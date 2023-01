Sisko Savonlahden kolumni: Olin onneton – mutta sitten aloin läträtä ylihintaisella kosmetiikalla ja olin sekä rahaton että onneton

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Täytin syksyllä – rumpujen pärinää – 40 vuotta. Kävin ostamassa mustaherukka-suklaakakun ja kutsuin muutaman ystäväni kylään. Sain kukkalähetyksen kustantamoltani.

Kun asettelin kimppua maljakkoon, vaimensin sisäisen ääneni, joka luetteli pääni sisällä lauseita kuten “Miksi olet niin haltioissasi – yhden kukkakimpun lähettäminen kynäilijälle ei ole vakavaraiselle kustantamolle homma eikä mikään” ja “Luuletko, että kukilla on mitään tekemistä ‘erityisyytesi’ kanssa? Todennäköisesti kimppu on pantu matkaan, ettet unohtaisi kustantamon odottavan sinulta uutta kirjaa… joten pitäisikö sinun pikkuhiljaa tehdä asialle jotain?”

Kun katselin olohuoneessani näkyä, jota melkein olisi voinut kutsua “kukkamereksi”, yritin siirtää negatiivisuuden taka-alalle.

“Sisko, tänään on juhlapäiväsi”, sanoin itselleni. “Sinä olet tärkeä!”

Aikana, jona pandemia ei enää rajoita jokapäiväistä elämää eikä Putinkaan ole (ainakaan vielä) pommittanut Suomea maan tasalle, on jopa kaltaisellani synkkyyteen taipuvaisella ihmisellä syytä riemuita: Olen yhä täällä! On etuoikeus, että saa ylipäänsä olla elossa!

Aina sitä ei vaan meinaa uskoa. Tätä mietin, kun selasin suuren tavaratalon mainoslehtistä, joka kertoi syksyn trendeistä. Yritin etsiä itselleni edullista kasvovoidetta päivittäiseen käyttöön. Ehkä jokin vanhoista suosikeistani olisi tarjouksessa?

Hintojen syynäämisen sijaan huomioni kiinnittyi kuitenkin toiseen asiaan.

“Ihon rakennetta vahvistavaa voidetta” myytiin minulle lauseella “Täydellä teholla juonteita vastaan”. (50 millilitraa, 80 euroa.)

Monitehoisen voiteen lupaus taas oli “vähentää merkittävästi monia ikääntymisen merkkejä”. (50 millilitraa, 84,90 euroa.)

Sekin selvisi, että harungana-uutetta sisältävä voiteen (50-millilitraa) saisi itselleen hintaan 112,50 euroa. Mikäkö on harungana-uute? Tietenkin “luonnon vaihtoehto retinolille, joka palauttaa ihon nuorekkuuden”.

Niin kauan kuin muistan on voiteita myyty minulle sillä ajatuksella, että ne ennaltaehkäisevät ryppyjä. No, ostetaan sitten, olen ajatellut. Olen hankkinut jos jonkinlaista seerumia ja uskonut, että se on panostus hyvinvointiini. Ja kas, tuotteet pitivät lupauksensa: rypyt pysyivät poissa! Kukaan ei ollut huijannut minua!

Mutta viimeistään kun olin täyttänyt 40 ja katsoin peiliin, tulin toiseen lopputulokseen. Nimittäin siihen, että minua itse asiassa oli huijattu. Ennen pitkää ikääntyminen näkyy ihossa, vaikka kuinka läträisi kosmetiikalla.

Niin kauan kuin pidämme ryppyjä pahannäköisinä, jatkamme rahojemme haaskausta.

Kehotus käydä “täydellä teholla juonteita vastaan” on vastenmielinen ja sairas. Ihan kuin ikääntyminen – jota joku voisi myös kutsua hengissä pysymiseksi – olisi pahinta, mitä naiselle voi tapahtua.

Mutta kun meille toitotetaan tarpeeksi kauan, että ryppyjä on vältettävä hinnalla millä hyvänsä, siihen alkaa uskoa.

Kimmoisan ihon tavoitteluun syydetään rahaa loputtomasti. Tämän ovat tajunneet paitsi perinteiset kosmetiikkabisneksen toimijat (siirryt toiseen palveluun) myös julkkikset. Tosiaan, itsensä kulahtaneeksi tunteva suomalainenkin löytää itsensä ajattelemasta, miksipä en kokeilisi näyttelijä Gwyneth Paltrow’n brändin seerumia (30 millilitraa, 98 dollaria)?

Entä miten olisi näyttelijä, vai pitäisikö sanoa taiteilija, Brad Pittin lanseeraama ihonhoitotuotesarja? Kohderyhmäkään ei ole liian tiukasti rajattu – aikaa seuraava sarja kun on suunnattu kaikille sukupuolille. Sitä paitsi Brad Pitthän kunnioitti Suomeakin läsnäolollaan viime syksynä. Hieno mies!

Pittin sarjan kerrotaan olevan ylellinen ja saaneen inspiraationsa viinistä (siirryt toiseen palveluun).

En tiedä viineistä (muuta kuin että humallun niistä mielelläni) mutta ainakaan Pittin voiteiden hinnat eivät ole rahvasta varten. Esimerkiksi 30-millilitrainen Le Sérum -purkki maksaa 350 euroa. Le litrahinta? Voitte laskea itse.

Entinen kauneustoimittaja Jessica DeFino on esittänyt (siirryt toiseen palveluun) hyviä kysymyksiä kauneusteollisuuteen liittyen.

Aikana jona kehopositiivisuudesta puhutaan paljon, missä viipyy ryppypositiivisuus? Mistä johtuu, ettei itsensä hyväksyntä ulotu kasvoihimme?

Kun mietin vastauksia DeFinon kysymyksiin, tulee mieleeni Frédéric Beigbederin kirja nimeltä 24,99 euroa. Kirjan päähahmo on mainosmies, joka kertoo jo ensisivuilla olevansa “se tyyppi, joka myy sinulle paskaa”. Tyyppi, “joka saa sinut haaveilemaan asioista, joita et koskaan saa.”

Beigbederin, joka työskenteli mainostoimistossa ennen kuin julkaisi kirjansa, luoman mainosmiehen tehtävä on panna ihmiset kuolaamaan. “Tässä ammatissa kukaan ei toivo sinun onneasi, koska onnelliset ihmiset eivät kuluta.”

En tiedä, tuleeko vielä joskus päivä, jona naisia ei kehoteta kammoamaan luonnollisia muutoksia ulkonäössään. Ainakaan sitä päivää ei nähty vuonna 2022.

Iso-Britannian Voguen syyskuun numeron kannessa nähtiin (siirryt toiseen palveluun) Linda Evangelista, 57.

Sitä ennen Evangelista, joka oli 90-luvun tunnetuimpia huippumalleja, oli piileskellyt vuosia julkisuudelta. Syynä olivat epäonnistuneet kauneusoperaatiot.

Voguen kannessa hätä ei kuitenkaan ollut tämän näköinen. Kuvat saatiin otettua, kunhan entisen huippumallin kasvot ensin teipattiin kireiksi (siirryt toiseen palveluun). Erilaiset hatut ja huivit pitivät huolen siitä, että teipit ja kuminauhat pysyivät piilossa.

Lehden kanteen valittiin Evangelistalta yksi sitaatti. “Yritän rakastaa itseäni sellaisena kuin olen”, siinä lukee.

Niin minäkin, Linda. Niin minäkin. Mutta helpoksi sitä ei ole tehty.

Sisko Savonlahti

Kirjoittaja on toimittaja ja kirjailija, joka muistelee lämmöllä aikoinaan kirjoittamaansa juttua maailman pienimmästä rypynsiloittajasta.

