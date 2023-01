Useita liikenneonnettomuuksia Uudellamaalla – ajokeli on erittäin huono

Uudellamaalla on sattunut tiistaiaamun aikana useita liikenneonnettomuuksia.

Lohjalla Nummen liittymän ja Pitkämäen tunnelin välillä Helsingin suuntaan toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo onnettomuuden vuoksi. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Espoossa Turveradantien ja Kehä I:n liittymän välillä Helsingin suuntaan ajettaessa sattui onnettomuus, minkä vuoksi ajokaistoja suljettiin liikenteeltä ja liikenne ruuhkautui. Kyseessä oli neljän auton ketjukolari, jossa ei sattunut henkilövahinkoja.

Raskaita ajoneuvoja on myös aamun aikana jäänyt teille jumiin, mistä on aiheutunut ajoittaista liikennehaittaa. Lahdenväylällä Tuusulan kohdalla tiellä on rikkoutunut ajoneuvo, jonka vuoksi kaista Helsinkiin on suljettu liikenteeltä.

Lunta sataa tänään koko Suomessa Lappia lukuun ottamatta, Ilmatieteen laitos kertoo.

Varoitukset huonosta ajokelistä ovat tiistaina voimassa koko maassa Pohjois-Pohjanmaata, Kainuuta ja Lappia lukuun ottamatta. Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa ajokeli on iltapäivään asti erittäin huono.

Uutista päivitetään.