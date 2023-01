Laittoman harvat hakkuut eivät johdu isoista koneista, vakuuttaa Koneyrittäjien edustaja: ”Koneiden pienentäminen ei ole mikään poppakonsti”

Metsäkoneiden työ on sitä tehokkaampaa mitä uudempaa ja isompaa kalusto on. Kuvassa metsätyökone kuhmolaisessa metsässä marraskuussa.

Isoillakin metsäkoneilla voi harventaa nuoria metsiä ilman, että puuta lähtee liikaa. Näin vakuuttaa Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Yle uutisoi tänään, että nuoret metsät hakataan laittoman harvoiksi. Syyksi esitettiin muun muassa sitä, että nykykoneet ovat liian isoja nuoreen metsään.

Mitä isompi kone, sitä isomman aukon se tarvii metsässä kulkemiseen. Jaakkola ei silti pidä isoja koneita liiallisten hakkuiden perussyynä.

– Tuntuu, että ennen kuin on mietitty ja tutkittu asiaa tarkemmin, on löydetty helppo ratkaisu, että pienennetään koneita. Se ei ole näkemyksemme mukaan mikään poppakonsti sille, että työn tulos automaattisesti muuttuisi, Jaakkola toteaa.

Hänen mielestään liiallisille hakkuille altistaa se, että metsiä harvennetaan Suomessa liian aikaisin.

– Ensin metsään on tehtävä ajourat. Kun ne on tehty eikä sitten enää juuri mitään saisikaan ottaa, voidaan olla tilanteessa, että metsänomistaja ei tykkää. Häneltä jää tuloja saamatta. Myös yrittäjän ja kuljettajan vinkkelistä tilanne on perin outo.

Jaakkola huomauttaa, ettei pelkkä kone ratkaise lopputulosta.

– Se ratkaisee, miten konetta käytetään ja miten käyttäjää ohjeistetaan. Ohjeitahan antavat sekä koneen käyttäjän työnantaja että metsänomistaja ja puut ostanut teollisuus.

Isossa koneessa on hänen mukaansa myös etuja. Sillä pystyy esimerkiksi kaatamaan puun etäämpää konesta, jolloin metsään tarvitaan vähemmän uria kuin pienemmällä koneella.

– Lähes kaikilla kalustoilla pystytään tekemään kaikki työt. Kyse on vain tekijän taidoista.

”Metsäsektori ottaa tulokset vakavasti”

Metsäteollisuusyritysten oman laadunvalvonnan ja hakkuukohteiden tarkastusten tulokset ovat paljon parempia kuin Metsäkeskuksen tiedot laittoman harvoista hakkuista, ainakin Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemen tietojen mukaan.

– Nyt on tärkeä selvittää, mistä erot johtuvat, ennen kuin ryhdytään lisätoimenpiteisiin, hän toteaa.

Ainakaan kaikki metsäteollisuusyritykset eivät Niemen mukaan ole vielä saaneet Metsäkeskuksen yrityskohtaista raakadataa hakkuukohteilta käyttöönsä erojen selvittämistä varten.

– Metsäteollisuus ottaa tietysti tulokset vakavasti ja käy ne huolella läpi metsäkoneyrittäjien ja Metsäkeskuksen kanssa lisäselvyyden saamikseksi. Meidän pitää saada koko tarkastusdata ennen kuin voimme käydä sen huolella läpi.

Niemi ei kommentoi vielä tarkemmin sitä, mistä erot tiedoissa johtuvat, epäileekö ala Metstäkeskuksen tietojen paikkansapitävyyttä tai miksi nuoria metsiä hakataan laittoman harvoiksi.

Metsälakia hän pitää hyvin toimivana.

– En näe, että siinä on puutteita. Se uudistettiin 2014 laajassa työryhmätyöskentelyssä ja käytiin silloin huolella läpi.

”Pienempi kalusto ei sovellu päätehakkuiille”

Metsäkoneiden työ on sitä tehokkaampaa mitä uudempaa ja isompaa kalusto on, kuvaa Simo Jaakkola.

Siksi isot koneet kiehtovat yrittäjiä.

– Koneurakoinnin kannattavuus on ollut jo vuosikaudet sangen tiukkaa. Täytyy olla tehokas, jotta voi tehdä tulosta urakointityöllä ja markkinoiden hinnoilla.

Jaakkola huomauttaa, että yrityksen leipä koostuu yleensä niin päätehakkuista, myöhemmistä harvennuksista kuin ensiharvennuksista. Ensiharvennukset ovat hänen mukaansa vain pienehkö osa kaikista töistä.

– Läheskään kaikki eivät pysty erikoistumaan vain esimerkiksi ensiharvennuksiin. Sinulla täytyy olla kalusto, jolla pystyt hoitamaan kaikki eteen tulevat työmaat.

Jos metsään pitäisi mennä tulevaisuudessa pienemmillä koneilla, pitäisi ensiharvennuksia riittää yrittäjille elannoksi asti.

– Jos yrittäjä ostaa pienemmän kaluston, se ei enää sovellu päätehakkuille eikä välttämättä kaikkiin järeämpiin harvennuksiin.

Koneyrittäjien edustaja kaipaa nyt kattavaa analyysiä syistä, joiden takia nuoria metsiä hakataan laittoman harvoiksi.

Siinä pitäisi Jaakkolan mielestä kartoittaa työn ohjeistukset, hakattavat kohteet, metsänomistajien toiveet ja odotukset sekä teollisuuden syyt ostaa kohteita, jotka hakataan liian aikaisin. Vasta sen jälkeen pitäisi etsiä lääkettä.

– Entä jos vaaditaan pienempiä koneita ja niihin laitetaan vaikka sata miljoonaa euroa, mutta tulos on senkin jälkeen huono eli vika olikin jossain muualla kuin koneissa. Sen takia kaipaan, että katsoisimme laajasti ja kiihkottomasti, mitkä kaikki palaset tähän liittyvät.

