Yhdysvaltain poliittista umpisolmua yritetään taas avata – seuraa edustajainhuoneen jännitysnäytelmää suorana

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen yritykset valita uusi puheenjohtaja ovat kilpistyneet jo kuusi kertaa republikaanipuolueen kapinallisten takia.

Tänään edustajainhuone jatkaa yrityksiään valinnan tekemiseksi. Edellisen kerran puheenjohtajan valinta on venynyt useille äänestyskierroksille vuonna 1923.

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukahko enemmistö, joten puheenjohtaja valitaan puolueen riveistä. Parinkymmenen republikaanin vastustuksen vuoksi puolueen puheenjohtajaehdokas Kevin McCarthy ei kuitenkaan ole kuudella ensimmäisellä äänestyskierroksella saanut tarvittavaa kannatusta.

Puheenjohtajaehdokas Kevin McCarthy seurasi äänestystä keskiviikkona edustajainhuoneessa. Kuva: AOP

Uuden puheenjohtajan on saatava taakseen 218 edustajaa. Toistaiseksi McCarthy on saanut äänestyksissä enimmillään 203 edustajan tuen. Republikaaneilla on edustajainhuoneessa 222 edustajaa ja demokraateilla 213.

Demokraattien edustajat ovat pysyneet kaikissa äänestyksissä uskollisesti oman ehdokkaansa Hakeem Jeffriesin tukena.

Trumpin vetoomuksetkaan eivät auta

Poliittiseen umpisolmuun päätynyt edustajainhuone ei voi aloittaa työtään ennen kuin uusi puheenjohtaja on saatu valittua.

Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan McCarthy on yrittänyt taivutella kapinallissiipeä tuekseen muun muassa lupaamalla muutosta, jonka seurauksena puheenjohtajan nauttima luottamus voitaisiin jatkossa punnita uudelleen jo yhden edustajan vaatimuksesta.

Lisäksi hän on CNN:n lähteiden mukaan valmis antamaan kovaa linjaa vetävälle joukkiolle vaikutusvaltaa siihen, millä aikataululla lakimuutoksia käsitellään ja ottamaan käsittelyyn näille tärkeitä aloitteita.

Entinen presidentti Donald Trump on vedonnut kapinallisiin sekä julkisesti että puhelinkeskusteluissa, jotta nämä äänestäisivät McCarthyn puolesta. Vetoomukset ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville.

Republikaanien joukossa pienen vähemmistön toiminta aiheuttaa jo kasvavaa närkästystä.

– 20 ihmistä vaatii, että 201 antautuu heille ehdoitta. No, minä en aio antautua, republikaaniedustaja Trent Kelly tokaisi toimittajille keskiviikon viimeisen äänestyksen jälkeen.

Republikaaniedustaja John James on puolestaan syyttänyt 20 kapinallista pelolla hallitsemisesta.

Lähteet: AP, Reuters