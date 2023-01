Muoniossa talven pakkasennätys rikki

Talven pakkasennätys meni rikki tänä aamuna, kun Muoniossa mitattiin -34,8 astetta pakkasta.

Aiempi pakkasennätys oli suuruudeltaan -34,2 astetta ja se mitattiin Utsjoella 13. joulukuuta. Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoi asiasta Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

– Lapissa on isot pakkasvaihtelut. Kylmin alue on tällä hetkellä Enontekiö-Muonio -akselilla, mutta Nuorgamissa on tällä hetkellä vain kymmenen astetta pakkasta, Huutonen kertoo.

Huutosen mukaan Muonion kovien pakkasten terä taittuu iltapäivään mennessä ja huomenna sunnuntaina pakkaset laantuvat koko Lapissa korkeapaineen väistyessä itään. Ensi viikolla lämpötilat voivat nousta Etelä- ja Keski-Lapissa jopa nollan yläpuolelle.

Aiheesta enemmän

Pakkasennätys rikki Utsjoella