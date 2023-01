Pohjanmaan hyvinvointialueella on odotettavissa ongelmia palkanmaksussa – Marina Kinnunen: "Pyrimme varmistamaan, ettei kukaan jää kokonaan ilman palkkaa"

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnusen mukaan koko henkilökunnalle on tiedotettu siitä, miten toimitaan, jos puutteita havaitaan.

Pohjanmaan hyvinvointialueella tehdään parhaillaan kovasti töitä, jotta henkilökunta saa palkkansa vuoden ensimmäisenä palkkapäivänä perjantaina. Mutta ongelmia tulee todennäköisesti olemaan, sanoo Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen jo nyt.

Pohjanmaan hyvinvointialueella kärsittiin palkkojen maksuhäiriöistä viime vuoden alussa hyvinvointikuntayhtymän aloittaessa. Uusiin ongelmiin on varauduttu.

– Tiedämme, että nytkin tulee ongelmia, mutta toivon, että pystymme käsittelemään tilanteen paremmin. Voimme jo etukäteen ilmoittaa henkilökunnalle, miten heidän tulee toimia. Pyrimme myös varmistamaan, että kukaan ei jää kokonaan ilman palkkaa, Kinnunen kertoo Yle Österbottenille.

Kinnusen mukaan palkkojen maksaminen ei todellakaan ole lasten leikkiä. Se opittiin viime vuonna, kun kyse oli noin 7 000 ihmisen palkoista. Nyt vuotta myöhemmin, kun muun muassa pelastuspalvelu on siirretty hyvinvointialueelle, on määrä nyt 8 000 henkilöä.

Osa työntekijöiden siirtymisestä tietojärjestelmään on pystytty tekemään automaattisesti, mutta ei kaikkea.

– Kun siirrät 8 000 ihmistä uuteen järjestelmään, jossa on kaikki palkanmaksuun tarvittavat tiedot, on se erittäin monimutkaista. Ja tiedämme, että valitettavasti tiedoissa on puutteita tai virheitä.

Paremmin varauduttu tällä kertaa

Hyvinvointialueen henkilöstöosasto on työskennellyt tietojen tarkistamiseksi ja korjaamiseksi etukäteen, mutta on väistämätöntä, että jokin menee taas pieleen, Kinnunen sanoo.

– Otetaan esimerkiksi korvaukset joulukuussa tehdystä työstä organisaatiossa, jota ei enää ole, ja nyt uudessa organisaatiossa tammikuussa. On vaikea tarkistaa, että kaikki on oikein, ja osa paljastuu vasta myöhemmin, kun työntekijät saavat palkkalaskelmansa ja voivat ne tarkistaa.

Lähtökohdat ovat tällä kertaa Kinnusen mukaan paremmat. Viime vuonna suurin ongelma oli työntekijöiden tuntipalkoissa, joten varautuminen on sujunut paremmin. Ja tällä kertaa on panostettu paljon siihen, että koko henkilökunnalle on tiedotettu siitä, miten toimitaan, jos puutteita havaitaan.

– Nyt meillä on paremmat valmiudet, joten virheet on helpompi korjata.

Tammikuussa hyvinvointialueen palkkoja maksetaan neljänä eri päivänä, joista ensimmäinen on perjantaina. Tavoitteena on korjata pienet virheet ja puutteet välittömästi seuraavana palkkapäivänä.

– Ja jos on ihmisiä, jotka eivät saa palkkaa ollenkaan, korjaamme sen nopeasti, Kinnunen sanoo.

Artikkeli on käännetty Yle Österbottenin toimittaja Moa Mattfolkin artikkelista: Nya löneproblem att vänta inom välfärdsområdet: ”Vi försöker säkerställa att ingen blir utan lön helt och hållet”