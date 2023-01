Museon varastotilassa oli niin huono sisäilma, että henkilökunta käytti suojahaalareita – nyt tilaongelmaan on tulossa helpotus

Lappeenrannan museot ovat pitkän odotuksen jälkeen päässeet eroon sisäilmaongelmaisesta kokoelmatilastaan.

Yle kertoi jo vuonna 2013 museon säilytystilasta, jossa henkilökunta työskenteli suojahaalareihin ja hengityssuojaimiin sonnustautuneena huonon sisäilman vuoksi.

Nyt museotoimenjohtaja Päivi Partanen kertoo, että tilasta on luovuttu täysin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Osa tiloissa olleista esineistä on hänen mukaansa puhdistettu ja siirretty uuteen paikkaan, osa taas poistettu kokoelmista.

Uusi tila 2025

Lappeenrannan kaupunki ylläpitää neljää museota: Etelä-Karjalan museota, Lappeenrannan taidemuseota, Ratsuväkimuseota sekä Wolkoffin talomuseota.

Asianmukaisista kokoelmatiloista on ollut jo pitkään pulaa, ja museoiden kokoelmat on hajasijoitettu yli kymmeneen eri osoitteeseen.

Helpotusta tilaongelmiin on odotettavissa lähivuosina, sillä kaupunki on ottanut uudet kokoelmatilat investointilistalleen. Niiden toteuttamiseen on varattu yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

Lappeenrannan museoiden näyttelytiloista kolme sijaitsee Linnoituksessa. Etelä-Karjalan museota on vastikään remontoitu. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

– Toiveena on saada tilat, joissa on esineille erilaisia säilytysolosuhteita, työtiloja sekä asiakaspalvelutiloja. Niissä voisi tehdä kokoelmiin liittyvää yleisötyötä, Partanen kertoo.

Lappeenrannan toimitilayhtiön mukaan tilojen suunnittelu alkaa mahdollisesti jo alkuvuodesta 2023. Valmista on määrä tulla vuonna 2025.

Kokoelmat tarvitsevat tilaa Avaa Lappeenrannan museoiden kokoelmissa on noin 40 000 esinettä, 170 000 valokuvaa ja useampi tuhat taideteosta.

Erikoisuuksiin kuuluvat laaja Viipurin ja Karjalankannaksen alueen esineistö.

Kokoelman kasvattaminen ei ole itsetarkoitus, vaan oleellista on esineen tarina.

Kokoelmia on viime vuosina karsittu esimerkiksi museoiden erikoistumisen ja kuntaliitosten tuomien päällekkäisyyksien takia.

Vaihtoehdot olivat vähissä

Lappeenrannan toimitilayhtiö vahvistaa, että Lappeenrannan museot olivat vuokralla entisessä Kanavakodissa, jossa sisäilmaongelma oli.

Kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meurosen mukaan suojavarusteissa työskentely oli poikkeuksellinen ratkaisu.

Siihen päädyttiin aikoinaan siksi, ettei korvaavia tiloja ollut helppo löytää eikä kokoelmatiloissa oleskeltu jatkuvasti.

Kokoelmatiloissa oleskelua rajoitettiin aikoinaan muutamaan tuntiin kerrallaan. Kuva: Tanja Heimonen / Yle

– Oli ennen kaikkea kiusallista ja työlästä, kun tarvittiin suojavarusteita, mutta terveysriskiä ei sinänsä ollut, hän toteaa.

Ylen arkistouutisten mukaan ainakin jossakin Kanavakodin tilassa on ollut ongelmia jo vuonna 1999. Kaupungin vammaisyksikkö luopui tilasta muutamaa vuotta myöhemmin.