Suomi ottaa käyttöön EU:n suosittelemat koronarajoitukset Kiinasta saapuville matkustajille

Suomi alkaa vaatia Kiinasta tulevilta koronatestiä, joka on otettu enintään kaksi vuorokautta aiemmin. Lisäksi Kiinan lennoilla matkustajilta sekä matkustamohenkilökunnalta edellytetään maskin käyttöä.

Suomi alkaa monien muiden maiden tavoin rajoittaa Kiinasta saapuvia matkustajia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vahvistaa Ylelle Suomen ottavan käyttöön Kiinasta saapuvien lentomatkustajien koronaviruksen ennakkotestausvaatimuksen. Testi pitäisi tehdä enintään 48 tuntia ennen matkan alkua.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin vaatimus ennakkotestistä tulisi Suomen osalta voimaan. Linjauksen toteuttamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä sisäministeriössä.

Kiurun mukaan olennaista on, että ratkaisuja saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti ensi viikolla.

– On selvää, että kiire on, koska monet maat ovat jo ennakkotestivaatimuksen saaneet täytäntöön. On myös selvää, että Kiinan koronavirustilanne ja sitä koskevat rajoitustoimet purkautuvat ja siksi tämä ennakkotestivaatimus olisi hyvä olla mahdollisimman nopeasti voimassa.

Negatiivisen testituloksen lisäksi Kiinan lennoilla matkustajilta sekä matkustamohenkilökunnalta edellytetään maskin käyttöä.

Suomi aloittaa myös koronavirusta koskevan jätevesitestauksen lentokoneiden jätevesistä.

Koronaministerityöryhmä päätti eilen illalla käynnistää valmistelun Kiinan koronatilanteeseen liittyvien EU:n päätösten kansallisesta toimeenpanosta.

EU-maat päättivät keskiviikkona EU:n laajuisista yhteisistä rajoituksista Kiinasta tuleville matkustajille.

Esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut rajoitusten astuvan voimaan jo huomenna lauantaina.

Uutinen täydentyy.