Prinssi Harry purkaa haastatteluissa katkeruuttaaan kuningasperhettä kohtaan – elämäkerta ilmestyy huomenna

Kuva: BACKGRID/All Over Press

Prinssi Harryn elämäkerta ei tahdo pysyä kansiensa välissä. Kohuttua kirjaa on puitu runsaasti jo ennen sen ilmestymistä 10. tammikuuta.

Kuningasperheen nuorimman pojan Prinssi Harryn katkeraksikin kuvatusta muistelmateoksesta Spare livahti joitakin kopioita myyntiin Espanjassa jo muutama päivä sitten. Mediat hyödynsivät tilanteen vikkelästi. (siirryt toiseen palveluun)

Ennakkojutuissa kerrottiin Harryn ja isoveljen, prinssi Williamin rajusta riidasta. Riidan päätteeksi Harry sanoo Williamin tarttuneen veljeään kauluksesta ja iskeneen tämän lattiaan.

Kirjassa kerrotaan myös olevan luku, jossa Harry käy läpi sotilasuraansa. Hän kertoo tappaneensa 25 kapinallista Afganistanissa brittijoukkojen operaatioissa. Harryn kuvaus siitä, kuinka hän napsi kapinallisia kuin nappuloita shakkilaudalta, on herättänyt paheksuntaa niin sotaveteraaneissa kuin afganistanilaisissakin.

Prinssi Harryn tiedetään kertovan kirjassaan Afganistanissa tappamiensa ihmisten lukumäärän. Brittien mielestä se kuulostaa mauttomalta ja tuomittavalta. Kuva: John Stillwell / EPA

Nyt Harryn katkeruus perhettään kohtaan tiivistyy tuoreissa tv-haastatteluissa.

ITV-yhtiön ohjelmassa Harry moittii hovia siitä, että se vaikeni, (siirryt toiseen palveluun) kun kolumnisti Jeremy Clarkson julkaisi häpäisevänä pidetyn kirjoituksen Harryn vaimosta herttuatar Meghanista.

The Sun -lehden julkaisema kolumni poiki ennätysmäärän valituksia Britannian Julkisen sanan neuvostoon eli Independent Press Standards -organisaatioon. Lehti pyysi myöhemmin kirjoitusta anteeksi ja kolumni tuomittiin laajalti muun muassa sen sisältämän naisvihan vuoksi. (siirryt toiseen palveluun)

Clarkson on entinen suositun Top Gear -ohjelman juontaja ja juontaa tällä hetkellä Englannin Haluatko miljonääriksi -visaa. Kolumnissaan hän sanoi vihaavansa herttuatar Meghania ja toivovansa tämän joutuvan kulkemaan läpi Englannin kaupunkien alasti ja kansan huutavan: “Häpeä!”.

Hovi ei kommentoinut kolumnista syntynyttä kohua millään tavalla ja Harry koki hiljaisuuden murskaavana.

Harry: Camilla painosti median itselleen myönteisemmäksi

CBS-yhtiön haastattelu tuli julkisuuteen vain muutama tunti ITV:n ohjelman jälkeen. Siinä Harry puhuu isänsä nykyisen kuningas Charles III:n puolisosta Camillasta.

Harry kertoo, että hänestä nykyinen kuningatarpuoliso Camilla painosti mediaa silottamaan julkista imagoaan sen jälkeen, kun hän oli mennyt naimisiin nykyisen kuninkaan kanssa vuonna 2005. (siirryt toiseen palveluun)

Edesmennyt kuningatar Elisabet II ja silloinen Cornwallin herttuatar Camilla Ascotin laukkakilpailuissa vuonna 2019. Harryn mukaan media muutti suhtautumistaan Camillaan tämän painostuksen ansiosta. Kuva: Neil Hall / EPA

Harryn mielestä Camilla osoittautui tuolloin vaaralliseksi vallankäyttäjäksi. BBC:n mukaan Harryn antama lausunto paljastaa prinssin pitkään muhineen epäluulon mediaa kohtaan.

Suurimman trauman median suhteen prinssin arvellaan saaneen äitinsä kuolemaan johtaneesta ajojahdista. Prinsessa Diana kuoli tapaturmaisesti paetessaan paparazzeja vuonna 1997.

Prinssin mukaan Dianan kuolemassa on epäselvyyksiä

Prinssi Harry joutuukin sivuamaan äitinsä kuolemaa ITV-yhtiön haastattelussa. Häneltä kysytään, kokeeko hän jonkin asian onnettomuudesta vielä jääneen vaivaamaan tai vaille selitystä.

Harry vastaa ajattelevansa, että epäselvyyksiä on runsaasti. Hän ei ole kuitenkaan puoltanut uuden tutkinnan aloittamista, vaikka sellaistakin on väläytelty.

Harry pitää koskettavana sitä, että jopa Yhdysvalloissa kaikki vaikuttavat muistavan, missä olivat ja mitä tekivät, kun kuulivat Dianan kuolemasta. (siirryt toiseen palveluun)

Suomessa kirja julkaistaan 19. tammikuuta nimellä Varamies, joka kuvaa hyvin sekä teoksen alkuperäistä nimeä että sen henkeä.

Teoksen nimi liittyy perheestä kulkevaan tarinaan. Siinä Charles kiittää silloista vaimoaan Dianaa siitä, että tämä on antanut miehelleen perijän ja varamiehen (an heir and a spare) ja siten täyttänyt tehtävänsä.