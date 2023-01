Ilotulitusraketeille jopa myyntikielto kuluttajille? Ministeriö aloitti selvityksen, jossa pöydällä on kovatkin keinot

Ilotulitusrakettien ostamisen rajaamista vain ammattilaisille on alettu selviitää työ- ja elinkeinoministeriössä.

TEM tekee laajaa selvitystä, jonka tavoitteena on vähentää ilotulitusrakettien aiheuttamia haittoja.

Hallitusneuvos Mikko Holmin mukaan selvityksessä käydään läpi monia vaihtoehtoja, myös rakettien ostamisen muuttaminen luvanvaraiseksi. Käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että vain ammattilaiset saisivat ostaa raketteja erikseen järjestettäviin ilotulituksiin.

– Tarkoitus on selvittää muiden maiden käytäntöjä ja arvioida niiden tehokkuutta. Mutta kyllä tämä on yksi malli, Holm sanoo.

Eduskunta on edellyttänyt ministeriöltä laajaa selvitystä haittojen vähentämiseksi, joten Holmin mukaan ”mitään keinoja ei ole suljettu pois”.

EU:n sääntely antaa mahdollisuuden rajoittaa ilotulitteiden myyntiä, mutta Holm korostaa, että kyse on laillisesta elinkeinosta, jonka rajoittaminen tai kieltäminen on tarkan punninnan paikka. Punnittavana on sekin, onko ongelmen ydin rakettien myymisessä vai käyttämisessä.

Rakettien myynnin valvonnasta vastaavaa Tukesia pyydetään selvittämään muun muassa millaisia onnettomuuksia eri rakettityyppeihin liittyy.

Vaalit hidastavat – seuraava uusivuosi ehkä nykysäännöillä

Holmin mukaan sääntöjen uudistus voidaan tehdä nopeastikin, mutta vaalit ja hallituksen vaihtuminen hidastavat lakiesitysten antamista. Seuraavaksi uudeksivuodeksi muutoksia ei ehkä saada valmiiksi.

Eduskunnan talousvaliokunta vaati lokakuussa ministeriötä selvittämään keinot ilotulitushaittojen vähentämiseksi.

Valiokunnan käsittelyyn asia tuli kansalaisaloitteen vuoksi. Aloitteessa vaadittiin, että ilotulitteiden käyttö pitäisi sallia vain ammattilaisille, joilla pitäisi olla Tukesin myöntämä lupa ilotulitusnäytöksien järjestämiseen.

Kansalaisaloitteessa ehdotettiin, että kuluttajakäyttöön sallittaisiin vain esimerkiksi tähtisadetikut ja pienet paukkupommit. Talousvaliokunnan saaman lausunnon mukaan kuluttajamyynti on kuitenkin rakettien maahantuojien elinehto, jota ilman ala ei voisi palvella ammattimaistakaan iloitulitusten järjestämistä.

Eduskunnan talousvaliokunta hylkäsi lopulta kansalaisaloitteen, mutta vaati kuitenkin ministeriötä aloittamaan työn rakettien haittojen vähentämiseksi.

”Vain myynnin kieltäminen auttaa”

Ilotulittamiseen sääntelyä on kiristetty 2000-luvulla monin tavoin. Rakettien myynti- ja ampumisaikoja on lyhennetty, vaarallisimpia raketteja on vedetty pois myynnistä, rakettien ampumisen ikärajaa on nostettu ja suojalasien käyttäminenkin on tullut pakolliseksi ampujalle.

Kaikesta huolimatta ilotulitteiden käytöstä koituu vuosittain haittoja sekä käyttäjille että sivullisille. Viime uutenavuotena jo aaton aattona raketti aiheutti vakavan onnettomuuden ja nuori mies sai palovammoja, ruhjehaavoja, repeämän silmämunaan ja silmäkuopan luiden murtumia.

Helsingin Kansalaistorin tapahtumassa ammuttiin raketteja keskellä väkijoukkoa. Tilaisuudessa oli noin 40 000 ihmistä.

Tilaisuuden järjestämisestä vastannut Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikulan havaintojen mukaan tilaisuudessa oli muutama kymmenen omien rakettien ammuskelijaa.

Tilanteeseen puuttuminen on käytännössä vaikeaa. Jos ammuskelija ei pyri suorastaan vahingoittamaan muita ihmisiä, saattaa Nikulan mielestä olla turvallisinta antaa hänen ampua raketit taivaalle muiden ihmisten pään yli. Jos tilanteeseen puututaan, saattavat raketit pudota ja lentää hallitsemattomasti lähellä olevia ihmisiä kohti.

Myös laukkujen ja taskujen tarkistaminen etukäteen on Nikulan mielestä käytännössä mahdotonta. Se tarkoittaisi tapahtuma-alueen aitaamista ja tuntien jonottamista eli asiakaskokemuksen romahdusta, hän arvioi.

– Kyllä aitaamistakin on moneen kertaan mietitty ja laskettu, mutta aina todettu, että ei siinä ole järjen hiventä.

Viime vuosina rakettien käyttäminen on kehittynyt vastuullisempaan suuntaan, mutta Nikulan mielestä nyt otettiin ”kahdenkymmenen vuoden takapakki pitkään hyvää kehitykseen”.

Syytä muutokseen Nikula ei osaa täysin selittää.

– Muutos johtuu varmaan monesta pienestä syystä, mutta juurisyy on se, että osa ihmisistä on jäätävän tyhmiä, hän kiteyttää.

Ratkaisuna Nikula näkee myymisen rajoittamisen.

– En tykkää, että muutaman tyhmän takia kielletään iloa suurelta joukolta, mutta eihän tähän mikään muu auta.

Hänen mielestä on vaikea keksiä ongelmaan muita ratkaisuja kuin se, että vain luvan saaneet ammattilaiset voisivat hankia raketteja.

