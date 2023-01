Heikossa asemassa olevia pudotettiin pois työpajoista – hyvinvointialueilla katkaistu lakisääteisiä palveluja työttömiltä

Kuntouttava työpajatoiminta on loppunut tai on tauolla useissa kunnissa. Se tarkoittaa, että satojen ihmisten kuntoutuminen työelämään on katkennut. Tämä johtuu uusista hyvinvointialueista.

Kuntouttava työtoiminta on lopetettu tai katkaistu sadoilta ihmisiltä. Palvelu on tarkoitettu osalle pitkäaikaistyöttömistä ja se on lakisääteinen. Tästä huolimatta useissa kunnissa heikossa asemassa olevilta on vuodenvaihteessa loppunut työpajatoiminta kokonaan. Joissakin kunnissa kyse on katkoksista, joissakin palveluiden jatkosta ei ole tietoa.

Syy on uusissa hyvinvointialueissa.

Yksi esimerkki tästä on Pohjois-Karjalan maakunnassa toimiva Siun sote. Sen alueella kuudessa kunnassa ihmisiä on nyt ilman kuntouttavaa työtoimintaa. Pohjois-Karjalassa katkos kestää kaksi kuukautta. Tämä johtuu siitä, että hyvinvointialue teki ostopalveluiden kilpailutuksen liian myöhään.

Eri puolilla Suomea syyt palveluiden katkaisemiseen ovat erilaisia, mutta niiden seuraukset voivat näkyä vasta myöhemmin tulevaisuudessa.

– Kuntouttavissa työpajoissa käyneet ihmiset ovat jääneet kotiin. Arkirutiinit ja sosiaaliset kontaktit karisevat. Pelkona on, että syrjäytymisuhassa olevat ihmiset eivät enää palaa palveluihin, Nurmeksessa kuntouttavaa työtoimintaa tekevä vastaava ohjaaja Jaana Kokkonen sanoo.

Nurmeksessa kotiin on jäänyt vajaat parikymmentä ihmistä. Valtakunnallisesti asia koskettaa satoja ihmisiä.

Kuntouttavassa työtoiminnassa käyvät työttömät, jotka eivät kykene käymään palkkatöissä.

Nyt kilpailutuksen takia kuntoutujat ovat jääneet työttömiksi. Heidän tulee hakea töitä, mutta he eivät välttämättä voi ottaa töitä vastaan, koska he vasta kuntoutuvat.

Lisäksi heidän tulonsa pienenevät, koska työpajatoiminnasta saa yhdeksän euroa päivässä työttömyyskorvauksen päälle.

Vaikutukset tiedetään myöhemmin

Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa edustavan yhdistyksen Inton asiantuntija Tarja-Liisa Riipinen kritisoi päättäjien valitsemaa tapaa hoitaa asiat.

– Alueilla ei ole edes tajuttu, että näin voi tapahtua. Ei ole ymmärretty, että tämä on myös kallista yhteiskunnalle, kun ihmiset jätetään useaksi kuukaudeksi tyhjän päälle odottamaan.

Riipinen tarkoittaa kalleudella sitä, että kuntoutujat saattavat palata kuormittamaan yhteiskunnan muita osa-alueita kuten esimerkiksi terveydenhuoltoa. Nyrkkisääntö on, että 80 prosenttia aikuista on niin sanottuja tavallisia palkansaajia ja 20 prosenttia haastaa yhteiskunnan, sillä he tuottavat 80 prosenttia kaikista kustannuksista.

– Asiantuntijana odotan pelolla tätä alkuvuotta.

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on ehkäistä syrjäytymistä. Yksi syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa.

Sosiaalialan toimijat kritisoivat hyvinvointialueita siitä, etteivät ne ymmärrä heikossa asemassa olevien ihmisten tilannetta.

– Meidän näkökulmasta tämä ei ole ollenkaan sote-uudistus vaan terveysuudistus ja sosiaalitoimi tulee joskus sieltä perältä, Riipinen sanoo.

Pohjois-Karjalassa kuntouttava työtoiminta, joka on järjestetty ostopalveluna, on katkolla kahden kuukauden ajan. Se johtuu siitä, että hyvinvointialue teki kilpailutuksen liian myöhään. Palvelun sanotaan jatkuvan maaliskuussa.

– Tilanne on valitettava. Teemme parhaamme, että asiat saadaan kuntoon mahdollisimman pian ja kilpailutukset loppuun, Kirsi Leivonen toteaa.

Mitä ajatuksia uutinen herättää? Voit keskustella aiheesta 6.1. klo 23 asti.