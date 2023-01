Ei konservatiivien kannatus katoa, mutta tämä voi vahvistaa Lulan hallitusta, arvioi suomalaisasiantuntija Brasilian kongressihyökkäystä

Ex-presidentin kannattajat hyökkäsivät kongressiin ja korkeimpaan oikeuteen. He pitävät presidentinvaalien tulosta vilpillisenä ja toivovat vallankaappausta Bolsonaron palauttamiseksi valtaan.

Brasíliassa mielenosoittajien valtaamat hallintorakennukset on tyhjennetty ja noin 300 mielenosoittajaa pidätetty. Hyökkäys Brasilian kansalliskongressia, presidentinlinnaa ja korkeimpaa oikeutta vastaan on ohi, ja se on tuomittu niin Brasiliassa kuin ulkomaillakin.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen uskoo, että viime yön tapahtumat voivat vahvistaa tuoreen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan asemaa. Ne poliitikot jotka eivät ole olleet selkeästi Lulan eivätkä Bolsonaron tukijoita valitsevat nyt puolensa.

– Kaikki viittaa siihen, että iso osa kallistuu demokraattisesti valitun hallituksen ja siihen liittyvän oikeusvaltioperiaatteen taakse. Tämä saattaa vahvistaa Lulan hallituksen toimintaedellytyksiä ja merkitä protestien tämän vaiheen hiipumista, Teivainen sanoo Ylelle puhelimitse.

Hän ei usko mielenosoittajien toivoman sotilasvallankaappauksen mahdollisuuteen, eikä näe merkkejä siitä. Toisaalta hyökkäys hallintorakennuksiin paljastaa Bolsonaron kannattajien tyytymättömyyden.

– Bolsonaron ajatuksilla ja henkilöllä on kannatusta. Lisäksi populistista oikeistolaisuutta, uskonnollista vakaumusta ja konservatiivisia perhearvoja yhdistäville ajatuksille on laajaa kannatusta. Ei se tässä mihinkään katoa, Teivainen toteaa.

Mielenosoittajat hyökkäsivät presidentinlinnaa Palácio do Planaltoltoa vastaan. Kuva: EPA-EFE

”Poliitikoilla ei halua kaivaa omaa kuoppaansa”

Hallinto on tukahduttanut protestit päättäväisesti, ja presidentti Lula da Silva on itse vakuuttanut, että syylliset löydetään ja heitä rangaistaan.

Brasílian osavaltion kuvernööri Ibaneis Rocha on hyllytetty ja turvallisuusjohtaja Anderson Torresis on erotettu. Kumpikin kuului Bolsonaron tukijoihin. Lisäksi Brasilian korkeimman oikeuden tuomari Alexandre de Moraes on määrännyt Bolsonaron tukijoiden leirit purettavaksi vuorokauden kuluessa.

Teivainen ei kuitenkaan usko, että Bolsonaron tukijoita alettaisiin puhdistaa hallinnosta. Brasilian lokakuisissa vaaleissa valittiin presidentin lisäksi edustajainhuoneen ja senaatin edustajat, osavaltioiden kuvernöörit ja osavaltioiden paikallisparlamenttien edustajat. Heillä on vaaleissa valittu mandaatti, vaikka he olisivat Bolsonaron tukjoita.

Poliisi pidätti noin 300 mielenosoittajaa, jotka hyökkäsivät Brasilian hallintorakennuksiin. Kuva: EPA-EFE

– Varmaan monet heistä, mukaan lukien Bolsonaro itse, ovat tietoisia siitä, että oikean vallankaappauksen mahdollisuus on heikko. Silloin mielenosoittajien tueksi lähteminen olisi oman kuopan kaivamista, Teivainen toteaa.

Hän muistuttaa lisäksi, että Brasilian talouseliitin kokemukset Lulasta presidenttinä ovat myönteisiä. Lula toimi presidenttinä vuosina 2003–2011.

– Brasilian bisneseliitti muistaa, että rikkaat rikastuivat ja isoilla brasilialaisyrityksillä meni poikkeuksellisen hyvin.

Vaikka maailmantalouden tilanne on toinen, Brasiliassa odotetaan, että niin sanotun Mercosur-alueen ja EU:n väliset kauppaneuvottelut käynnistyisivät. Mercosuriin kuuluvat Brasilian lisäksi Argentiina, Uruguay ja Paraguay.

– Vaikka mielenosoittajien joukossa on uskonnollissävytteistä kommunismipuhetta ja puhutaan kommunismin vaarasta, niin bisneseliitti tietää, että Lulan kanssa pääsee tekemään bisnestä ihan kohtalaisen hyvin, Teivainen kuittaa.

Lisäksi niin Latinalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissakin on tuomittu mielenosoittajien hyökkäys Brasílian hallintorakennuksiin.