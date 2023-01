Korjuuesimiehestä tuli puunkorjuun operaatioasiantuntija – metsähallitus on ottanut käyttöön sukupuolineutraalit ammattinimikkeet

Metsähallitus on ottanut vuodenvaihteessa käyttöön sukupuolineutraalit ammattinimikkeet.

Muutoksen myötä yrityksessä on luovuttu kaikista mies-loppuisista nimikkeistä. Esimerkiksi lakimies-nimike muutettiin juristiksi ja korjuuesimies puunkorjuun operaatioasiantuntijaksi.

– Arvostamme monimuotoisuutta, edistämme yhdenvertaisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin, perustelee tiedotteessa työsuhdepäällikkö Riikka Tella.

Sukupuolineutraalit nimikkeet ovat myös osa Metsähallituksen monimuotoisuus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2023–2026.

Nimikkeet vaihtuvat lähes kaikilla

Mies-päätteestä luopumisen lisäksi uusiin nimikkeisiin on tehty tarkentavia määreitä, niitä on verrattu muihin alan toimijoihin ja niiden tarkoituksena on myös helpottaa työtehtävien ymmärrettävyyttä rekrytointia ajatellen.

Roland Vösa työskentelee Metsähallituksen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun yksikössä, erityisosaamisenaan linnuston suojelu.

– Uusi nimikkeeni vaihtui erikoissuunnittelijasta luonnonsuojelun erityisasiantuntijaksi. Koen, että nimikkeeni kuvaa monipuolisemmin tekemääni työtä lajiston ja luonnonsuojelun hyväksi, kertoo Roland Vösa.

Nimikeuudistuksen myötä nimikkeitä on yhteensä 189 kappaletta ja nimikkeet vaihtuvat valtaosalla henkilöstöstä.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka vastaa valtion maa- ja vesialueiden hoidosta ja käytöstä. Sen palveluksessa työskentelee noin 1 200 asiantuntijaa ympäri Suomen.

