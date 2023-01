Krista Pärmäkoski joutuu jättämään Tour de Skin kesken sairastumisen takia

Kuva: IMAGO/Eibner/ All Over Press

Krista Pärmäkoski on sairastunut ja joutuu jättämään Tour de Skin kesken. Hiihtoliiton mukaan kyseessä ei ole koronavirustartunta.

Pärmäkoski oli ennen sairastumistaan hiihtänyt mainiosti Tour de Ski -kiertueella. Hän oli kokonaistilanteessa kolmantena 1 minuutin ja 5 sekuntia Ruotsin Frida Karlssonia perässä ennen kahta viimeistä kilpailua Val di Fiemmessä.

Norjan Tiril Udnes Weng oli 24 sekuntia edellä Pärmäkoskea toisena.

Pärmäkoski nappasi tällä kaudella kauden ensimmäiset palkintokorokesijansa tällä viikolla, kun hän oli Oberstdorfissa toinen sekä 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa että 20 kilometrin takaa-ajokilpailussa vapaalla hiihtotavalla.

Perjantaina Pärmäkoski ylsi perinteisen hiihtotavan sprintissä finaaliin, jossa hän oli viides.

Pärmäkosken jääminen sivuun tarkoittaa, että Kerttu Niskanen nousee nyt kokonaistilanteessa neljänneksi.

Tour de Ski jatkuu lauantaina naisilla 15 kilometrin yhteislähtökilpailulla perinteisellä hiihtotavalla. Suora lähetys käynnistyy kello 12.40 TV2:ssa, Yle Areenassa ja Yle-sovelluksessa.

TILANNE 5/7 OSUUDEN JÄLKEEN (6.1.)

1. Frida Karlsson SWE 1.47.04

2. Tiril Udnes Weng NOR + 0.41

3. Lotta Udnes Weng NOR + 1.27

4. Kerttu Niskanen FIN + 1.32

5. Katharina Hennig GER + 1.52

6. Rosie Brennan USA + 2.21

7. Astrid Öyre Slind NOR + 2.35

8. Heidi Weng NOR + 2.58

9. Nadine Fähndrich SUI + 3.27

17. Anne Kyllönen FIN + 4.26

