Brasílian-suurlähetystön päällikkö sunnuntain mielenilmauksista: "Tämä ei ole verrattavissa USA:n kongressin valtaukseen"

Suomen Brasílian-suurlähetystön päällikkö Johanna Karanko ei vertaisi Brasilian pääkaupungin sunnuntaisia tapahtumia Yhdysvaltojen kahden vuoden takaiseen kongressivaltaukseen.

– Nyt on sunnuntai. Mitään prosessia kongressissa ei ollut meneillään samanaikaisesti. Tämä on enemmänkin mielenosoitus, jossa mielenosoittajat ovat päässeet pidemmälle kuin he itsekään ovat ajatelleet pääsevänsä, Karanko sanoo.

Karangon mukaan mielenilmauksia maan pääkaupunkiin osattiin odottaa, mutta mielenosoittajien pääsy hallintorakennuksien sisätiloihin oli yllätys.

– Kysymys on pienemmästä radikaalista joukosta, joka on ollut liikenteessä. Siinä mielessä tätä ei osattu odottaa, mutta olisi voinut ajatella turvallisuusjoukkojen olevan paremmin valmistautuneita tällaiseen mahdollisuuteen.

Karangon mukaan vaaleista lähtien maassa on ollut entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajien paikallisia mielenosoituksia, jotka ovat keskittyneet lähinnä armeijan kasarmien eteen. Nämä ovat kuitenkin olleet laantumaan päin.

– Kaikki pääpoliitikot ovat asettuneet demokratian taakse, eli he eivät ole tukeneet mielenosoittajien vaatimuksia tästä, että armeija puuttuisia Brasilian demokraattiseen prosessiin.

Suurlähetystön henkilökunta ja paikalliset suomalaiset kunnossa

Karangon mukaan tilanne näytti vielä aamupäivällä rauhalliselta, kun hänen työtoverinsa oli pyöräillyt kaupungilla. Levottomuudet kärjistyivät paikallista aikaa noin kello 16, kun suurlähetystössäkin tehtiin vielä kiireistä työpäivää.

Karanko sanoo, että lähetystön henkilökunnalla ei ole hätää, ja paikalliset suomalaisetkin ovat mitä todennäköisimmin turvassa.

– Kaikilta paikallisilta en ole saanut vielä kuittausta, mikä heidän tilanteensa on. Heistä ei kuitenkaan kukaan asu ihan ydinkeskustasta. Edustuston aluekin sijaitsee muutaman kilometrin päässä.

Brasilian presidentti Lula da Silva oli puhumassa televisiossa juuri Karangon haastattelun aikaan. Karangon mukaan paikallinen kuvernööri on ollut läheisessä yhteistyössä kongressin kanssa asian selvittämisessä, ja kaikki pääpoliitikot ovat mukana tilanteen rauhoittamisessa.