Kirjeenvaihtajalta: Suomi on nyt mallimaa Ruotsille melkein asiassa kuin asiassa

SÄLEN Maisemat Sälenissä ovat kuin postikortista, ollaanhan nyt keskitalvella Ruotsin tuntureilla, lähellä Norjan rajaa.

Sisällä seminaareissa on tunnelma on keskittynyt ja vakava, ja viestit sodasta Ukrainassa piirtävät kaikkea muuta kuin kaunista kuvaa.

Seuraavassa lyhyesti tärkeimmät huomioni kolmipäiväisen seminaarin alustuksista ja niiden liepeiltä.

1. Suomi kelpaa malliksi

Suomi on nyt mallimaa Ruotsille melkein asiassa kuin asiassa. Tuoreen pääministerin Ulf Kristerssonin sunnuntaisessa esityksessä viittaukset Suomeen vilahtelivat tiuhaan. Kristersson muisteli keskustelujaan presidentti Sauli Niinistön kanssa Tamminiemessä juuri Venäjän hyökkäyksen aattona.

Kristersson sanoi Ruotsin suhtautuvan Nato-jäsenenä ydinaseisiin maaperällään aivan kuten Suomi. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi sunnuntaisessa puheenvuorossaan, että Suomella ei ole Nato-jäsenyyteen ennakkoehtoja, muttei Suomella myöskään ole mitään aikomuksia Nato-jäsenenä ottaa ydinaseita maaperälleen.

Kristerssonin Suomi-listalla ihailun kohteena oli myös Suomen huoltovarmuus eli yhteiskunnan varautuminen kriiseihin tai sotaan.

2. Odotetuin puhuja oli Nato-komentaja

Tämänvuotisen tunturiseminaarin odotetuin puhuja oli selvästi puolustusliitto Naton Euroopan komentaja Christoffer G. Cavoli, amerikkalainen, joka on jo lapsuudessaan asunut Euroopassa. Nykyisen kenraalin taustalla on lisäksi biologin koulutus, mutta myös komennuksia Afganistaniin ja Afrikkaan.

Cavoli toivotti Ruotsin lämpimästi tervetulleeksi Natoon, mutta muistutti heti perään, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttaa Natoa rajusti. Enää voimaa ei mitellä esittelemällä oman puolen mahdollista tuhovoimaa, vaan sitä voidaan joutua käyttämään. Jos vastustaja käyttää panssarivaunuja, myös itsellä on hyvä olla niitä. Sota Ukrainassa on osoittanut, että aseita ja aseistusta tarvitaan paljon.

Cavolin viesti puolustusmenoista oli sotilaallisen kirkas. Hänen mukaansa Naton nykyinen jäsenmaille asettama vaatimus, jonka mukaan puolustusmenojen on oltava vuosittain kaksi prosenttia BKT:sta, on jatkossa minimi. Rahaa on siis oltava valmis laittamaan enemmän.

3. Mikään tuskin muuttuisi Putinia vaihtamalla

Jos Cavolin alustus oli odotettu, niin sitä oli myös tutkimusjohtaja Gudrun Perssonin, joka työskentelee Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksessa (FOI).

Hän on kartuttanut Venäjä-osaamistaan vuosikymmeniä. Viime vuoden seminaarissa Persson oli osannut ennakoida Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Perssonilla näytti sunnuntaina olevan sovittu tapaaminen esimerkiksi ulkoministeri Haaviston kanssa.

Persson oli saanut esityksensä otsikoksi kysymyksen, onko Venäjän ja Euroopan rauhanomainen rinnakkaiselo mahdollista.

Persson vastasi ykskantaan, että ei, ja aikoi jo koota papereitaan, mutta jatkoi kuitenkin alustustaan.

Perssonin ydinviesti oli, että sota Ukrainassa voi jatkua kauan. Ylipäätään kaikessa, mikä Venäjään liittyy, aikaperspektiivin on oltava pitkä, sukupolvia, jopa satoja vuosia.

Perssonin mukaan on selvää myös se, että sota Ukrainassa ei loppuisi tai jokin Venäjän politiikassa muuttuisi vaikka presidentti Vladimir Putinin tilalle tulisi joku toinen**.**

4. Ruotsin puolustuksessa iso myllerrys

Ruotsi on vuodessa muuttunut rajusti. Maa onnistui pysyttelemään sotien ulkopuolella 200 vuotta. Viime keväänä päätös Natoon liittymisestä tehtiin pikavauhtia.

Puolustusvoimien vahvistaminen oli alkanut jo vuonna 2015, mutta viime keväänä hallitus päätti suursatsauksista, joille löytyy suhteellista vertauskohtaa vain 1950-luvulta.

Puolustusmenojen osuus Ruotsin BKT:stä on viime vuodet ollut runsaan prosentin luokkaa, viime vuonna 1,2 %. Nyt kahden prosentin tavoitteeseen pyritään pääsemään jo muutamassa vuodessa.

Pääministeri Kristersson luetteli pitkän listan Nato-jäsenyyttä hakevan Ruotsin vahvuuksia, joista yksi on puolustusteollisuus.

Natossa Ruotsi pääministerin mukaan osallistuu kaikkeen vaadittavaan, mutta Baltian ilmavalvonnan ja Itämeren valvonnan hän mainitsi aivan erikseen.

Suurimpana ja ehkä haasteellisimpana pidetään henkistä ja kulttuurista muutosta Naton kumppanista täysvaltaiseksi jäseneksi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, pääministeri Ulf Kristersson ja edellinen pääministeri Magdalena Andersson. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

5. Ruotsi, Suomi ja Naton ydinaseet

Ruotsin Nato-jäsenyyshakemus edellytti mahtipuolue sosiaalidemokraattien linjamuutosta. Se muuttuikin, mutta keväällä silloinen pääministeri Magdalena Andersson antoi ymmärtää, että Ruotsi ei hyväksy maaperälleen ydinaseita eikä Naton pysyviä joukkoja.

Nyt jälkeenpäin on käynyt ilmi, ettei sen paremmin Ruotsilla kuin Suomellakaan ole mitään ennakkoehtoja.

Sälenissä syntyi vaikutelma, että linjan luoja on nyt Suomi, joka lähtee siitä, ettei ydinaseita tule Suomen maaperälle.

Asiaa selvensi Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin haastattelu Dagens Nyheterissä. Stoltenbergin mukaan Nato ei voi pakottaa jäsenmaihin ydinaseita, jos maa ei niitä halua.

6. Kuninkaalliset etupenkissä ja laduilla

Ruotsissa on viime viikot hämmästelty kuningas Kaarle XVI Kustaan haastattelulausuntoa, jonka mukaan kruunun pitäisi periytyä hänen pojalleen eikä vanhimmalle tyttärelle kruununprinsessa Victorialle. Kuningas perustelee kantaansa sillä, että lakimuutos astui voimaan vasta kun prinssi Carl Philip oli jo syntynyt eli prinssi oli ensimmäiset elinkuukautensa kruununprinssi.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa, kuningatar Silvia ja kruununprinsessa Victoria osallistuivat jälleen Sälenin seminaariin. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Kuninkaan ajatuskulut on enimmäkseen tyrmätty.

Sälenin seminaari oli ensimmäinen, johon kuningas, kuningatar Silvia ja kruununprinsessa osallistuivat kohun jälkeen. Päällepäin närkästystä ei näkynyt. Isä ja tytär kävivät myös yhdessä hiihtämässä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on yhä vaitonainen presidenttiehdokkuudestaan.

7. Haavisto ei avaudu presidenttiaikeistaan

Ulkoministeri Pekka Haaviston puheeseen viitattiin useasti seminaarin aikaan.

Mutta meille suomalaisille Haavisto on myös Ylen presidenttigallupin selkeä ykkönen.

Omista aikeistaan Haavisto ei vielä suostu sanomaan mitään. Ainoastaan sen, että hän aikoo katsoa vaalin kerrallaan eli ensin huhtikuun alun eduskuntavaalit.

Selkeää ei-sanaa ei siis Sälenissä kuultu, mutta Haaviston mukaan kannan ottaminen asiaan ei ole ajankohtaista.

8. Aamupäivät varattu hiihtämiseen

Sälenin turvallisuuspoliittisella seminaarilla on pitkät perinteet, sillä se järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1946. Taustayhdistys rekisteröitiin vuonna 1940, sodan aikaan. Aloitteen tekijöinä olivat puolueiden nuorisojärjestöt ja työmarkkinajärjestöt.

Seminaari järjestetään Taalainmaalla samoissa maisemissa, joissa Vasaloppet hiihdetään.

Näin ensikertalaisena huomio kiinnittyy siihen, että seminaaripäivä alkaa aina kello 12.30 ja jatkuu iltaseitsemään tai -kahdeksaan.

Vapaat aamupäivät on ajateltu hiihtämiseen, lasketteluun tai muuhun ulkoiluun.