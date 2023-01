Miten Suomi aikoo estää koronan uuden leviämisen? Krista Kiuru vieraana Ykkösaamussa

Mitä Kiinan rajoituksilla voidaan saavuttaa?

Kiurun mukaan rajoituksissa on kyse siitä, että ei ole tietoa siitä, mitä Kiinassa tällä hetkellä todella tapahtuu.

– Pystytään ostamaan aikaa sille, että Kiinasta luovutetaan näitä tietoja.

Kiuru myöntää, että koronaviruksen tuloa ei voida rajoituksilla estää.

– Kyse on siitä, millaista virusta me olemme odottamassa kaiken tämän kuorman päälle. Sairaalakuormitus on varsin korkealla tasolla ja tietysti EU-maissa kannetaan huolta, kuinka paljon lisärasitusta kokonaisuuteen tulee.