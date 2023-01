Ukraina on saamassa länneltä yhä tehokkaampaa aseapua – ”Pikku hiljaa annetaan periksi”, sanoo Pekka Toveri

Ukraina on vihdoin saamassa haluamansa: tehokkaampia ilmapuolustusaseita sekä panssariajoneuvoja.

Taistelupanssareita ei vielä ole Ukrainalle annettu, mutta asiantuntija kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri uskoo, että niitäkin Ukraina vielä saa.

– Kyllä. Jenkit ovat suunnannäyttäjiä. Pikku hiljaa annetaan periksi. He ovat muuttaneet mieltään siinä, että on ok, että Ukraina iskee Venäjän puolelle.

Yhdysvaltalaiset Bradleyt olisivat yksi askel taistelupanssarivaunujen suuntaan, sillä ne ovat jalkaväen tueksi tarkoitettuja rynnäkköpanssarivaunuja. Presidentti Joe Biden vahvisti torstaina spekulaatiot, joiden mukaan Yhdysvallat harkitsisi niiden toimittamista Ukrainan armeijalle.

Nimettömänä pysyttelevä puolustusministeriön viranomainen kertoo CNN:lle, että Yhdysvallat voisi toimittaa rynnäkköpanssareita jo seuraavassa avustuserässä.

M2 Bradley-rynnäkköpanssari harjoituksessa Puolan Swietoszowissa marraskuussa 2017. Kuva: Lech Muszynski / EPA

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Yhdysvaltain vierailulla sovittiin jo Patriot-ilmatorjuntapatterin toimittamisesta Ukrainan avuksi. Kyse on runsaan miljardin dollarin arvoisesta järjestelmästä, jota yhdysvaltalainen aseasiantuntija pitää kriittisen tärkeänä Yhdysvalloille itselleenkin.

Kongressin keskustelun pohjaksi Patriot-järjestelmän toimittamisesta kirjoittanut maavoimien erikoisasiantuntija, Andrew Feickert paljastaa kongressin verkkosivuilla, että Yhdysvalloilla on (siirryt toiseen palveluun) 15 Patriot-pataljoonaa, joissa on kussakin neljä ohjusjärjestelmäpatteria. Lisäksi Yhdysvalloilla on yksi modernisoitavana oleva patteri.

Yksi patteri pystyy Toverin mukaan periaatteessa suojaamaan useamman tuhannen neliökilometrin alueen.

– Venäjä käyttää myös erilaisia lennokkeja, joiden hinta on noin 20 000 dollaria kappaleelta. Sellaisiin ei Patriotin ohjuksia kannata tuhlata. Patriotilla voi esimerkiksi suojata Kiovaa niin, että tiettyjä ohjustyyppejä voidaan torjua muutaman kymmenen neliökilometrin alueella, arvioi Toveri.

Patriot Yksi patteri voi laukaista neljästä kuuteentoista ohjusta Järjestelmä voi arvion mukaan tuhota ballistisia ohjuksia 15-20 kilometrin säteellä aina 20 kilometrin korkeuteen saakka Järjestelmä vaatii 90 sotilaan joukon, taistelutilanteessa kolme sotilasta operoijina Käytössä Yhdysvaltojen lisäksi 16 muussa maassa, esimerkiksi Ruotsissa Järjestelmän hintaa ei ole kerrottu. Center for Stratetic and International Studies (CSIS) kertoo, että järjestelmä maksaa 1,1 miljardia dollaria,tästä ohjusten osuus on noin 690 miljoonaa dollaria. Lähde: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12297

Ranska kertoi keskiviikkona avustavansa Ukrainaa AMX 10 RCR -mallisiilla panssaroiduilla tiedusteluun ja tulitukeen tarkoitetuilla ajoneuvoilla. Ranskalla on ollut niitä käytössään 1970-luvulta lähtien noin 250 kappaletta. Niissä on kuusi pyörää, 105 mm tykki, kaksi konekivääriä ja neljän hengen miehistö. Ukrainan panssarivaunutarvetta ranskalaisajoneuvot eivät missään nimessä korvaa, sanoo Pekka Toveri.

Ranskalainen panssaroitu ajoneuvo, AMX 10 RC harjoituksissa Sissonnessa vuonna 2012. Kuva: Gouhier Nicolas/ABACA/Shutterstock/All Over Press

– Se on konseptina aika vanha. On ollut käytössä varsinkin Pohjois-Afrikassa. Siellä se toimii hyvin, kun ei ole lunta eikä mutaa. Mutta pyöräajoneuvot esimerkiksi Ukrainassa on hyvin heikoilla tällaiseen vuodenaikaan. Toinen kysymys on, kuinka paljon niitä toimitetaan, kymmenellä ei herran huonetta rakenneta.

AMX 10 RCR Ranskalainen kuusipyöräinen panssaroitu ajoneuvo - suunniteltu tiedustelukäyttöön Painaa 20 tonnia ja on varustettu 105 mm tykillä sekä kahdella 7.62 mm konekiväärillä Neljän hengen miehistö. Toimintasäde 800 km ja huippunopeus maantiellä 60 km/h AMX10 ensiversio RC valmistui 1970-luvun alussa Vuosikymmenten saatossa modernisoitu, mutta vuodesta 2020 lähtien alettu korvata uudemmalla, Jaguarilla Lähde: Ranskan puolustusministeriön verkkosivusto (siirryt toiseen palveluun)

Länsimaat ovat antaneet yhä tehokkaampia aseita ukrainalaisten avuksi, mutta miksi ei panssarivaunuja?

– Hyvä kysymys. Yksi tekijä on se, että niitä ei ole niin kovin paljoa. Varsovan liiton aikaan Saksalla vielä oli 2 500 taistelupanssaria, nyt kymmenesosa tästä.

Toveri uskoo lisäksi, että saksalaisilla on henkisiä lukkoja: hyökkäysaseita ei haluta antaa. Lisäksi mielikuvat Kurskissa venäläisiä vastaan hyökkäävistä saksalaisvaunuista ovat ehkä myös liian vahvat.

Tällä Toveri viittaa toisen maailmansodan tapahtumiin, kun Ukrainan aroilla vastakkain taistelivat saksalaiset ja venäläisten tankit.

Lähteet: Reuters

Korjattu 6.1. klo 9.30 jutun kuva, joka esitti Abrams-taistelupanssarivaunua Bradley-rynnäkköpanssarin sijaan.