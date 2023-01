Turvallisuusalan opettaja kommentoi Ison Omenan kuolintapausta: Kuvamateriaalin mukaan vartijat toimivat koulutuksen mukaisesti

Ison Omenan tapauksesta on mahdotonta sanoa varmaa ennen kuin poliisin esitutkinta valmistuu, sanoo opettaja Jari Stolt.

Turvallisuusalan opettaja Jari Stolt Luksia-ammattikoulusta on seurannut median ja sosiaalisen median kautta eilen Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa tapahtunutta tilannetta, missä nainen menehtyi vartijoiden kiinnioton yhteydessä.

Stoltin näkemän kuvamateriaalin perusteella kiinniotettua naista maassa pitäneet neljä vartijaa toimivat koulutuksen mukaisesti pitäessään tätä kiinni.

– Kaksi hallitsee jalkoja, kaksi käsiä, Stolt selventää.

Muutoin Stolt painottaa, että on mahdotonta arvioida, miten tilanne on edennyt ja mitä on tapahtunut hänen näkemiensä materiaalien ulkopuolella.

Stoltin mukaan kaikki arviot tapahtumista ovat vain spekulaatiota, ennen kuin poliisi on käynyt läpi valvontakameranauhat ja esitutkinta asiasta valmistuu.

Liikaa korostetaan, että avunpyyntö on vain huomion hakemista

Menehtyminen on voinut Stoltin mukaan johtua monesta eri tekijästä. Hän kommentoi turva-alan ammattilaisten voimankäyttöä yleisellä tasolla.

– Etenkin ylipainosten ihmisten kohdalla on riski, että vatsarasvan määrästä johtuen palleaan tulee painetta, jolloin hengitystilavuus keuhkoissa pienenee eikä hiilidioksidia poistu verestä riittävästi, Stolt sanoo.

Jos kiinniotettava kamppailee samalla fyysisesti vastaan, johtaa tämä usein hengityksen tihentymiseen ja pahimmillaan hapenpuutteeseen ja sairaskohtaukseen.

Pitkään vatsallaan olo esimerkiksi käsiraudoissa altistaa myös vastaavalle riskille, kun vatsarasva painaa sisäelimiä ja verenkierto hidastuu.

Jos kiinniotettavalla henkilöllä on reppu, paksu takki tai muuta vastaavaa vaatetusta, voivat ne painaa elimistöä entisestään. Stolt sanoo huomanneensa näkemästään kuvamateriaalista, että naisella oli paljon vaatetta päällä.

Stoltin mukaan poliisin voimankäyttökoulutuksessa korostetaan liikaa sitä, että jos henkilö huutaa apua, niin hänellä ei ole mitään hätää. Koulutuksessa usein painotetaan, että huutaja pystyy hengittämään, jos pystyy huutamaan.

– Kiinniotettava voi huutaa siksi, että saisi huomiota tai tilannetta seuraavan yleisön puolelleen. Mutta tosiasia on, että hän voi myös puhua totta, Stolt sanoo.

Kiinniotettava käännettävä kylkiasentoon

Stoltin mukaan Luksia-ammattikoulun vartijakoulutuksessa opetetaan, että kiinniotettava on mahdollisimman nopeasti käännettävä kylkiasentoon, jolloin hengityselimistölle ei synny liiallista painetta.

Näin olisi toimittava etenkin silloin, jos kiinniotettua on pidettävä käsiraudoissa pitkään.

– Lisäksi ei saa ikinä unohtaa kommunikaatiota. Vaikka kiinniotettava kiukuttelisi, olisi pyrittävä juttelemaan hänelle jo siksi, että voidaan tarkkailla terveydellisiä riskejä ja havainnoida, että onko kaikki kunnossa, Stolt sanoo.

Stoltin mukaan olennaista on myös, kuinka nopeasti vartijat ovat huomanneet naisen olleen eloton. Suomessa kaikkien vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutukseen kuuluu myös ensiapukoulutus.

– Vasta poliisin esitutkinnan ja kuolinsyyn tutkinnan valmistumisen jälkeen tästä voi sanoa enempää.

Ison Omenan tapauksesta ei vielä tiedetä, onko kiinniotettu nainen käännetty kylkiasentoon, onko kiinniotto tapahtunut oikeaoppisesti tai mikä on naisen menehtymisen syy.