luulisi, että yrityksellä on jo rahoituksen neuvonantajia ja jos ei ole, niin varmasti on jo monta tyrkyllä. Voi olla, että hankkeen julkistamisellakin on haettu huomiota ja hyötyä. Varmasti nyt tehdään suunnitelmia ja laskelmia ja edetään eri tasoilla, sanoo Kaustia.

Todennäköisesti rahoituspaketti tulee olemaan toteutuessaan yhdistelmä erilaisista rahoituslähteistä. Mahdollisuuksia on paljon, mutta matka vielä kuoppainen.

Millä aikataululla hankkeen etenemisestä pitäisi kuulla?

Murron mukaan rahoitusneuvottelujen onnistumisesta pitäisi saada tietoja varsin pian.

– Meidän pitäisi kuulla esimerkiksi sen kaltaista, että lähteekö joku sijoittaja terästehdasta merkittävästi ja aidosti rahoittamaan. Summan ei tarvitse olla kovin suuri vielä ensimmäisellä rahoituskierroksella, mutta jo toisella kierroksella vuoden puolentoista sisällä pitää puhua useista sadoista miljoonista euroista, jotta hanke saisi uskottavuutta esimerkiksi laitetoimittajien silmissä. Käytännössä nähdään siis aika pian, löytyykö sijoittajilta luottamusta haankkeeseen vai ei, Murto sanoo.

Ylen Antti Kurra tiivistää Inkoon tehdashankkeen pääkohdat minuutissa:

Lue lisää:

Jos Inkoon terästehdas toteutuu, sen rakentaisivat pitkälti ulkomaalaiset – norjalainen Blastr aikoo palkata myös vakiväkeä ulkomailta

Norjalaisyhtiö suunnittelee Suomeen miljardien eurojen terästehdasta – jopa yli 1 000 uutta työpaikkaa