Analyysi: Venäjä talous ei romahtanutkaan sodan ja pakotteiden takia, mutta bkt ei kerro koko totuutta

Talousennusteiden laatiminen ei ole helppoa. Varsinkaan silloin, kun maailma toipuu pandemiasta ja Euroopassa käydään sotaa.

Vielä keväällä ennakoitiin, että sodan ja pakotteiden seurauksena Venäjän talous romahtaa kunnolla. Ennustettiin, että maan bruttokansantuote supistuisi vuoden 2022 aikana jopa 15 prosenttia.

Näin ei käynyt. Tuoreimpien arvioiden mukaan Venäjän talous supistui viime vuoden aikana vain joitakin prosentteja. Esimerkiksi Suomen Pankki ennakoi bruttokansantuotteen supistuneen noin neljä prosenttia, kun keväällä se odotti kymmenen prosentin pudotusta.

Ennusteet menivät pieleen. Venäjälle ei tullut nopeaa ja syvää romahdusta, vaan pikemminkin pitkäkestoinen peruutusvaihde.

Kun puhutaan talouden romahtamisesta tai sen kasvusta, puhutaan yleensä bruttokansantuotteesta (bkt). Siihen lasketaan yhteen kaikkien esimerkiksi Venäjällä tuotettujen palveluiden ja tavaroiden arvo, ja tätä arvoa verrataan edellisen ajanjakson vastaavaan arvoon.

Bkt on tarkoin seurattu, ja siihen on syynsä. Kun se on reilusti plussalla, taloudella menee hyvin: ihmisillä riittää töitä, yrityksillä on rahaa ja palveluissa käy kuhina. Kun taas bkt on miinusmerkkinen, eletään vaikeampia aikoja: työpaikkoja katoaa, rahat ovat vähissä eikä esimerkiksi partureissa käydä samaan tahtiin kuin aiemmin.

Bruttokansantuote on silti vain yksi mittari eikä pelkästään yhtä lukemaa kannata tuijottaa liikaa – etenkään silloin, kun käynnissä on sotatila.

Helsingin yliopiston taloushistorian professorin Jari Elorannan mielestä Venäjällä on talouden suhteen käynnissä eräänlainen harha.

Sodankäynti voi nimittäin pumpata bruttokansantuotetta keinotekoisesti, kun sotataloutta pistetään käyntiin, Eloranta sanoo.

Sen takia bkt on hänestä hankala mittari tällä hetkellä. Se ei paljasta talousahdingon mittakaavaa.

– Siellä tehdään hirveästi vahinkoa omalle taloudelle, saati sitten pitkän aikavälin tavoitteille, Eloranta toteaa.

Venäjän talouden pitkän aikavälin näkymät ovat todellakin murheelliset.

Kasvua ei ole näköpiirissä ja venäläisten elintaso laskee. Venäjä on katkaissut suhteensa sen tärkeimpään kauppakumppaniin Eurooppaan eikä uusia kumppaneita ole helppo löytää.

Sodan aiheuttamat inhimillisen pääoman tappiot ovat myös merkittävät. Rintamalla on arvion mukaan kuollut tai loukkaantunut jopa yli 100 000 venäläistä. Moni kouluttautunut ja osaava venäläinen on niin ikään lähtenyt maasta.

Myös suuri joukko länsimaisia yrityksiä on jättänyt Venäjän, ja pakotteet vaikeuttavat tuotantoa useilla aloilla. Etenkin teknologian vientirajoitukset heikentävät maan teollisuuden tuottavuutta vielä pitkään.

Venäjän talous ei sukeltanut viime vuonna suurilukuisesti eikä sitä odoteta myöskään tänä vuonna. Tästä huolimatta ei kannata tehdä johtopäätöstä siitä, etteivätkö sota ja pakotteet saisi Venäjän taloutta horjumaan.

