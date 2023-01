Lääkäri Joni Keisala pudotti painoa 20 kiloa alle puolessa vuodessa – HIIT-treeni, ruokavalio ja kuntosali toivat tuloksen

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Joni Keisala huomasi pääseensä turhan tuhtiin kuntoon syyskuussa 2021. Painoa 188 senttisellle miehelle oli kertynyt 112 kiloa.

– Huomasin, että painoa oli kertynyt vuosien saatossa turhan paljon. Verikoearvot, varsinkin maksa-arvot olivat koholla ja viittasivat jopa rasvamaksaan. Halusin tehdä asialle jotain, Joni Keisala kertoo.

Teoria oli hallussa, mutta käytännön testaus houkutti

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri tiesi miten paino pitäisi pudota teoriassa. Niinpä hän päätti kokeilla kokeilla käytännössä toimiiko kehuttu HIIT-treeni painon pudotuksessa, yhdistettynä parempaan ruokavalioon. HIIT-treenissä riittää kun liikkuu noin 20 minuuttia kolmen päivän välien.

– HIIT-treenistä on paljon tutkimusta, varsinkin huippu-urheilijoilla. Halusin kokeilla myös itse, toimiiko treeni käytännössä, putoaako paino oikeasti. Itsellään on kaikista paras tehdä ihmiskokeita, naurahtaa Joni Keisala hymy huulilla.

HIIT-menetelmä on saanut nimensä englanninkielen sanoista high intensity interval training. Ne tarkoittavat kovatehoista intervallispurttia, jonka jälkeen seuraa matalalla teholla tehty palauttelu. Harjoittelun väitetään kohottavan kuntoa nopeasti. Perusidea HIIT-harjoittelussa on, että alkulämmittelyn jälkeen liikkeessä pysytään noin minuutin ajan maksimisykkeellä – niin kovaa kuin pystyy. Sen jälkeen liikutaan rauhallisesti minuutin ja jälleen uudelleen noin minuutin täysin urku auki. Tämä toistetaan 5–15 kertaa.

Koko treenin kesto on vain noin 10–22 minuuttia. HIIT-treenin helppous ja se, että treeniä voi tehdä millä tahansa lajilla kiehtoi Joni Keisalaa.

– Yhtenä päivänä hakkasin nyrkkeilysäkkiä, toisena poljin kuntopyörällä, kolmantena juoksin portaita ja neljäntenä vatkasin crosstreinerillä. Aikaa treeniin menee vain se 15–22 minuuttia.

Jos kunto ei riitä liikkumaan minuuttia täysillä, voi liikkua maksimisykkeellä 30 sekuntia ja palautua minuutin tai kaksi. Pikkuhiljaa, viikkojen aikana, maksimisykkeellä tehtävän liikunnan kesto kasvaa ja palautumisaika lyhenee.

– Huonokuntoinen tai vasta liikunnan aloittanut voi tehdä HIIT-treenin aluksi kevyemmin tunnustellen omia rajoja. Treenin kesto voi olla jopa 10 minuuttia tai alle.

Aineenvaihdunta lähti liikkeelle

HIIT-treeni nostaa aineenvaihduntaa seuraavaksi 72 tunniksi. Aineenvaihdunnan nopeutuminen saa aikaan laihtumisen. Vielä kun HIIT-treeniin yhdistää oikean ruokavalion, lopputulos on varmempi.

– HIIT-treenissä aineenvaihdunta ja rasvanpoltto käynnistyy liikkumisen korkean tehon vuoksi. Aineenvaihdunta ja rasvanpoltto jatkuvat jopa kolme päivää treenin jälkeen. Fysiologinen prosessi on monimutkainen, mutta käytännössä se toimii näin, Keisala vakuuttaa.

HIIT-treeni kuulostaa rajulta, mutta on perusterveelle ihmiselle se on kuitenkin turvallinen. Ennen treenin aloittamista on kuitenkin hyvä keskustella asiasta lääkärin kanssa, jos on jotain terveydellisiä haasteita tai aloittaminen mietityttää muuten.

– Kyllä HIIT-treeniä uskaltaa perusterve tempoa menemään. Treeniä pystyy aloittelemaan tunnustellen. Heti ei tarvitse olla suoli pitkällä menossa.

Muutoksia tapahtui ulkoisesti ja sisäisesti

Saadakseen myös lihaksia, Joni Keisala otti painonpudotuksen kaveriksi myös kuntosaliharjoittelun. Syyskuussa 2021 painoa oli 112 kiloa. Ensimmäisen kuukauden aikana paino putosi 10 kiloa. Tammikuussa 2022 eli viiden kuukauden harjoittelun jälkeen paino oli pudonnut 20.4 kiloa ja vaaka näytti lukemaa 91,6 kiloa. Pituus oli pysynyt samana eli 188 sentissä. 42-vuotiaan miehen kroppa oli kokenut nopeasti ison muutoksen.

– Olo tuntuu mukavammalta. Verikoearvot ja maksa-arvot normalisoituivat. Räjähtävyys kasvoi lihaksissa. Paino on pysynyt kurissa vuosi projektin jälkeen. Myös HIIT-tyyppiset harjoitteet ovat edelleen käytössä.

Itsensä menetelmän koehenkilöksi asettanut liikuntalääketieteen erikoislääkäri Joni Keisala totesi HIIT-treenin toimivan käytänössä, ainakin hänellä itsellään.

Kuuntele Juha Mäntykentän toimittama haastattelu:

Lue myös:

Suomalaiset lihovat edelleen ja diabetes yleistyy, ennustaa THL

Suomen lihavuustilastot synkkenevät, koska rahaa hoitoon ei tipu – pohjoiskarjalainen Mikko tietää, etteivät ruokaohjeet riitä toipumiseen

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 15.1. klo 23 saakka