Sähkösopimusten hinnat puolittuneet – ja laskupaine jatkuu: ”Jos nyt kiinnittää sähkön hinnan 20 senttiin, niin vuoden päästä harmittaa”, asiantuntija arvioi

Kahden vuoden sähkösopimuksen saa jo alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Olkiluoto etenee, kelit suosivat ja maakaasua on runsaasti varastoissa.

Syyskuun alussa suomalaiset heräsivät karmaisevaan tilanteeseen. Kahden vuoden sähkösopimuksen hinta oli 40 senttiä tai jopa yli 50 senttiä kilowattitunnilta.

Se noin kymmenkertainen hinta verrattuna muutamaa vuotta aiempaan. Syynä oli Venäjän hyökkäyssota ja eurooppalainen energiakriisi.

Pahin olisi edessä vasta talvella, uutisissa kerrottiin.

Tammikuuhun tultaessa tilanne näyttää kuitenkin helpottuneen. Energiaviraston ylläpitämän Sähkönhinta.fi-palvelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Fortum myy parin vuoden sopimuksella sähköä 17,8 sentillä per kilowattitunti. Seuraavaksi halvin on kouvolalainen KSS Energia, joka myy kahden vuoden sopimusta 18,9 sentillä per kilowattitunti.

Se ei vieläkään ole halpaa, mutta viime syksynä tuollaisia hintoja ei tarjonnut kukaan.

Mitä on tapahtunut?

Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hännisen mukaan sähkön hinnassa näkyy nyt maakaasu. Se on Euroopassa merkittävä energiamuoto, jonka uhkaava loppuminen nosti syksyllä sähkön hinnan pilviin.

– Maakaasun hinta oli syksyllä noin 200 eurossa per megawattitunti ja nyt se on alle sadassa eurossa. Se on vaikuttanut pohjoismaisiin futuureihin ja sitä kautta kahden vuoden sähkösopimuksiimme.

Maakaasusta puhuvat muutkin. Gasumin sähköalaa seuraavan salkunhoitajan Antti Kouvon mukaan maakaasuvarastot ovat Euroopassa vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkealla tasolla.

– Maakaasun riittävyys on tämän talven osalta hyvä ja sitä jää todennäköisesti paljon varastoihin. Silloin on helpompi saada varastot uudelleen täytettyä kohti ensi talvea, Kouvo sanoo.

Fortumin Hännisen mukaan sääennusteet lupaavat hyvää Pohjolan vesivoimalle. Se näkyy jo nyt futuurien hinnoissa. Toisaalta Keski-Euroopassa energiatilannetta helpottaa tuulinen ja lämmin sää.

Olkiluodon kolmosreaktorin testikäyttökin on edennyt odotusten mukaisesti.

– Jollain tavalla tuntuu, että pahin olisi takana, sanoo Gasumin Kouvo.

– En voi sitä kuitenkaan luvata, jos tulee vaikka erittäin kylmä tammikuun loppu.

Joko nyt kannattaa sitoutua?

Se, joka teki pitkän sopimuksen viime syksyn hinnoilla, katuu päätöstään. Saman sopimuksen saisi nyt puoleen hintaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nyt on oikea hetki tehdä pitkä sähkösopimus.

– Me emme ole ottaneet kantaa siihen, minkä hintaisia sopimuksia suomalaisten kannattaa tehdä. Sen kuitenkin syksyllä sanoimme, että pyrkikää ottamaan toistaiseksi voimassa olevia tai mahdollisimman lyhyitä määräaikaisia sopimuksia, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo.

Neuvo voi olla hyvä jatkossakin – vaikka varmuudella sitä ei tiedä kukaan. Beurling-Pomoellin mukaan jokaisen on käytävä keskustelu itsensä kanssa siitä, kuinka paljon haluaa painottaa kiinteän hinnan tuomaa varmuutta.

– Jos tekee kahdeksi vuodeksi sopimuksen 20 sentillä, pitää olla valmis hyväksymään se, että markkinahinta voi jatkossa olla kymmenen senttiä.

Sähkömarkkinoita seuraava Gasumin Antti Kouvo arvelee, että pitkissä sähkösopimuksissa on laskupainetta.

– Sanoisin, että jos nyt kiinnittää sähkön hinnan 20 senttiin, niin vuoden päästä harmittaa – että onpa kallis sopimus, hän sanoo.

Yksi sähkösopimuksiin liittyvä seikka lienee kuitenkin ilmeinen. Jatkossa kuluttajille myydään yhä enemmän sopimuksia, joissa sähkön hintaan voi vaikuttaa omaa kulutustaan ajoittamalla.

– Jos ei ole yhtään halukas kiinnittämään huomiota kulutuksen ajankohtaan, joutuu maksamaan enemmän, Antti Kouvo sanoo.

