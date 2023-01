Lämpö on vesittänyt hiihtäjien suunnitelmat tänä talvena jo kahdesti – myös Tampereen Ratinan stadionin ladun kohtalo riippuu täysin säästä

Kun ladut ja kentät on saatu hiihtäjille valmiiksi, yllättävä lämpöjakso pilaa suunnitelmat sulattamalla lumen ja jään.

Näin on käynyt Tampereella tänä talvena jo kahdesti, kertoo Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Heinonen. Jos tulevien päivien sääennusteet pitävät paikkansa, sama saattaa toistua taas loppuviikosta. Ladut ja kentät on nyt saatu käyttökuntoon, mutta uusi lämpöjakso on tulossa.

– Vesisade sekä tuuli on aina pahin. Välillä joudutaan miettimään sitä, että kannattaako laduille mennä nyt, jos tiedossa on vesisade. Käsittely aina nopeuttaa lumen sulamista, joten ladun ajamatta jättäminen saattaa pelastaa monta hiihtopäivää eteenpäin, Heinonen kertoo.

Tampereen ulkoliikunnan olosuhdepalvelusta (siirryt toiseen palveluun) voi jokainen tarkistaa missä kunnossa ladut ja kentät kulloinkin ovat.

Ratinaan kaavaillaan puolen kilometrin lenkkiä

Myös viime talvena kaupunkilaisia ilahduttaneen Ratinan stadionin hiihtoladun kohtalo on täysin säästä riippuvainen, sanoo liikuntapäällikkö Jari Tolvanen.

– Jos Ratinaan tänä talvena latu ylipäätään saadaan, pyritään se tekemään ylätasanteelle Tampereen valtatien varteen. Samalla saadaan hyödynnettyä olemassa olevia kaupungin valaistuksia.

Viime vuoden kokemukset osoittivat, että Ratinan kenttätaso ei ole paras vaihtoehto hiihtoladuille. Etenkin kevään koittaessa lumet täytyy saada pikavauhtia pois jalkapallon ja yleisurheilun alta.

– Vaikka luonnonlunta oli todella paljon, niin stadionille piti tuoda yli 40 kuormaa lisää. Sen kaiken pois saaminen oli työlästä, Tolvanen kertoo.

Katso viime vuoden helmikuussa kuvatulta videolta, miltä sivakointi Ratinan stadionilla näytti. Video: kuvaaja Miikka Varila, editointi Anne Savin / Yle

Ratinan hiihtolenkin lopullinen reitti on vielä auki, mutta tämänhetkisen suunnitelman mukaan katuvalaistuksen loisteeseen rakentuisi ainakin puolen kilometrin lenkki. Latua voisi lumitilanteen salliessa kasvattaa Ratinanniemeen päin, mikä toisi mukaan myös korkeuseroa. Tämä tosin edellyttäisi myös ladun yhteensovittamista jalankulkureittien kanssa.

Katuvalaistuksen hyödyntämisen puolesta puhuu myös sähkön kalleus. Stadionin monimetallivalaisimien päivittäinen käyttö ei tukisi nykyistä kaupungin energiansäästökampanjaa.

– Tampereen valtatiellä ei valoja sammuteta, jos vaan sähköä riittää, Jari Tolvanen sanoo.

Tampereen maine hiihtokaupunkina vaatii töitä

Viime keväänä Suomen hiihtoliitto valitsi Tampereen vuoden hiihtokaupungiksi. Ensi kertaa myönnetyllä tunnustuksella haluttiin muistaa kaupunkia, joka panostaa lumilajien harrastamiseen ja jossa hiihtolajit nähdään merkittävänä lähiliikuntapaikkana.

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen myöntää, että tunnustus kasvattaa paineita laadun ylläpitämiseen.

– Koko ajan on luonnonlumella päässyt hiihtämään, vaikkakin osa laduista on vielä jouduttu luokittelemaan huonoksi, tyydyttäväksi tai jopa sulkemaan vähäisen lumimäärän takia. Suosituimmalla Kauppi-Niihama -välillä on laskurin ohi mennyt viime viikolla parhaana päivänä 2 500 hiihtäjää ja huononakin päivänä päästiin vajaaseen kahteen tuhanteen, Heinonen ynnää.

Mikko Heinosen mukaan hiihtäjiltä saatu palaute on pääsääntöisesti ollut positiivista. Mukaan mahtuu myös niitä, joiden mielestä työtä ei ole tehty riittävästi.

Talven lumimäärästä riippuen Tampereen latuverkostoa on kaikkiaan noin 120–130 kilometriä. Valaistuja latuja on noin 85 kilometriä.

