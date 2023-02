Vinyylilevyn suosio kestää vuodesta toiseen ja musiikin ammattilainenkin vannoo sen nimeen: ”Siitä saa edelleen ihan sikana kiksejä”

Syitä vinyylilevyjen jatkuvaan suosioon on useita. Analoginen äänenlaatu miellyttää monia, kuten myös levyjen kansitaide. Vinyylilevyjä ostetaan myös sisustuselementeiksi.

Jyväskyläläisen Arttu Rintakummun kasvoille tulee leveä hymy, kun puhutaan vinyylilevyistä. Hän istuu levyhyllyjen keskellä Kaivoksessa, joka on levykauppa ja kahvila. Rintakumpu perusti Kaivoksen Jyväskylän yläkaupungille yhdessä ystävänsä Matti Pulkkisen kanssa viime marraskuussa.

Kaupungin hiphop-piireissä heidät tunnetaan myös nimillä R2ISDJ2 ja MattiWatti. Rintakumpu on tehnyt pitkään dj-keikkoja. Joskus musiikin lähteenä toimii tietokone, pääasiassa kuitenkin vinyylilevyt.

– Vinyyli on kulttuuri! Levyjen etsiminen ja soittaminen on kokonaisvaltainen kokemus. Siitä saa edelleen ihan sikana kiksejä, vaikka sitä on tehnyt jo pitkään, Rintakumpu hehkuttaa.

Vaikka hän käsitettelee levyjä päivittäin, uuden levyn löytäminen sytyttää ja sykähdyttää aina.

Arttu Rintakummun, eli R2ISDJ2:n mukaan vinyylien soittaminen on kokonaisvaltainen kokemus. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Jyväskyläläisessä HifiStudiossa myydään äänentoistoon liittyviä tuotteita. Kaiuttimia, vahvistimia, ja myös vinyylilevysoittimia. Tekniikka niissä on kehittynyt, mutta toimintaperiaate on edelleen sama kuin viime vuosituhannella. Vinyyli lautaselle ja neula alas. Liike myy vinyylisoittimia lähes päivittäin, niitä menee paljon enemmän kuin cd-soittimia.

– Viimeksi eilen myin vinyylisoittimen. Edellinen cd-soitin taisi mennä yli kuukausi sitten, kertoo HifiStudion myymäläpäällikkö Timo Hiltunen.

Cd-levy rynnisti suurella rintamalla markkinoille 90-luvulla, mutta se ei lopulta onnistunut vinyyliä hautaamaan. Digitaalisen cd-levyn puolesta puhuu helppokäyttöisyys ja pieni koko. Hiltusen mukaan cd:ltä toistetusta musiikista puuttuu kuitenkin jotain.

– Mielestäni musiikissa on aina luonne. Vinyylissä se tulee paljon paremmin esille. Moni levy on masteroitu niin hyvin, että niitä on ilo kuunnella, Hiltunen sanoo.

Levykauppa Äx muutti Jyväskylässä suurempiin tiloihin viime maaliskuussa. Vinyyleille tarvittiin lisää tilaa, koska se on myydyin tuoteryhmä. Kaupaksi käyvät sekä uudet että käytetyt levyt.

Myös Äxän myyjä Mynni Luukkainen liputtaa vinyylilevyn analogisen äänenlaadun puolesta. Vinyylilevyn ostajia riittää lähes vauvasta vaariin.

Levykauppa Äxän myyjä Mynni Luukkainen. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Aikanaan cd-levyjen tultua markkinoille moni vaihtoi vanhat ”älppärit” niihin. Nyt vaihdetaan takaisin vinyyliin.

– Kuulen paljon sellaisia tarinoita, että asiakas ostaa samaa levyä jo kolmatta kertaa. Ihmiset ovat hävittäneet vinyylinsä ja nyt niitä ostetaan takaisin, Luukkainen naurahtaa.

Moni artisti julkaisee tuotantoaan nykyisin myös vinyylillä. Jotkut jopa ainoastaan vinyylinä. Luukkaisen mukaan vinyylin vetovoimaan ei vaikuta pelkästään analogisen äänen laatu.

Oldies-levyt kiinnostavat ostajia. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

– Siihen vaikuttaa moni tekijä, kuten kansitaiteet. Jotkut ostavat niitä myös sisustuselementeiksi.

Luukkaisen mukaan eniten hyllystä lähtee asiakkaan mukaan käytettyjä levyjä.

– Oldies-kama kiinnostaa, esimerkiksi Deep Purple ja Beatles myyvät aina. Nuorille menee enemmän rap-vinyyleitä.

Arttu Rintakumpu ei usko musiikin suoratoistopalveluiden uhkaavan vinyylien tulevaisuutta. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Myös yläkaupungin Kaivoksessa käy monenlaista ja -ikäistä väkeä. Arttu Rintakummulle se on tärkeää.

– Saamme yhdistettyä eri ikäisiä ihmisiä tulemaan tänne ja juttelemaan musiikista ja siitä, mikä on heille siinä tärkeintä. Iällä ei ole mitään merkitystä. Esimerkiksi viime viikolla meillä oli tässä kahdet lastenrattaat. Toisaalta, myös eläkeläisiä käy meillä.

Vaikka musiikin suoratoistopalveluiden käyttö on lisääntynyt, ei Rintakumpu usko niidenkään uhkaavan vinyylin tulevaisuutta.

– Ihmiset tajuavat vanhan levyn arvon. Se vieläkin soi ja sitä voi edelleen kuunnella. Siinä on historian havinaa ja jotain niin merkityksellistä, että osataan pysähtyä siihen hetkeen ja kuunnella se levy läpi, Rintakumpu päättää.