Huumeparoni ”El Chapon” pojan pidätys johti väkivaltaisuuksiin Meksikossa

Meksikossa on puhjennut väkivaltaisuuksia Ovidio Guzmánin pidätyksen vuoksi. Myös vuonna 2019 Guzmánin pidätys johti väkivaltaan.

Meksikon hallituksen mukaan 29 ihmistä on kuollut Ovidio Guzmánin pidätykseen liittyen.

Meksikossa 29 ihmistä on saanut surmansa huumeparonin pojan pidätykseen johtaneeseen operaation liittyen.

Kuolleiden joukossa on Meksikon hallituksen mukaan kymmenen sotilasta ja 19 rikoksista epäiltyä.

35 sotilasta on haavoittunut ja saanut sairaalahoitoa.

Viranomaisten torstaina tekemän operaation kohteena oli vankilassa istuvan huumeparonin Joaquín ”El Chapo” Guzmánin poika Ovidio Guzmán.

”El Raton”-nimellä tunnettu poika on merkittävässä asemassa Sinaloan huumekartellissa. Viranomaisten mukaan pidätystä edelsi puoli vuotta kestänyt tiedusteluoperaatio.

Raskaasti aseistautuneet sotilaat vartioivat torstaina vankilaa, johon Ovidio Guzmán siirrettiin. Kuva: Arturo Hernandez / AOP

Culiacánissa, jossa pidätys tehtiin, puhkesi välittömästi väkivaltaisuuksia ja viranomaiset kehottivat asukkaita suojautumaan koteihinsa.

Väkivaltaisuuksia on sittemmin ollut eri puolilla Sinaloan osavaltiota. Kaduilla on esimerkiksi poltettu autoja ja ammuskeltu. Ainakin yhtä matkustajalentokonetta ja kahta ilmavoimien lentokonetta kohti on ammuttu.

Viranomaisten mukaan yli 20 asemiestä on pidätetty.

Pidätys tehtiin ennen Joe Bidenin vierailua

Ovidio Guzmán lennätettiin pidätyksen jälkeen maan pääkaupunkiin Méxicoon.

Pidätys tehtiin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Meksikon-vierailun alla.

Yhdysvallat on aiemmin luvannut poika-Guzmánin kiinniottoon johtavista tiedoista viiden miljoonan dollarin palkkion, uutisoi CNN-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun).

Meksikon viranomaiset pidättivät Ovidio Guzmánin myös lokakuussa 2019, mutta tuolloin presidentti Andrés Manuel López Obrador määräsi hänet vapautettavaksi, jotta puhjenneet väkivaltaisuudet saataisiin loppumaan.

Lähteet: AFP, Reuters, AP