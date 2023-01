Lauri Markkanen rikkoi piste-ennätyksensä – kommentoi vaatimattomasti 49 pisteen suoritustaan

Lauri Markkanen rikkoi piste-ennätyksensä koripallon NBA-kierroksella, kun suomalaistähti pussitti huikeat 49 pistettä voitokkaassa vieraspelissä Houstonia vastaan. Markkanen johdatti Utah Jazzin 131–114-vierasvoittoon Houston Rocketsista. Voitto katkaisi Jazzin viiden ottelun mittaisen tappioputken.

36 minuuttia vastuuta saanut Markkanen heitti sisään 15/27 pelitilanneheittoa ja onnistui vapaaheittoviivalta täydellisesti (13/13). Kolmoset suomalainen heitti sisään saldolla 6/15. Ottelun paras pistemies kirjasi lisäksi kahdeksan levypalloa, yhden koriin johtaneen syötön ja yhden blokin.

Markkasen aiempi piste-ennätys oli 38 pistettä, jonka hän teki sekä marras- että joulukuussa.

Markkanen on NBA:n historiassa ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt kolmessa peräkkäisessä ottelussa vähintään 12 vapaaheittoa ilman, että yksikään heitoista menee ohi. Edeltävässä ottelussa suomalaistähden vapaaheittosaldo oli 15 ja sitä edeltävässä 12.

Markkanen aloitti ottelun väkevästi, sillä hän teki ottelun ensimmäisellä neljänneksellä 18 pistettä.

– Olen sanonut tällä kaudella jo monta kertaa, että tämä on joukkuetovereiden ja valmennusjohdon ansiota, sillä he mahdollistaneet onnistumiseni. Joukkuetoverit tekivät tänään mainiota työtä, kun he syöttivät palloa minulle, vaatimaton suomalainen kommentoi pelin jälkeen.

Joukkuetoverit halusivat ottelun lopussa, että Markkanen rikkoo 50 pisteen rajapyykin.

– Jordan (Clarkson) sanoi minulle, että yritä saada 50 täyteen. Tiesin, että he yrittivät pedata minulle paikkaa pelin lopussa.

Koko Utahin vaihtopenkki seisoi ja kannusti Markkasta, kun hän heitti 13,1 sekuntia ennen loppua kolmen pisteen yrityksen ohi.

– Olihan sitä pakko yrittää. En ole kovin huolissani siitä, että en saanut nyt 50 pistettä rikki. Oli kuitenkin hienoa nähdä, kuinka innossaan koko joukkue oli – minäkin olin innoissani heidän puolesta, Markkanen sanaili.

Suomalaistähti sai pelin jälkeen suitsutusta Utah-luotsi Will Hardyn suunnalta.

– Hän on työstänyt erilaisia tapoja vaikuttaa peliin hyökkäyksessä. Hän on osoittanut ymmärtävänsä, miten pelata, kun vastustajat pyrkivät ottamaan tiettyjä asioita pois häneltä. Tietenkin hän on osoittanut osaavansa heittää. Mutta hänen fyysisyytensä, kykynsä ajaa korille ja asettaa screenejä ovat antaneet hänelle tilaisuuden tehdä koreja monella eri tavalla, Hardy kehui.