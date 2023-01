Emme voi tehdä venäläiselle Yango-taksipalvelulle mitään, kielivät ministerien vastaukset

Eduskunnassa asiasta on kyselty jo useaan otteeseen. Vastaus on aina sama: hallitus tarkkailee tilannetta.

Poliitikot ja poliittiset järjestöt ovat olleet huolissaan Suomessa toimivien venäläisyhtiöiden mahdollisesta turvallisuusuhkasta. Tulilinjalla ovat ”Venäjän Googleksi” sanottu verkkojätti Yandex ja sen omistama taksipalvelu Yango. Baltian maat kielsivät venäläisen Yandex-taksin toiminnan jo huhtikuussa turvallisuusriskin takia.

Suomessa kieltolinjalle ei ole menty.

”Hallitus seuraa aktiivisesti Yandex-yhtiön toimintaa Suomessa ja EU:n asettamia pakotteita.” (Vastaus kirjalliseen kysymykseen Yangon toimintaan liittyvistä riskeistä, KKV 633/2022vp) (siirryt toiseen palveluun)

Tarkalleen näihin sanoihin päättyvät liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) vastaukset eduskunnassa esitettyihin kolmeen kirjalliseen kysymykseen siitä, pitäisikö Yandexin ja Yangon toiminta kieltää Suomessa. Viimeksi huoli nousi esiin eduskunnassa aivan vuoden lopussa, 30. joulukuuta.

Kaikkiaan huoli Yandexin ja Yangon mahdollisesta turvallisuusriskistä otettiin viime vuonna eduskunnassa esiin yhteensä neljässä kirjallisessa kysymyksessä ja kerran suullisena kysymyksenä sitten Venäjän aloittaman hyökkäyssodan. Vastaus on käytännössä ollut aina sama: seurataan yhtiöiden toimintaa ja EU:n pakotteita, mutta mihinkään boikottiin ei hallituksen toimin ryhdytä.

Nuorisojärjestöt vaativat boikottia

Kansanedustajat eivät ole olleet huolinensa yksin, sillä myös poliittiset nuorisojärjestöt ovat huomauttaneet asiasta. Joulukuussa Kokoomusnuoret (siirryt toiseen palveluun) ja Demarinuoret (siirryt toiseen palveluun) löysivät Yangon kieltämisestä yhteisen sävelen, onhan Yango halpuutensa takia ollut erityisesti nuorison suosiossa.

Järjestöt vaativat yhteisessä lausunnossaan palvelun kieltämistä, koska ”käyttäjien tiedot päätyvät suoraan Venäjän tiedustelupalvelulle. Samalla jokainen taksikyyti rahoittaa Venäjän raakalaismaista hyökkäyssotaa Ukrainassa”, lausunnossa todetaan.

Juuri käyttäjätietojen päätyminen Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n hoteisiin oli Viron (siirryt toiseen palveluun) syy kieltää Yandexin toiminta. Uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) on kertonut, että Yandex sopi kesällä FSB:n kanssa salausavainten luovuttamisesta.

Suomessa tietoturvaa uhkaavasta toiminnasta ei kuitenkaan ole havaintoja, ilmenee Haaviston kirjallisesta vastauksesta.

”Traficomin tietoon ei ole tullut datakeskustoimintaan liittyviä tietoturvaongelmia, joiden perusteella tietoturvasääntelyn mukaisiin valvontatoimiin olisi tällä hetkellä edellytyksiä”, vastauksessa todetaan.

Jos ongelmia ilmenisikin, Suomi toimii EU:n kautta eikä kansallisten päätösten mukaan, kuten Viro Liettua ja Latvia, Haavisto kertoo.

Oman mutkansa tuottaa vielä se, että Yandexin päätoimipaikka sijaitsee Alankomaissa ja on siten sikäläisen viranomaisen valvonnassa. Yandexin datakeskus sijaitsee sen sijaan Suomessa Mäntsälässä nimellä Global DC Oy. Sen toimintaa taas valvoo Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Laki ei anna mahdollisuutta kieltoihin

Mutta kun mitään filunkia ei ole havaittu, mitään ei myöskään voi tehdä, ministerien vastaukset viestivät.

Taksipalvelu Yango on myös saanut tarkastelussa puhtaat paperit.

”Liikenne- ja viestintävirasto on arvioinut Yangon taksivälityspalvelun toiminnan osalta, että teknisesti Yango-sovelluksessa ei näyttäisi olevan tavallisuudesta poikkeavia tietoja kerääviä ominaisuuksia”, liikenne- ja viestintäministeri Harakan kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Liikenneministeriön mukaan Yangon taksivälityspalvelun toiminnan osalta ei siten ole tällä hetkellä laissa säädettyä perustetta toiminnan kieltämiseksi.

Liikenneministeriö pitää Yangoa vain yhtenä välityspalveluna muiden joukossa.

”Yangon taksivälityspalvelun kautta taksikyytejä tarjoavat ovat itsenäisiä yrittäjiä, joita koskevat vaatimukset muun muassa taksiliikenneluvasta. Taksiyrittäjä voi halutessaan hyödyntää välityspalvelua, kuten Yangoa”, Harakka toteaa.

Joskus käykin niin, että jollain muulla applikaatiolla tilattuna paikalle porhaltaa myös Yangoa käyttävä kyyti.

Pakotteet eivät kohdistu Yangoon

Yandexiin ja Yangoon suoraan ei kohdistu tällä hetkellä EU:n pakotteita ja siksi Suomikaan ei pakotteisiin ole lähtenyt.

Jotain sentään on tehty. Haavisto kertoo vastauksessaan, että ”EU on kohdistanut pakotteita Yandex-yhtiön johtajiin ja yhtiön perustajaan maaliskuussa ja kesäkuussa 2022 ja näiden pakotteiden johdosta Ulosottolaitos on takavarikoinut Suomessa Yandexin tytäryhtiön, Global DC Oy:n, osakekannan”.

Toistaiseksi Yangon boikotointi on ollut kansalaisten oman aktiivisuuden varassa. Viime keväänä taksit kertoivat asiakaskadon takia joidenkin taksien poistaneen Yango-tarroja autoistaan, koska niiden kyytejä ei haluttu.

Katso alta video, kuinka helsinkiläiset taksikuskit kommentoivat Yango-taksien tilannetta viime keväänä.

