Pohjois-Savon ainoa husky-safareita tarjoava yritys nappaa Lapin "ylijäämän" ja menestyy – Laura Pursiainen, 37, on alueellaan poikkeuksellinen matkailuyrittäjä

Latvialaisperhe on valmiina valjakkoajelulle.

Latvialainen Roman Pyankovski saapuu perheensä kanssa suonenjokisen Sawo Huskyn tiluksille. Yrittäjä Laura Pursiainen toivottaa ryhmän tervetulleeksi. Ensimmäisenä ohjelmassa on vierailu ulkovessassa.

Pian kaikki kävelevät kohti jo malttamattomina odottavia koiria. Edessä on elämys, jota ulkomaalaiset matkailijat tulevat Suomesta hakemaan: koiravaljakkoajelu.

Pursiainen on poikkeuksellinen matkailuyrittäjä Pohjois-Savossa. Yli 90 prosenttia asiakkaista tulee Suomen ulkopuolelta. Haastattelupäivänä paikalla olisi pitänyt olla myös saksalainen pariskunta, mutta he joutuivat perumaan tulonsa sairastumisen vuoksi. Myöhemmin päivällä tulossa on 20 saksalaisen ryhmä.

– Asiakkaat löytävät meidät Googlen, yhteistyökumppaneiden tai matkatoimistojen kautta, Pursiainen kertoo.

Roman Pyankovski perheineen tutustui koiriin tarkemmin ajelun jälkeen. Laura Pursiainen pitelee innokasta urosta. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Sawo huskyn verkkosivuilla kerrotaan palveluista suomen lisäksi englanniksi. Saksankielinen versio on lähes valmis. Sen lisäksi tiedot, jotka tulevat esille hakukoneen kautta, ovat kunnossa. Näin myös omatoimimatkailijat löytävät yrityksen helposti.

– Alueelle tulee ulkomaalaisia omatoimimatkailijoita, jotka yöpyvät Airbnb-mökeissä, Pursiainen tietää.

Verkkonäkyvyys pitäisi saada nopeasti kuntoon myös muualla

Yleisesti Pohjois-Savon matkailuyrityksillä on vielä paljon petrattavaa ulkomaalaisten matkailijoiden tavoittamiseksi. Monella yrityksellä on puutteita verkkosivuillaan, kun tarjonnasta kerrotaan vain suomeksi. Osalla ei ole vielä lainkaan verkkosivuja.

– Jos yritys ei näy sähköisissä kanavissa , käytännössä sitä ei ole olemassa, toteaa projektipäällikkö Sari Hyttinen kehitysyhtiö Sawogrow’n hallinnoimasta matkailuverkot vesille -hankkeesta.

Pohjois-Savossa ulkomaalaisten matkailijoiden osuus on tällä hetkellä vain noin 10 prosenttia. Perusteilla olevan Pohjois-Savon Matkailu Oy:n tavoittena on aloittaa Pohjois-Savon markkinointi muun muassa Keski-Eurooppaan.

Sari Hyttinen on kaverina, kun apua tarvitaan erilaisissa byrokraattisissa asioissa kuten hankehakemuksien tekemisessä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Hyttinen tietää, että alueelta löytyy yrityksiä, joiden tuotteet kiinnostavat kansainvälisillä markkinoilla. Verkkonäkyvyys on vielä saatava kuntoon.

– Ideaalissa tilanteessa yritys kertoisi tarjonnastaan englannin lisäksi ainakin saksaksi ja ruotsiksi. Parhaimmillaan asiakkaan pitäisi pystyä ostamaan palvelut verkkosivujen kautta, Hyttinen sanoo.

Osa matkailijoista hakee rauhallista ympäristöä

Savoon on tullut turisteja myös pelkästään Laura Pursiaisen yrityksen takia. Mahdollisuus koiravaljakkoajeluun saattaa sinetöidä päätöksen vierailla rauhallisemmassa paikassa.

– Kaikki matkailijat eivät halua lähteä Lappiin, koska siellä on tungosta, hän kertoo.

Sawo husky on tällä hetkellä ainoa alan yritys Pohjois-Savossa. Matkailun pysähdyttyä kuin seinään koronan aikana moni lopetti toiminnan.

Valjakkoajelun jälkeen matkailijat voivat paistaa kodassa makkaraa. Laura Pursiainen tarjoaa myös kahvia ja makeaa syötävää. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Tällä hetkellä varauskirjat taas täyttyvät. Husky-yrittäjät tekevät koko ajan yhteistyötä. Kun yrittäjän ajat ovat täynnä, hän vinkkaa paikasta, josta valjakkoajelua voi kysyä.

Esimerkiksi Pursiainen ohjaa asiakkaita eteenpäin Vuokattiin. Suonenjoelle on ajettu puolestaan jopa Rovaniemeltä saakka.

20 vuotta sitten alkanut koiraharrastus kasvoi yritystoiminnaksi

37-vuotiaan Pursiaisen 27 huskyn lauma sai alkunsa noin 20 vuotta sitten. Ensimmäinen koira oli collien ja huskyn sekoitus. Koiran vielä eläessä Pursiainen päätti, että seuraava koira olisi kokonaan husky. Kun ensimmäinen eläin kuoli onnettomuudessa, hän hankki itselleen ensin yhden ja pian toisen puhdasrotuisen huskyn.

Laura Pursiainen on myös kilpaillut valjakkoajoissa. Hän on saavuttanut MM-pronssia ja SM-kultaa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Kahdella huskylla pääsi jo ajamaan potkurilla. Pursiainen halusi kuitenkin kokonaisen valjakon, joten seuraavaksi koiria oli jo viisi. Valjakkoajo vei kuitenkin Pursiaisen mennessään ja huskylauman koko kasvoi siitä vielä isommaksi. Pian hänelle alkoi sadella kutsuja tulla valjakon kanssa erilaisiin tapahtumiin. Siitä alkoi kehittyä myös oma matkailuyritys.

Yrityksen pyörittäminen on Pursiaiselle kausityötä. Kauden aikana apuna on yksi työntekijä. Lumien sulettua hän työskentelee VR:n konduktöörinä.

Pursiaisen tavoitteena on kuitenkin saada palkka joku päivä kokonaan yrityksestä. Kehitteillä onkin yön yli -safari ja ajelu, jonka lomassa kuullaan luontokonsertti.

