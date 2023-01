Suomi jakautuu nyt kahtia jäiden kantavuudessa – etelässä paksulta vaikuttava jää voikin olla petollista kohvajäätä

Lapissa valtaosa jääpeitteestä on kestävää teräsjäätä, kun taas eteläisessä ja keskisessä Suomessa on vaihteleva jäätilanne ja paikoin paljon heikompaa kohvajäätä, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä runsaasti heikosti kantavaa jäätä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) hydrologi Merja Pulkkanen kertoo, että koko maan jäätilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen: Lapissa ja Pohjois-Suomessa jää on 30−40 senttimetrin paksuista ja suurelta osin kestävää teräsjäätä, kun taas etelämmässä tilanne on toinen.

− Etelä- ja Keski-Suomessa jään paksuus vaihtelee 15−25 senttimetrin välillä, mutta monin paikoin valtaosa jään kokonaispaksuudesta on kohvajäätä, jonka kantavuus on vain puolet teräsjään kantavuudesta. Jäätilanne ei siis ole niin hyvä kuin mitä paksuus antaisi olettaa, Pulkkanen sanoo.

Syke mittaa jään paksuuden noin kymmenen päivän välein. Tuoreimmat mittaukset on tehty 30. joulukuuta 2022. Turvallisuussyistä jään paksuutta ei ole voitu mitata muutamalla mittauspaikalla Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kohvajään muodostumiseen on vaikuttanut lumen määrä.

− Silloin, kun Etelä- ja Keski-Suomessa vesistöt alkoivat jäätymään, satoi myös runsaasti lunta. Se on hidastanut jääpeitteen paksuuntumista ja osaltaan muodostanut paljon kohvajäätä. Tämä talvi on siinä mielessä vähän hankala.

Esimerkiksi Helsingissä Pikku Huopalahdessa henkilö vajosi torstaina aamupäivällä potkukelkalla jäihin noin 10 metrin päässä rannasta. Sivulliset saivat nostettua hänet jäistä ensihoidon huomaan. Helsingin pelastuslaitos muistuttaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) heikoista jäistä, jotka voivat olla todella ohuita Helsingin edustalla.

Pelastuslaitoksen mukaan ihmisen pelastamiseen vedestä liittyvät tehtävät sitovat viranomaisia runsaasti, sillä tehtäville hälytetään monesti helikopteri, pelastusyksiköitä, nostolava, ambulanssi ja poliisi.

Turvallisesti jäällä liikkumiseen vaaditaan vähintäänkin 5−10 senttimetriä kirkasta teräsjäätä.

Pakastuminen voi paksuntaa jäätä, mutta lumipeite hidastaa

Ilmatieteen laitos varoittaa torstaina purevasta pakkasesta Suomen etelä- ja länsiosissa sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Loppiaisena ja lauantaina on tiedossa pakkasta eri puolille maata.

Sään kylmeneminen mahdollistaa myös jään paksuuntumisen.

− Kuitenkin lumi jään päällä toimii eristeenä jään vahvenemiselle. Paksuus ei siis kasva välttämättä niin paljoa, kuin pakkaslukemat antaisivat odottaa, hydrologi Merja Pulkkanen sanoo.

Tuoreimmat havainnot löytyvät jäätilannekartalta (siirryt toiseen palveluun), johon myös kansalaisten on mahdollista tallentaa myös omat jäähavaintonsa. Syke ei tarkista kansalaishavaintoja ja muistuttaakin, ettei pelkän kartan arvioiden ja havaintojen perusteella jäälle tule mennä.

Voit keskustella aiheesta 6.1. kello 23:een saakka.