Miksi Morso aiheutti lapsille traumoja, mutta kauhu-uutuus Wednesday kiehtoo? Syy on lasten omaehtoisuudessa

Lasten leikeissä voi olla raakoja teemoja, kuitenkin samaan aikaan lastenohjelma voi pelottaa liikaa. Esimerkiksi Morso-nukke kammotti Pikku Kakkosessa 20 vuotta sitten. Kerro meille, mikä hahmo sinua on pelottanut!

Kauhuviihde näkyy lasten merkkivaatteissa, somevirrassa ja tanssitrendeinä. Alan asiantuntijan mukaan lasten ja nuorten omaehtoista kauhukulttuuria kannattaa pikemminkin tukea eikä demonisoida.

– Lapsilla on aina ollut omaehtoinen kulttuuri, jossa he ovat voineet käsitellä tabu-aiheita. Nyt se on näkyvämpää ja shokeeravampaa sen monikanavaisen näkyvyytensä kautta, lasten kauhuun erikoistunut mediakasvatuksen asiantuntija Marjo Kovanen kertoo.

Koulukinon eritysasiantuntija Kovasen mukaan esimerkiksi Wednesday-sarjan myötä käynnistynyt kummaintoilu ja kauhun karnevalisointi lukeutuvat lapsen omaehtoiseen leikkiin ja kulttuuriin.

Alkuvuodesta ensi-iltansa on saanut myös M3gan (siirryt toiseen palveluun)-elokuva, jossa nuoren tytön ystäväksi tarkoitettu android muuttuukin pelottavaksi. Kovasta kiehtoo se, miksi juuri nukkehahmot pelottavat vuodesta toiseen.

– Nuket ovat ikonisia kauhuhahmoja. Ne ovat elottomia objekteja, joilla on kuitenkin katse ja inhimmillisia piirteitä. Samaan aikaan ne ovat kuolleen ja sieluttoman oloisia. Tästä yhdistelmästä syntyy uncanny-tunne, joka on hankala täsmällisesti suomentaa. Se on mysteerinen ja outo tunne.

Toisinaan sama vaikutus voi syntyä tahattomasti. Yksi esimerkki tällaisesta hahmosta on Morso, joka pelästytti Pikku Kakkosen katsojia vuosituhannen vaihteessa.

Nukeilla näytelty tarina kolmesta kaveruksesta on jättänyt vuosituhannen vaiheessa kasvaneisiin lapsiin kauhun sumentamat muistot. Ohjelmassa esiintynyt Morson ulkonäkö on koettu liian pelottavaksi.

Muistoissa Morso

Erityisasiantuntija Marjo Kovasen mukaan eräs mahdollinen syy Morso-nuken jättämiin traumoihin voi johtua siitä, että pelottavan hahmon näkeminen televisiossa ei ole ollut vapaaehtoista.

Morso on ollut tunnistamaton hahmo, jota katsoja ei pysty nimeämään tutuksi eläimeksi. Ohjelma on juonnettu sisään turvallisen aikuisen toimesta, eikä lapsi ole ymmärtänyt, että näytettävä hahmo ei ole vaarallinen.

– Lapsi käsittelee vaikeita asioita omaehtoisesti leikin kautta, Kovanen selittää.

Media-asiantuntija Marjo Kovanen on erikoistunut lasten omaehtoiseen kauhukulttuuriin. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Jo 1950-luvulla brittiläinen psykoanalyytikko ja lastenlääkäri Donald W. Winnicott on todennut, että leikkiin kuuluu syvä keskittyminen ja se tukee lapsen kasvua sekä henkistä hyvinvointia. Leikki on luova ja universaali kokemus ja yksi elämän perustarpeista.

Lapset ovat kautta aikojen käsitelleet hankalia aiheita kuten sotaa, tappamista, ampumista, hirviöitä ja kuolemaa leikin kautta omissa rajoissa.

Jos lapsi ei Kovasen mukaan saa käsitellä pelottavaa asiaa omilla ehdoillaan ja keinoillaan, siitä voi syntyä ristiriitainen tai hämmentynyt olo.

– Selittämättömät abstraktit piirteet esimerkiksi nukessa yhteisesti hyväksytyssä lastenohjelmassa voi tuntua erityisesti pienestä lapselta hämmentyneeltä, Kovanen sanoo.

Morso – hyväluonteinen hahmo, pahamaineinen ulkonäkö

Ikimuistoinen lastenohjelma Aasi, Morso ja Mouru sai ensi esityksensä Pikku Kakkosessa vuonna 1999. Olli Löytösen ohjaama nukkeanimaatio perustuu Tuula Kallioniemen lastenkirjoihin Aasi ja Morso (1989) ja Aasi, Morso ja Mauri Mourunen (1987).

Aasi, Morso ja Mouru kertoo kaveruksista. Pelokas ja ennakkoluuloinen Aasi haluaa suojautua morsoilta, joiden hän uskoo liikkuvan kotitalonsa lähellä. Aasi lukittautuu kotiinsa ja rakentaa morsoille ansoja. Samaan aikaan hän saa kämppiksekseen pienen ”Myrsyn”, joka paljastuu myöhemmin Morsoksi. Totuuden tullessa ilmi ystävyys ylittää pelot, ja yhteiselo jatkuu entiseen malliin.

Morson hahmon nukettamisesta ja roolityöstä vastasi näyttelijä Aapo Valinen. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Aapo Valisen näyttelemä Morso-hahmo on lastenohjelmissa rauhallisin ja viisain. Morso ei tee mitään hätiköityä ja tarkkailee vierestä kun kämppiksensä Aasi ja Mouru hölmöilevät.

– Morso on hyväluonteinen hahmo, ja se on porukan avuliain ja rauhallisin. Ihmisten pitäisi muistaa ennemmin sen teot kuin ulkonäkö, ohjaaja OIli Löytönen sanoo.

Erja Mikkolan suunnittelemat ja rakentamat nuket istuivat Löytösen mukaan hyvin tarinan maailmaan.

– Sain Tuula Kallioniemeltä kutakuinkin vapaat kädet tarinan toteutukseen. Sen maailma on visioni näköinen. Minusta nuket olivat istuivat tarinaan onnistuneesti, Löytönen sanoo.

Ohjaaja kehuu tarinan koko näyttelijäkaartia erinomaiseksi. Hahmojen persoonallisuudesta ja herättämisestä vastasivat näyttelijät Jukka Saikkonen, Juha Kaijomaa ja Anu Tuomi-Nikula. Ohjelman leppoisan country-henkisen musiikin on säveltänyt Arto Piispanen.

