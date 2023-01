Hyytävät pakkaset kurjistavat olosuhteita Itä-Ukrainassa – Toretškin kaupunginjohtaja Ylelle: "Tarvitsemme lisää generaattoreita"

Pakkanen on tänä viikonloppuna lähennellyt kahtakymmentä astetta Itä-Ukrainan sota-alueilla. Yle vieraili Toretškissa, jossa ihmiset lämmittävät asuntojaan sähkölämmittimillä.

TORETšK Ohut lumipeite narskuu jalkojen alla. Aamupäivällä lämpömittari näyttää -12 celsiusastetta Donetskin alueella.

Taustalla kuuluu sodan jylinä, mutta 6-vuotias Ksenija ja 10-vuotias Danil ovat uskaltautuneet ulos leikkimään.

– Jos on lunta, teemme siitä jotain, Danil selittää leikin kulkua.

Ksenija kertoo, että moni kavereista on muuttanut pois. Se on ikävää, mutta onneksi on Danil ja isoveljet.

Toretšk sijaitsee alle kymmenen kilometriä sodan etulinjasta.

Venäjä tavoitteena on koko Donetskin alueen valtaaminen, myös Toretškin. Tosin Venäjän kovin hyökkäys suuntautuu tällä hetkellä Bahmutin kaupunkiin, joka sijaitsee täältä parikymmentä kilometriä koilliseen.

Lasten mielestä talojen yli viuhuvat ammukset ovat pelottavia.

– Kun räjähtää, en tykkää siitä ollenkaan, sanoo Danil.

Viereisen talon ylimmät kerrokset ovat täydellisesti tuhoutuneet Venäjän iskussa. Ksenija osoittaa siihen suuntaan.

– Olimme hereillä kun tuonne osui, äiti ja minä. Koko taivas oli valkoinen, kuin ukkosen isku.

Toretškin kerrostaloista monet ovat pahasti vaurioituneet. Silti niissä asutaan. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kylmyys kurjistaa oloja entisestään

Nyt pakkanen on tuonut uuden haasteen. Kulman takana ihmiset hakevat talousvettä isosta sinisestä tankista.

Se ei ole jäätynyt, vaikka yöllä pakkanen lähenteli pariakymmentä astetta.

– Juomaveden haemme erikseen ruoanjakelupisteistä. Tietysti pelkäämme, ihmiset ja eläimet, vesikanistereita täyttävä nainen sanoo.

Hän kertoo, että asukkaille jaetaan puita ja hiiltä lämmitykseen. Tosin kerrostaloissa useimmat ovat riippuvaisia sähköstä, jota on ”säännöllisen epäsäännöllisesti”, nainen kertoo.

Talousvettä jaetaan suurin astioihin lähes päivittäin. Vedenjakelu ei toimi suuressa osassa taloja Toretškissa Itä-Ukrainassa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Toretškissa on paljon huonosti eristettyjä neuvostoaikaisia kerrostaloja.

Yhdessä niistä asuu seitsenkymppinen Lydia. Hän sanoo paenneensa kotikylästä, joka on aivan taisteluiden keskellä.

Lydian kerrostalon ylimmät kerrokset ovat pahasti vaurioituneet Venäjän iskun jäljiltä, mutta Lydian huoneessa on yllättävän kodikasta.

– Eilen illalla sähköt alkoivat toimia. Siksi täällä on mukavan lämmintä.

Lydialla on kaksi sähkölämmitintä, jotka hohkaavat lähes täydellä teholla. Ovesta tullaan sisään ripeästi, ettei lämpö karkaa asunnosta.

– Huoneessani oli viitisen astetta lämmintä ennen kuin sähköt alkoivat toimia.

Lydia kertoo pärjäävänsä humanitaarisella ruoka- ja lääkeavulla, mutta muuhun rahaa ei juuri ole.

Hän käy ulkona kävelyillä, mutta juttuseurasta on pulaa, koska suurin osa naapureista on jättänyt kaupungin jatkuvan tulituksen takia.

– On paljon kovia räjähdyksiä. Tietysti pelkään ja paljon, mutta mitä voin tehdä. Ei ole ulospääsyä tästä tilanteesta, Lydia huokaa.

Lydian asunnossa on juuri nyt lämmintä kahden sähkölämmittimen ansiosta. Sähköt kytkeytyivät päälle edellisiltana. Kun sähköt katkeavat, asunto kylmenee nopeasti. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kaupunginjohtaja toivoo ihmisten lähtevän

Yhdessä Toretškin humanitaarisista lämmityskeskuksista tapaamme Vitali Tšentšekin, Toretškin siviili- ja sotilashallinnosta vastaavan kaupunginjohtajan.

Tšentšek huokaa, kun häneltä kysyy ihmisistä, jotka eivät uskalla lähteä kaupungista.

– Teemme kaikkemme, jotta ihmiset lähtisivät turvallisille alueille. Mutta emme voi pakottaa heitä.

Toretškin alueella on edelleen noin 16 000 asukasta. Ennen Venäjän suurhyökkäystä kaivoskaupungin alueella asui 70 000 ihmistä.

Tšentšekin mukaan humanitaarinen apu on täysin välttämätöntä, mutta samaan aikaan tavallaan myös ongelma.

– Tarjoamme ihmisille ruoka-apua, lääkkeitä, hiiltä ja polttopuita. Ihmiset pärjäävät niillä, eivätkä tee lähtöpäätöstä. Nyt pitäisi panostaa paljon pakolaiskeskuksiin, jotta voisimme näyttää asukkaille, minne he pääsevät.

Toretškin sotilashallinnon johtaja Vitali Tšentšek pyrkii evakuoimaan mahdollisimman paljon asukkaita. Monet ovat silti haluttomia jättämään koteja vaaroista huolimatta. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Lämmityskeskuksessa on puulämmitteisiä uuneja. Monissa huoneissa on polttopuita kuivumassa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Toretškissa on perustettu kolme humanitaarista lämmityskeskusta. Tänne ihmiset voivat tulla. Lämmön lisäksi tarjolla on ruokaa ja lääkintäapua.

– Voimme majoittaa lähemmäs tuhat ihmistä täällä, mutta se on vain hätätilanteessa. Tämä ei ole väestösuoja.

Tšentšek kiittää kansainvälistä apua. Nyt on kova tarve etenkin voimakkaille generaattoreille sekä kaikkeen sähkön varastointiin ja tuotantoon liittyvään.

– Aurinkopaneeleita, akkuja, varavirtalähteitä, taskulamppuja. Niitä tarvitsemme todella kipeästi. Teemme kaikkemme, että ihmisillä olisi hyvin täällä. Paanostuksia tarvitaan kuitenkin paljon pakolaiskeskuksiin, jotta ihmiset lähtisivät turvaan, toteaa Toretškin kaupunginjohtaja Vitali Tšentšek.