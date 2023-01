100 000 euroa yhdessä yössä sivu suun! Ylen asiantuntija avaa Krista Pärmäkosken vatsataudin rajut seuraukset

Maailmancupin kokonaistilanne 6.1.

1. Tiril Udnes Weng NOR 1119

2. Frida Karlsson SWE 797

3. Krista Pärmäkoski FIN 792 4. Jessica Diggins USA 779

5. Nadine Fähndrich SUI 708

6. Katharina Hennig GER 690

7. Anne Kjersti Kalvå NOR 661

8. Kerttu Niskanen FIN 649

9. Lotta Udnes Weng NOR 607

10. Maja Dahlqvist SWE 558