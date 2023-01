Kauppakeskus Triplan julkisivuremontti valmistui, seinälaattojen ei pitäisi enää pudota alas

Yksi kauppakeskus Triplan valkoisista seinälaatoista putosi alas joulukuussa 2021. Alueen ympäristö on ollut eristettynä yli vuoden. Kuvassa kyseinen seinusta viime joulukuulta.

Kauppakeskus Triplan julkisivuremontti on valmistunut tällä viikolla, kertoo rakennusyhtiö YIT.

Käynnissä on enää yhtiön ulkopuolinen tarkastus, jolla varmistutaan korjausten onnistumisesta.

– Tarkastustyöt jatkuvat vielä noin kuukauden ajan, kertoo YIT:n projektinjohtaja Pekka Luukkonen sähköpostitse.

Tripla joutui julkisivuremonttiin, kun Firdonkadun puoleisesta seinästä putosi maahan noin metrin mittainen, runsaat kaksi kiloa painava seinälaatta joulukuussa 2021.

Tuolloin osa Firdonkadusta eristettiin ja Veturitien tunneli suljettiin liikenteeltä varotoimenpiteenä. Seinään asennettiin myös turvaverkkoja- ja katoksia seinälaattojen putoamisriskin varalta.

Nyt laattojen putoamisriskiä ei enää pitäisi olla.

Remontin valmistumisen myötä iso osa seinustan suojauksista on myös poistettu. Veturitien tunneli avattiin liikenteelle jo aiemmin.

– Aluerajauksia ja suojarakenteita on poistettu sitä mukaa kun ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut alueen ja todennut sen olevan kunnossa. Joitain vielä tarkastamattomia alueita on edelleen suoja-aidoin rajattuna, Luukkonen kertoo.

Remontti viivästyi

Rakennusyhtiö YIT kertoi joulukuussa 2021, että yksittäisen seinälaatan putoaminen oli osa laajempaa ongelmaa.

YIT:n selvityksessä ilmeni, että niin sanottujen boksi-ikkunoiden väliset peltirangat olivat pettäneet. Kiinnikkeet eivät olleet riittäviä. Myös lämpölaajeneminen vaikutti asiaan.

Julkisivuremontin arvioitiin alun perin kestävän vuoden 2022 elokuuhun. Korjaukset kuitenkin venyivät tammikuulle asti.

Projektinjohtaja Pekka Luukkosen mukaan remontti tehtiin korjaussuunnitelman mukaisesti yhdessä kiinteistön omistajan, suunnittelijoiden sekä ulkopuolisen tarkastajan kanssa.

– Korjaukset tehtiin turvallisuus edellä ja jokainen laatan kiinnitys tarkistettiin. Lisäksi pientä lisäviivettä aiheuttivat tuuliset säät, jolloin ei korjaustöitä pystytty tekemään, Luukkonen kertoo.

YIT:llä ei ole vielä lopullista arviota remontin kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2019 Helsingin Pasilaan avatun kauppakeskus Triplan rakennuttaminen maksoi noin 1,2 miljardia euroa.