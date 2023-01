Ysäri on in alkuvuoden tv-sarjoissa – listasimme yhdeksän kiinnostavaa sarjauutuutta

Suosittuun pelisarjaan perustuva The Last of Us, suomalainen tositapahtumiin perustuva rikossarja Piiritys ja Harrison Fordin tähdittämä terapeuttikomedia Shrinking ovat alkukevään odotetuimpia sarjoja striimauspalveluissa.

Suoratoistopalvelut julkaisevat alkuvuodesta suuren määrän uusia sarjoja. Monet suositut sarjat saavat jatkoa uusilla tuotantokausilla, mutta mukana on myös monia uutuuksia. Listasimme yhdeksän mielenkiintoista sarjaa, jotka julkaistaan aivan vuoden alussa.

The Last of Us

Ellie (Bella Ramsey) ja Joel (Pedro Pascal) yrittävät vältellä zombeja modernin sivilisaation tuhon jälkeen. Kuva: HBO Entertainment

Vuoden odotetuimpia sarjatapauksia on suosittuun pelisarjaan perustuva The Last of Us. Draamasarja sijoittuu aikaan 20 vuotta sen jälkeen, kun modernin sivilisaatio on tuhoutunut infektion myötä.

Tarinassa ikääntyvä Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan teini-ikäinen Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Heidän on matkattava tuhoutuneen Pohjois-Amerikan läpi ja kohdattava muun muassa infektion saaneita zombeja.

Yhdeksänosaisen sarjan ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet pelin pääkehittäjä Neil Druckmann sekä kehutun Chernobyl-sarjan luoja Craig Mazin.

The Last of Us -sarjan ensimmäinen jakso tulee katsottavaksi HBO Max -palveluun maanantaina 16. tammikuuta. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Piiritys

Ilpo Larhaa esittää ison muodonmuutoksen tehnyt Elias Salonen. Kuva: Tuomas Jussila

Piiritys on tositapahtumiin perustuva rikossarja palkkamurhaaja Ilpo Larhasta 1990-luvulta. Jollaksen palkkamurhasta elinkautisen tuomion saanut Larha pakeni Helsingin lääninvankilasta maaliskuussa 1994.

Pakomatkallaan hän linnoittautui panttivankiensa ja toisen karkurin kanssa kerrostaloasuntoon Lahdessa. Piiritystilanne päättyi panttivankien sekä toisen karkurin pakoon ja Larhan itsemurhaan.

Larhaa näyttelee Aikuiset-sarjasta tuttu Elias Salonen, joka on tehnyt roolia varten ison muodonmuutoksen.

Petri Kotwican ohjaama Piiritys on katsottavissa Ruutu-palvelussa.

Aikuisten valheellinen elämä

Valeria Golino ja Giordana Marengo sarjassa Aikuisten valheellinen elämä. Kuva: Netflix

Supersuositun kirjailija Elena Ferranten romaaniin perustuva Aikuisten valheellinen elämä sijoittuu 1990-luvun Napoliin. Tarinassa teini-ikäinen Giovanna (Giordana Marengo) alkaa epäillä vanhempiensa tarinoiden todenperäisyyttä ja lähtee selvittämään isänsä sukutaustoja aina kaupungin köyhimmille alueille saakka.

Sarjan on käsikirjoittanut Francesco Piccolo, joka on ollut kirjoittamassa myös Loistava ystäväni -sarjaa. Myös Ferrante itse on ollut mukana käsikirjoittamassa sarjaa.

Aikuisten valheellinen elämä on katsottavissa Netflixissä.

Secret Invasion

Samuel L. Jackson esittää Nick Furya sarjassa Secret Invasion. Kuva: Disney+

Supersankarisarja Secret Invasion perustuu pääosin Marvelin sarjakuvatarinaan Salainen invaasio. Sarja on osa Marvel-tarinoista tehtyjen sarjojen ja elokuvien jatkumoa.

Samuel L. Jackson palaa rooliinsa Nick Furyna, joka saa vastaansa muotoaan muuttavia avaruusolentoja, jotka uhkaavat ihmisten turvallisuutta.

Sarjassa Marvel-roolinsa uusivat Jacksonin lisäksi esimerkiksi Don Cheadle, Colbie Smulders ja Martin Freeman.

Secret Invasion tulee katsottavaksi Disney+-palveluun alkuvuodesta. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

That 90's Show

70's on nyt 90's. Luvassa on myös tähtivierailuja alkuperäisestä sarjasta. Kuva: PATRICK WYMORE/NETFLIX

Hello Wisconsin! Suosittu That 70's Show saa jatkoa uudessa Netflix-sarjassa. Nimensä mukaan That 90's Show sijoittuu 1990-luvulle ja tällä kertaa keskiössä on Eric Formanin ja Donna Pinciottin teini-ikäinen tytät Leia Forman (Callie Haverda).

Hän viettää kesää isovanhempiensa Kittyn (Debra Jo Rupp) ja Redin (Kurtwood Smith) luona. Leia ystävystyy naapuruston nuorten kanssa ja he alkavat viettää aikaa talon kellarissa, kuten tekivät teinit alkuperäisessäkin sarjassa.

That 70's Show -sarja teki sen näyttelijöistä isoja tähtiä. Piipahduksen uudessa sarjassa tekevät muun muassa Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher ja Mila Kunis.

That 90's Show tulee katsottavaksi Netflix-palveluun 19. tammikuuta. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Poromafia

Muiden muassa Mikael Persbrandt, Anna-Maija Tuokko, Samuli Edelmann ja Aake Kalliala esiintyvät Poromafia -sarjassa. Kuva: C More

Kotimainen Poromafia sijoittuu nimensä mukaisesti pohjoiseen ja se kertoo erämaita hallitsevan perheen sisäisestä valtataistelusta.

Tapahtumat saavat alkunsa perheen matriarkan testamentistä, joka jakaa suvun maat ja repi perheen hajalle. Vankilasta vapautuva suvun vanhin poika alkaa taistella maiden herruudesta nousemalla isäänsä vastaan.

Sarjassa nähdään nimekäs näyttelijäkaarti kuten Samuli Edelmann, Mikael Persbrandt, Anna-Maija Tuokko, Aake Kalliala ja Olavi Uusivirta.

Kahdeksanosainen Poromafia alkaa C More -palvelussa 26. tammikuuta. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Wolf Pack

Sarah Michelle Gellar on täällä taas. Gellar taistelee nyt ihmissusia vastaan sarjassa Wolf Pack. Kuva: SkyShowtime

Buffy vampyyrintappaja Sarah Michelle Gellar is back! Tällä kertaa hän joutuu kohtaamaan ihmissusia.

Wolf Pack -niminen sarja perustuu Edo Van Belkomin kirjasarjaan. Tarinassa maastopalo herättää yliluonnollisen olennon ja se muuttaa teinitytön ja -pojan elämän. Heistä tulee ihmissusia ja he kohtaavat kaksi muuta ihmissutta.

Gellar esittää sarjassa tutkijaa, joka yrittää saada kiinni maastopalon aloittaneen pyromaanin.

Wolf Pack tulee katsottavaksi SkyShowtime-palveluun 26. tammikuuta. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lupausten linnake

Naemi Feitisch (nyk. Florez) ja Ludwig Simon etsivät parempaa elämää Lupausten linnake -draamasarjassa. Kuva: BENNO KRAEHAHN / WWW.KRAEHAHN.COM

Suositun Babylon Berlin -sarjan tekijöiden uusi draama Lupausten linnake sijoittuu 1920-luvun Berliiniin ja perustuu todellisen Jonass-tavaratalon tarinaan.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen moni maaseudulla asunut lähti kaupunkiin paremman elämän toivossa ja näin tekee Berliiniin muuttava Vicky Maler (Naemi Florez, nyk. Feitisch). Suurkaupungissa pärjäämisessa on haastetta nuorelle naiselle kunnes hän rakastuu jazzpianisti Harryyn (Ludwig Simon) ja saa työpaikan uudesta tavaratalosta.

Sybil Volksin romaaniin perustuva Lupausten linnake on katsottavissa Yle Areenassa.

Shrinking

Harrison Ford ja Jason Segel sarjassa Shrinking. Kuva: Apple TV+

Harrison Fordin tähdittämä komediasarja Shrinking kertoo Jason Segelin esittämästä terapautista, joka päättää hylätä etiikkansa ja alkaa kertoa potilailleen suoraan, mitä näistä ajattelee. Samalla hän tulee muuttaneeksi ihmisten elämää kuten myös omaansa.

Sarjaa ovat käsikirjoittaneet Segelin lisäksi Ted Lasso -sarjan tekijät Bill Lawrence ja Brett Goldstein.

Kymmenosaisen Shrinking-sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa saa ensi-iltansa Apple TV+ -palvelussa 27. tammikuuta.

