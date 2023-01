Putositko kärryiltä sähkötukiviidakossa? Katso tästä nopeasti, mitä erilaisia tukia sinä voit sähkölaskuihisi saada

Alv-ale, kertakorvaus, Kelan sähkötuki, windfall-vero...

Kohtuuttomien sähkölaskujen helpottamiseksi on jo tehty iso joukko päätöksiä. Mutta mitä tukea kukakin voi saada ja milloin?

Kokosimme tähän juttuun keskeiset tiedot kolmesta sähkötuesta: hallituksen kertakorvauksesta, verottajan sähkövähennyksestä ja Kelan sähkötuesta.

1. Hallituksen kertakorvaus

Kuka voi saada?

Kaikki, jotka maksavat sähköstä yli 10 senttiä kilowattitunnilta.

Tukea ei tarvitse itse hakea, vaan se myönnetään automaattisesti siihen oikeutetuille.

Kuinka paljon?

Omavastuuosuus olisi 90 euroa kuukaudessa. Sen ylittävästä osasta asiakkaalle hyvitettäisiin puolet.

Tuen enimmäismäärä olisi 700 euroa kuukaudessa.

Milloin maksetaan?

Tukea maksetaan marras-helmikuulta könttäsummana. Tämänhetkisten tietojen mukaan laskentaperusteena käytettäisiin marras-joulukuun toteutunutta kulutusta.

Tukea ei tarvitsisi erikseen hakea, vaan sähköyhtiö hyvittäisi tuen asiakkaan sähkölaskussa aikaisintaan maaliskuussa. Kertakorvaus pienentäisi maaliskuun sähkölaskua ja näin ollen vähentäisi tarvetta muille tukimuodoille.

Huomioi! Hallituksen kertakorvaus on vasta lähdössä lausuntokierrokselle, ja sen yksityiskohdat voivat muuttua.

2. Verottajan sähkövähennys

Kuka voi saada?

Kaikki, joiden tammi-huhtikuun sähkökulut ylittävät 2 000 euroa ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen. Kuluissa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa.

Vähennyksen saa arviolta noin 252 000 kotitaloutta.

Sähkövähennys on ensisijainen tukimuoto. Jos maksettavia veroja ei ole niin paljon, että vähennyksestä hyötyy, voi hakea Kelan sähkötukea.

Sähkövähennys ilmoitetaan itse verottajalle.

Kuinka paljon?

Verovähennystä voi saada 60 prosenttia niistä tammi-huhtikuun sähkökuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.

Vähennyksessä on 100 euron omavastuu, joka on yhteinen muiden kotitalousvähennyksien kanssa. Jos et tee muita kotitalousvähennyksiä, omavastuu vähennetään sähkövähennyksestä.

Yhteensä sähkövähennystä voi saada korkeintaan 2 400 euroa.

Milloin maksetaan?

Sähkövähennys on veroista tehtävä vähennys. Se laskee veroprosenttia, jolloin rahaa jää enemmän käyttöön.

Vähennystä voi hakea vaikka heti arvioimalla tammi-huhtikuun sähkölaskujensa suuruuden. Toteutuneet kulut on kuitenkin ilmoitettava myöhemmin verottajalle.

Vähennystä voi hakea vuoden loppuun asti tai vielä kevään 2024 veroilmoituksessa. Riippumatta siitä, milloin vähennystä hakee, sen voi saada vain tammi-huhtikuun toteutuneen kulutuksen mukaan.

Huomioi! Voit arvioida vähennyksen määrää (siirryt toiseen palveluun) ja maksamiasi veroja (siirryt toiseen palveluun) Verohallinnon sivuilla.

3. Kelan väliaikainen sähkötuki

Kuka voi saada?

Ne pienituloiset kotitaloudet, joille veroja ei kerry riittävästi sähkövähennyksen hyödyntämiseen. Kelan arvion mukaan sähkötukea voi saada noin 100 000 kotitaloutta.

Tukea haetaan itse Kelasta (siirryt toiseen palveluun). Se ei vaikuta muuhun sosiaaliturvaan.

Kuinka paljon?

Sähkötukea voi saada tammi-huhtikuun sähkölaskuista.

Omavastuuosuus on 400 euroa kuukaudessa.

Tukea maksetaan 60 prosenttia sen ylittävästä osasta, kuitenkin enintään 660 euroa kuukaudessa.

Milloin maksetaan?

Kela maksaa sähkötuen asiakkaan tilille kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun hakemus on käsitelty ja sähkötuki on päätetty myöntää.

Tukea voi hakea tämän vuoden loppuun asti, mutta vain tammi-huhtikuun ajan sähkölaskuista. Hakemukseen täytyy liittää sähkölasku.

Huomioi! Et voi saada sekä Kelan sähkötukea että sähkön verovähennystä.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 11.1. kello 23:een saakka.