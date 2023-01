Savonlinnan uudella paloasemalla on puhdas ja likainen puoli erikseen – työntekijöiltä kiitosta toimiville tiloille

Paloasema on suunniteltu kestämään vähintään seuraavat viisikymmentä vuotta.

Uusi paloasema on Savonlinnan kaupungin viime vuoden suurin investointi. Kustannukset olivat noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Savonlinnassa on siirrytty hyvinvointialueiden aikaan pelastustoimen osalta upouudella paloasemalla. Se valmistui valtatien tuntumaan viime vuoden loppupuolella.

Uutuuttaan hohtavat tilat saavat kiitosta työntekijöiltä.

Ylipalomies Marko Rouvinen on tyytyväinen etenkin terveeseen sisäilmaan ja tilojen toimivuuteen. Vanhalla paloasemalla oli sisäilmaongelmia.

– Siellä oli todella huono sisäilma, ja oireita tuli meistä useammalle, hän sanoo.

Ensihoitaja Timo Kaiponen kuvailee työtiloja täysin uudenlaisiksi niin sisäilmaltaan kuin ulkoasultaankin. Hän nostaa esiin toimivat varastotilat ja hyvin valaistut hallit.

– Tästä on helppo lähteä ja tulla, tämä on selkeä ja tilaa on riittävästi.

Ensihoitaja Timo Kaiponen arvostaa uusien työtilojen selkeyttä ja helppokulkuisuutta. Kuva: Kati Rantala / Yle

Myös rauhalliset lepotilat ovat työntekijöiden mieleen. Timo Kaiponen arvostaa mahdollisuutta hengähtää omassa rauhassa hälytystehtävän jälkeen.

– Entisissä lepotiloissa oli lastulevyseinät, joiden läpi kyllä kuuli melkein työkaverin ajatuksetkin.

Palopäällikkö Antti Peltonen kertoo, että uusissa tiloissa on käytössä puhdas paloasema -malli. Koko toiminta ja kulkureitit on suunniteltu alusta alkaen mallin mukaisiksi.

– Hälytystehtävien jälkeen meillä on likainen ja puhdas puoli eli myrkylliset hiukkaset jäävät tietylle alueelle eivätkä tule puhtaalle puolelle sitten haittaamaan.

Paloasemalta löytyy myös perinteinen liukutanko, joka sijaitsee keskellä hallia työntekijöiden taukotilan alapuolella.

– Jos olemme hälytyksen tullessa yläkerroksissa, niin kyllä sitä käytetään. Se nopeuttaa lähtemistä, että ei tarvitse rappusia alas juosta, Marko Rouvinen sanoo.

Savonlinnan uusi paloasema sijaitsee valtatien 14 varressa, Laitaatsalmen siltojen kupeessa. Kuva: Kati Rantala / Yle

Paitsi terveysturvallisuudeltaan ja toimivuudeltaan uusi paloasema vastaa myös sijainniltaan pelastustoimen tarpeisiin.

– Tavoittamisajat rajoittavat, joten Savonlinnassa paloaseman sijainti on oltava siltojen välissä, Peltonen sanoo.

Uusi paloasema sijaitsee valtatiellä 14 Laitaatsalmen siltojen kupeessa kaupungin länsipuolella.

Savonlinnan kaupunki rakennutti uuden paloaseman omana investointina. Palopäällikkö Antti Peltonen on kiitollinen veronmaksajien panostuksesta. Kuva: Kati Rantala / Yle

Uusi paloasema on Savonlinnan kaupungin viime vuoden suurin investointi. Kustannukset olivat noin yhdeksän miljoonaa euroa. Rakennus on suunniteltu kestämään vähintään seuraavat viisikymmentä vuotta.

Palopäällikkö Antti Peltonen sanoo uuden paloaseman olevan kaupunkilaisia varten tehty.

– Teemme kaikkemme ollaksemme veronmaksajien panostuksen arvoisia ja omassa työssä sen näytämme.

Kesällä 2021 alkaneet rakennustyöt pysyivät aikataulussa, ja kustannuksetkin jäivät puolisen miljoonaa euroa arvioitua alhaisemmiksi.

Etelä-Savon hyvinvointialue vuokraa kiinteistön Savonlinnan kaupungilta.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 6.1. klo 23 saakka.

Aiheesta enemmän:

Lappeenrannan upouudesta paloasemasta puuttuu ikoninen liukutanko – näin pelastajat pääsevät nopeasti paloautoille

”Ei mulla odotukset ole kovin korkealla”, sanoo Joona Immonen Savonlinnan skeittihallista – nuorisovaltuusto on ajanut hallia tuloksetta jo vuosia