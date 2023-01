Päihdeongelmia on lähes kaikkien lähipiirissä, mutta silti niitä leimaa häpeä – Juho Toivasta, 35, auttoivat kierteestä irti äidin sanat

Juho Toivasen elämästä kymmenen vuotta meni päihteisiin. Nyt hän on toipuva alkoholisti ja rohkaisee päihdeongelmaisten läheisiä puuttumaan rohkeasti ongelmaan.

35-vuotias Juho Toivanen oli yksi niistä puolesta miljoonasta suomalaisesta, jonka alkoholinkäyttö ylitti riskikäytön rajan. Viisi vuotta alkoholin ja muiden päihteiden käytön lopettamisen jälkeen hän kuvailee itseään päihderiippuvuudesta toipuvaksi. Toipumista edelsi kymmenen vuoden päihdekierre.

Päihdeongelmiin liittyvät olettamukset ovat Toivaselle tuttuja.

– Yleisin olettamus on, että riippuvuus on selkärangattomuutta, ja että päihteiden käytön pystyy tuosta noin vaan lopettamaan. Se ei pidä paikkaansa, vaan kyseessä on sairaus, sanoo Toivanen.

Samoilla linjoilla on A-klinikkasäätiön some-päihdelääkäri Atte Virolainen, joka käsittelee some-sisällöissään (siirryt toiseen palveluun) päihteiden haittavaikutuksia, mielenterveyden ongelmia ja nuorison tekemää rikollisuutta.

– Alkoholismi on hoitamattomana ennenaikaiseen kuolemaan johtava sairaus. Sairastunut ihminen ei juo huvikseen, vaan juominen on pakonomaista, kiteyttää Atte Virolainen.

Virolainen päätyi some-lääkäriksi huomattuaan sille selkeän tarpeen: Suomessa päihderiippuvuuksien hoidon resurssit ovat puutteelliset suhteutettuna ongelman laajuuteen.

Palvelut ovat monipuolisia, mutta jakautuvat epätasaisesti

Juho Toivasen mukaan erilaisten palvelujen tarjonta on vahvuus Suomessa. Tarjolla on kevyitä ja raskaita palveluja ja erilaisia toimijoita.

– Vaikka kyse on yhdestä sairaudesta, on jokainen meistä yksilö ja sairauden polku kulkee eri tavalla. Se mikä toimi minulle ei välttämättä toimi toiselle.

Palveluiden saatavuudessa on kuntakohtaisia eroja. Jossain hoitoon pääsee nopeasti, jossain voi joutua odottamaan. Ennen hoitoon pääsyä voi myös joutua esimerkiksi hakemaan lähetteen terveyskeskuksesta.

– Se on huono juttu, sillä alkoholia liikaa käyttävällä on usein myös huonot ja vähäiset psyykkiset voimavarat, joten monella luukulla asiointi voi johtaa helposti luovuttamiseen, sanoo Juho Toivanen.

Kun on nähnyt nurjan puolen elämässä ja päässyt nousemaan pimeydestä kohti valoa, osaa ihan eri tavalla arvostaa perusasioita elämässä ja sitä, että saa olla tässä tänään, pohtii Juho Toivanen. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Tilanne eriarvoistaa ihmisiä, ja lääkäri Atte Virolainen toivoisikin sille nopeaa ratkaisua.

– Toivoisin, että meille tulisi yhtenäiset käytännöt joka kuntaan. Ihmiset pääsisivät hoitoon nopeasti silloin, kun motivaation aikaikkuna on avoinna.

Kainuun soten suunnittelija Susanna Kinnulan mukaan jopa ammattilainen voi suhtautua alkoholin käyttöön yksilön asiana, johon ei saa puuttua. Osa sote-työntekijöistä voi kokea päihteistä kysymisen vaikeana, jopa pelottavana tilanteena.

– Joskus esteenä voivat olla asenteet: ajatellaan, että kyseessä on itseaiheutettu tila, joten ”kärsi sitten”, kertoo Susanna Kinnula.

Kinnulan mukaan osa sote-työntekijöistä voi myös kokea haastavana ja jopa pelottavana päihteiden käytöstä kysymisen. Pelko voi liittyä asiakkaan reagointiin: suuttuuko tai loukkaantuko hän, päättyykö yhteistyö kokonaan.

Kohtaaminen on keskiössä

Neuvot alkoholiriippuvaisen läheisen kohtaamiseksi ovat usein moniulotteisia: tulisi olla samaan aikaan suora, lempeä ja empaattinen. Ei pitäisi nalkuttaa, mutta pitäisi olla tiukkana.

– Suoruus voi siinä hetkessä tuntua pahalta, mutta jälkeenpäin pystyin näkemään, että olipa hyvä, että tästä asiasta sanottiin, sanoo Juho Toivanen.

Asioista vaikeneminen taas on kaikista pahinta alkoholismille, Toivanen pohtii.

Atte Virolaisen mukaan alkuvaiheessa ongelma yleensä on se, että henkilö itse tyypillisesti vähättelee päihderiippuvuuden vakavuutta. Sisäisen maailman ja ulkoisten realiteettien välillä vallitsee voimakas epäsuhta.

– On hyvin tyypillistä, että läheiset ja lähipiiri ovat tiedostaneet ja huomanneet ongelman kauan ennen kuin ihminen itse sen ymmärtää.

Viisi myyttiä alkoholiriippuvuudesta Avaa 1. Jos on alkoholistin geenit, ei ongelmalle voi mitään. Genetiikka vaikuttaa noin puolet, toinen puoli on ympäristötekijöitä. Geneettisen alttiuden tunnistaminen voi olla myös suojaava tekijä, jos osaa kiinnittää huomiota riskiin sairastua riippuvuuteen. 2. Ihminen voi ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhdistäytyä. Päihdesairaus on sairaus muiden joukossa ja toipumiseen tarvitaan ulkopuolista apua. ”Ryhdistäytymisen” tai itsekurin korostaminen voi tehdä riippuvaisen olon entistä pahemmaksi. Ammattilaisillakaan ei ole taikasauvaa, jolla loihtia ongelmat pois, eikä etukäteen voi tietää kuka onnistuu toipumaan. 3. Alkoholiriippuvaisella on muutenkin jo niin vaikeaa, että jos hän saa iloa edes alkoholista, sitä voi hänelle antaa. Kun juominen johtuu riippuvuudesta, ei siinä ole enää mitään hauskaa – vaikka alkoholisti saattaisi näin väittääkin. 4. Riippuvainen saa alkoholia joka tapauksessa jostain, joten sitä voi ostaa hänelle. Alkoholin hankkiminen riippuvaiselle mahdollistaa juomisen jatkumisen. Se voi jopa hidastaa toipumisen alkuun pääsyä. 5. Alkoholiriippuvaisesta tulee vihainen ja huonovointinen jos hän ei saa alkoholia. On parempi pitää hänet tyytyväisenä. Tähän pätee sama kuin edelliseen kohtaankin: juomisen mahdollistajana osallistut riippuvuuden ylläpitämiseen. Myyttien kumoamiseen osallistuivat päihderiippuvuudesta toipuva Juho Toivanen, Kainuun soten suunnittelija Susanna Kinnula ja A-klinikkasäätiön some-päihdelääkäri Atte Virolainen.

Häpeä estää hakemasta apua

Alkoholismiin liittyy myös häpeää, joka estää hakemasta apua ennen kuin ongelman on myöntänyt itselleen.

– Jos juominen jatkuu pidempään ja siihen tulee merkittävä fyysinen riippuvuus, voi myös käydä niin, että ei uskalla lopettaa juomista, koska pelkää niin kovasti vieroitusoireita, Virolainen kuvailee.

Joskus vieroitusoireiden hoito kotona ei onnistu, vaan toipuakseen tarvitsee lääkitystä ja laitoshoitoa.

Some-päihdelääkäri Atte Virolainen on huolissaan Suomen päihdepalvelujen tilasta ja toivoo niille pikaista muutosta. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

– Päihdesairaus on valheiden verkko – kun valehtelu lakkaa ja ihminen on totta ennen kaikkea itselleen, toipuminen on mahdollista, sanoo Susanna Kinnula.

Tärkeintä toipumisessa olisikin löytää motivaatio. Vaikka sairastuminen ei ole omaa syytä, toipumisessa omalla motivaatiolla on merkittävä rooli.

Alkoholiriippuvuutta tulisi myös kohdata kuka tahansa meistä -asenteella, Kinnula sanoo.

– Mikään ammatti tai asema ei suojaa siltä, kuka tahansa meistä voi sairastua. Me olemme kaikki jonkun lapsia, puolisoita, vanhempia, läheisiä – rakkaita ihmisiä. Tällä samalla empatialla ja inhimillisellä asenteella tulee kohdata myös päihteiden käytöstä kärsivä ihminen.

Juho Toivanen toivoisi, että tietoisuus päihderiippuvuuksista lisääntyisi.

– Paras keino tarttua ongelmaan on tietoisuuden lisääminen ja asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä, ilman silottelua tai valkopesua.

Kohtuukäyttö johtikin retkahtamiseen

Toivanen ajautui päihteiden pariin sairastuttuaan masennukseen, jota yritti hoitaa alkoholilla. Hän hakeutui masennuksen vuoksi lääkäriin 22-vuotiaana, vuonna 2009.

Häntä kehotettiin hakemaan apua päihdeongelmaan, joten hän hakeutui päihdeklinikalle. Toivanen kuitenkin kieltäytyi myöntämästä ongelmaa itselleen, kokeili kohtuukäyttöä ja juominen riistäytyi välittömästi käsistä.

Kierteen syventyessä mukaan tuli myös muita päihteitä kuten kannabistuotteet ja bentsot. Toivanen kuvailee olleensa sekakäyttäjä. Hän kertoo, että päihteet auttoivat vapautumaan ja rentoutumaan, poistamaan pelkoja.

– Tuntui, että tarvitsen kemiallisen kaverin siihen, että pystyn toimimaan.

Seuraavien vuosien aikana kuntoutumisyritykset päättyivät kerta toisensa jälkeen retkahtamiseen.

Toivanen oli ahdistunut ja itsetuhoinen. Hän yritti itsemurhaa vuonna 2011. Lopulta vanhemmat saivat houkuteltua Toivasen viimeiseen päihdekuntoutukseen joulukuussa 2017.

Mistä apua, jos juominen huolettaa? Avaa Miten tulisi toimia jos oma alkoholinkäyttö huolettaa? Mistä tunnistaa, että on tullut riippuvaiseksi? Juho Toivasen mielestä keskeistä olisi miettiä, miten alkoholi vaikuttaa laadullisesti omaan elämään. Pelkkä alkoholiannosten määrien tuijottaminen voi kääntää asian omassa mielessä ajatukseksi, että ”ei tämä vielä nyt niin paha ole”. Miksi alkoholismia ei oteta vakavasti vaikka se on vakava asia? Toivasen mukaan suomalaisessa päihdekulttuurissa juomista ei tarvitse selitellä, mutta juomattomuutta joutuu selittelemään. Atte Virolaisen mielestä kulttuuriimme voi myös kuulua ikävien ja vaikeiden asioiden välttely. Ongelmat eivät kuitenkaan poistu, ellei niistä pysty puhumaan suoraankin. Mitä keinoja on puuttua läheisen päihderiippuvuuteen? Ensimmäinen askel on puheeksi ottaminen. Tärkeintä olisi herättää oma motivaatio ja saada ihminen luottamaan siihen, että läheiset eivät sairaudesta huolimatta hylkää. Alkoholiriippuvaisella on on paljon enemmän häpeän tunteita juomiseen liittyen kuin hän uskaltaa läheisilleen tunnustaa. Mistä saa apua ja mihin ottaa yhteyttä, jos oma tai läheisen alkoholinkäyttö huolettaa? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (siirryt toiseen palveluun):n päihdeneuvontapuhelin 0800 900 45 tarjoaa apua päihdetyön ammattilaisilta ympäri vuorokauden joka päivä luottamuksellisesti ja maksutta. Numeroon voi soittaa, jos on huoli omasta tai läheisten päihteidenkäytöstä. Puhelun voi soittaa nimettömänä. MIELI ry:n Kriisipuhelin 09 2525 0111 päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Numeroon voi soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti kriisitilanteissa, itsetuhoisiin ajatuksiin tai muihin mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta (PuhEet) on koonnut listan sen piiriin hyväksyttyjen auttavista puhelin- ja verkkopalveluista (siirryt toiseen palveluun), joiden toiminta on sen mukaan eettisesti perusteltua ja kestävää.

Kaikilla on mahdollisuus toipua, ja elämä muuttuu paremmaksi. Se ei tapahdu hetkessä, mutta kyllä se muuttuu, uskoo Juho Toivanen. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Kuolemanpelko auttoi irti päihteistä

Muutokseen auttoi, kun kuolemanpelko kasvoi elämän pelkoa suuremmaksi. Ennen viimeistä hoitokertaa vuonna 2017, hän tiesi, että kuolisi jos jatkaisi samalla tavalla.

– Tuli varma tunne siitä, että jos en nyt saa päihteiden käyttöä loppumaan, on vain ajan kysymys milloin kuolen tapaturmaisesti tai vahingoittamalla itseäni.

Joulukuussa 2022 Toivasella tuli täyteen viisi vuotta raittiutta. Hän on ollut koko raittiin elämänsä ajan vertaistuen piirissä, ja pitää sitä merkittävänä asiana toipumisen kannalta.

Nykyään hän voi käydä normaalisti keikoilla ja tilaisuuksissa, joissa on tarjolla alkoholia, mutta hän juo niissä vettä ja limua.

Toivanen opiskeli mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneeksi lähihoitajaksi ja tekee tällä hetkellä keikkatyötä kotihoidossa vanhuspalveluissa.

Toivanen kertoo, että silloin kun oli vaikeaa, kannustavimmat sanat sanoi oma äiti.

– On rauhoittava ja toivoa herättävä ajatus, että niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan on toivoa. Vaikka on kuinka syvällä tahansa, niin sieltä on mahdollista nousta.