Matvei Ignatov, 9, pelailee muovikorkilla tuhoutuneessa jäähallissa – Venäjän ohjusisku murskasi monen lapsen NHL-unelmat

DRUŠKIVKA Venäjän ohjus iskeytyi suoraan Druškivkan jäähalliin Itä-Ukrainassa tammikuun alussa. Iskussa tuhoutui monen nuoren unelma.

Matvei Ignatov on yksi heistä. Hän on vain yhdeksänvuotias, mutta valmentajan mukaan ikäluokkansa paras maalintekijä.

– Yhdessä turnauksessa tein 36 maalia, Matvei sanoo vaatimattomasti.

– Tavoitteeni on päästä NHL:ään.

Druškivkan hallia käyttivät sekä jääkiekkoilijat että taitoluistelijat. Lapset ja nuoret saivat lainata varusteet hallista. Sen ansiosta monet pääsivät harrastusten pariin.

– Tänne tuli lapsia busseilla koko Donetskin alueelta, sanoo Aleksandr Varlatšenko, paikallisen Altair-jääkiekkoseuran valmentaja.

Valmentaja toivoo tukea jäähallin korjaamiseen

Donetskin kaupunki oli Itä-Ukrainassa jääkiekon keskus, kunnes Venäjä miehitti sen vuonna 2014.

Druškivka sijaitsee myös Donetskin alueella, mutta lähellä Kramatorskin kaupunkia Ukrainan kontrolloimalla maaperällä.

Aleksandr on valmentanut junioreita Altair-areenan valmistumisesta saakka vuodesta 2013. Hän on murheen murtama, mutta uskoo, että hallin voisi korjata kansainvälisellä tuella.

– Uskon, että halli voitaisiin korjata. Rakenteet ovat kunnossa, myös itse kenttä.

Altair-seuran valmentajan Aleksandr Varlatšenkon mukaan poikia ja tyttöjä koko Donetskin alueelta harjoitteli hallissa jääkeikkoa ja kaunoluistelua. Kuva: Antti Kuronen/ Yle

Suuri osa katosta hävisi räjähdyksessä, mutta kuten Aleksandr sanoo, rakenteet vaikuttavat olevan pääosin kunnossa.

– Ikinä en olisi uskonut, että saisimme tänne Druškivkaan näin upean jäähallin, Aleksandr sanoo haikeana.

”Näen lasten ja vanhempien tuhoutuneet unelmat”

Ennen Venäjän suurhyökkäystä viime helmikuussa Matvei kävi hallilla viisi kertaa viikossa. Harrastuksen hän aloitti jo viisivuotiaana.

Matvein äiti Olga Ignatova kertoo, että koko perheen elämä pyöri jääkiekon ympärillä.

– Halli oli koko Druškivkan henkireikä. Kun katson tätä tuhoa, näen lasten ja vanhempien tuhoutuneet unelmat, hän sanoo ja jatkaa:

– Suuri osa perheistä on paennut täältä. Monet ovat lähteneet Kiovaan, moni ulkomaille.

Olgan mukaan on mahdollista, että jääkiekkoperheitä on myös Suomessa, mutta varmuudella hän ei tiedä.

Olgan perhe elää pakolaisina Kiovassa. Siellä Matvei on voinut jatkaa jääkiekkoharrastustaan.

– Matvei unelmoi joka päivä palaavansa tänne: omaan joukkueeseen, omalle areenalle, omaan maailmaan. Tänne, mihin emme nyt voi palata. Toivomme, että areenamme korjataan ja että perheet voisivat taas tulla tänne nauttimaan jäästä.

Jäähallin lattialla lojuu tuhoutuneita vesikanistereita ja avustuspakkauksia. Hallin voi korjata, koska rakenteet ovat kunnossa. Kuva: Antti Kuronen/ Yle

Venäjä väitti jäähallia asevarastoksi

Itä-Ukrainan Donbasissa on pitkät jääkiekkoperinteet. Aleksandr pelasi lätkää jo lapsuudessaan Neuvostoliitossa.

Aleksandr haluaisi nostaa Ukrainan jääkiekon tasoa kutsumalla ulkomaalaisia valmentajia ja pelaajia vierailemaan Druškivkassa.

Druškivkan hallissa pelattiin myös Ukrainan mestaruussarjan otteluita. Kaikenikäiset harrastivat hallissa.

Jäähallissa varastoitiin humanitaarista apua, kuten kansainvälisen Punaisen Ristin avustuspakkauksia. Venäjä väitti propagandassaan, että hallissa olisi ollut sotilaita ja raskasta sotakalustoa. Kuva: Antti Kuronen/ Yle

Jäähallin lattialla on jäänteitä humanitaarisesta avusta, muun muassa paljon Punaisen Ristin avustuslaatikoita.

Venäjä väitti tammikuun alussa heti iskun jälkeen, että se oli tuhonnut Ukrainan joukkoja ja HIMARS-raketinheittimiä iskussa.

Mitään jälkiä armeijan läsnäolosta ei hallista löydy. Hallin ovi on lisäksi aivan liian pieni, jotta suuri HIMARS-raketinheitinajoneuvo olisi siitä voinut päästä sisään.

Jäähallin varastoon on jäänyt läjäpäin luistimia. Lapset saivat lainata ilmaiseksi kaikkia varusteita. Kuva: Antti Kuronen/ Yle

Valmentaja ja äiti uskovat tulevaan

Matvein perhe on vain vierailemassa kotikaupungissaan. Pian he palaavat Kiovaan, koska Druškivkassa on vaarallista.

– Haluaisin tulla joka päivä tänne treenaamaan, sanoo Matvei.

Valmentaja ottaa hänet kainaloonsa ja vakuuttaa, että halli korjataan.

– Jatkat harjoittelua Kiovassa ja soitat minulle, jos sinulla on paha mieli. Saamme tämän paikan kuntoon ja kaikki jatkuu kuten ennen, valmentaja sanoo.

Ulkona kuuluu sodan jylinää kaukaisuudessa. Druškivkasta on kolmekymmentä kilometria Bahmutin koviin taisteluihin.

– Olen jo tottunut räjähdyksiin, mutta vähän pelkään silti, toteaa Matvei ennen kuin alkaa peippailla lattialla lojuvalla muovikorkilla. Jäähalli on täynnä vesikanistereita, jäänteitä humanitaarisesta avusta, jotka hallissa varastoitiin.

– Kaikesta huolimatta jatkamme urheilemista ja pian palaamme tänne. Näin toivon, sanoo Matvein äiti Olga.