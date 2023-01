Marjayritysten bisnes menee alta, jos thaipoimijoita ei saada maahan, sanoo entinen marjakeisari Kari Jansa

Kari Jansa on luopunut marjayrityksestään, mutta seuraa alaa yhä tiiviisti. Hänelle rikostutkinta ja alaan liittyvät ongelmat eivät tulleet yllätyksenä.

Sotkamolainen entinen marja-alan yrittäjä Kari Jansa on seurannut päättyneenä vuonna esiin noussutta marja-alan ihmiskauppa- ja lahjontarikosepäilyä surullisena.

Hänen mielestään rikostutkinnan kohteena olevat yritykset ovat loanneet alan maineen niin, että koko marjabisnes voi kaatua. Thaipoimijoiden tilanteen on parannuttava ja alalle saatava kaikkia tyydyttävä toimintamalli pian, tai muuten käy huonosti.

– Tässä on niin isosta asiasta kysymys, että sitä ei oikein tajuta, Jansa sanoo.

Jansalla on marja-alalla jotain sanottavaa, sillä hän ehti tehdä alan bisnestä vuosikymmeniä. Vuonna 2013 hän joutui leivättömän pöydän ääreen oikeusjutussa, jossa hän oli syytteessä ihmiskaupasta.

Vuosien oikeuskäsittely vei unet ja meinasi viedä terveydenkin, mutta lopulta Jansan todettiin syyttömäksi.

Marja-ala kaatuu ilman thaimaalaisia

Marja-ala on Suomessa kansantaloudellisesti merkittävä toimiala. Luonnonmarjoja poimitaan vuosittain yli 15 miljoonaa kiloa jokamiehenoikeuden nojalla valtion ja yksityisten metsistä. Marjasaaliin arvo on jopa sata miljoonaa euroa.

Lähes kaiken keruun suorittavat suomalaisten yritysten tuomat tuhannet etupäässä thaimaalaiset poimijat. Yrityksiä on erityisesti Itä-Suomessa ja Lapissa.

Jansan mukaan ala ei kestä esimerkiksi vuoden tai parin taukoa poimijoiden maahantuloon. Tauon voisi aiheuttaa se, ettei poimijoita saada Suomeen Thaimaasta kumpaakin maata tyydyttävällä sopimuksella.

Yrityksillä on esimerkiksi majoitustiloja, marjankäsittelytiloja ja pakastuslaitoksia, joiden ylläpitämistä tyhjillään niiden talous ei kovin pitkään kestä.

– Jostakin Keski-Euroopan teollisuuden on raaka-aineensa hankittava ja niin kuin tänä päivänä nähdään, virrat muuttuvat aika äkkiä jos suomalaisilla ei ole tarjota marjoja.

Luonnonmarjojen keruu on Suomessa kansantaloudellisesti merkittävä bisnes. Suurimman osan kaupallisesta poiminnasta tekevät thaimaalaiset. Arkistokuvan poimijat esittelivät marjasaalista Kemijärvellä kesällä 2021. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Jansa ei pidä hyvänä poimijoiden asettamista työsuhteisiksi, jota Thaimaa on vaatinut ja jota työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa. Hänen mielestään poimijoiden palkkiot ja olosuhteet Suomessa pitäisi kuitenkin saada selvästi paremmiksi.

– Tästä olisi päästävä heti neuvottelemaan ja vakuuttamaan Thaimaan työministeriön päättäjät, että hinnat pannaan kohdalleen ja unohdetaan menneet asiat ja tehdään uudet suunnitelmat. Ja niissä ei saa mennä monta kuukautta aikaa.

Hänen mukaansa thaipoimijoiden palkkioita on jo vuosikausia painettu alas parin isoimman yrityksen toimesta.

– Sillä on saatettu paljon thaimaalaisia poimijoita huonoon asemaan. Hintataso on sellainen, että pitää tosiaan ihan huippusaaliita saada jokaisen, että he pääsisivät ansioille, Jansa moittii.

Vaikenemisen kulttuuri ja vahvemman laki

Käynnissä olevien rikostutkintojen lisäksi marja-alalla on havaittu kymmeniä puutteita niinsanotun marjalain noudattamisessa.

Ylen MOT-toimitus kertoi äskettäin, että marjayritykset ovat esimerkiksi perineet poimijoilta ylihintaa palveluista, joita heille Suomessa järjestettiin – majoituksesta, ruuasta ja kuljetuksista.

Asia on myös Jansalle tuttu. Hän kuvailee poimijoiden rahastamista ”pöyristyttäväksi”.

– Nyt pitäisi Thaimaan viranomaiset saada uskomaan, että hinnat pannaan kohdalleen ja kohtelu määritellään uudelleen; mitkä vaateet on asumisella ja ruualla. Ja yhteinen hinnoittelu siitä näkyvästi esille. Joka ei pysty siihen niin lopettakoon sitten.

MOT:n mukaan epäkohdat poimijoiden kohtelussa olivat viranomaisten tiedossa oli jo pari vuotta sitten, mutta niihin ei puututtu.

Jansan mielestä alalla on myös kunnollisia ja tunnollisia yrityksiä. Mutta miksi kukaan ei ole avannut suutaan?

Hänen mukaansa syynä on alalla vallitseva ”vahvemman laki” – rivistä poikkeamisen pelätään johtavan esimerkiksi siihen, että yritys jäisi sivuun poimijakiintiöiden jaossa.

Sinänsä alan rikosepäilyt eivät tulleet hänelle rakasta alaa yhä tarkkaan seuraavalle Jansalle yllätyksenä.

– Tuommoista menoa, mitä olen seurannut viime aikoina, ei tuolla ole tulevaisuutta.