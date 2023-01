Britannian kirjakaupoissa ihmetellään, missä jonot ovat – tänään tarjolle tullutta prinssi Harryn elämäkertaa myydään jo puoleen hintaan

Prinssi Harryn elämäkerta Spare on päivän ykköspuheenaiheita ja vuoden odotetuimpia kirjajulkaisuja Britanniassa. Yleisöryntäys kirjakauppoihin jäi silti kokematta.

Moni kirjakauppa Isossa-Britanniassa avasi ovensa keskiyöllä, kun prinssi Harryn elämäkerta julkaistiin vuorokauden vaihduttua.

Kysynnän piti olla huipussaan, sillä esimerkiksi Waterstones-kirjakauppaketjun mukaan kirja oli jo ennakkotilausten määrässä mitattuna suurin hitti vuosikymmeneen.

BBC kertoi (siirryt toiseen palveluun), että fanit jonottivat saadakseen kirjan käsiinsä.

Rouva huomasi olevansa kirjakaupan ainoa asiakas

Alkuhuuman laskeuduttua Britanniasta alkoi kantautua ristiriitaisia tietoja. Tabloidit uutisoivat nyt, kuinka Lontoossa kirjakaupat ovat pikemminkin kummastelleet jonojen puutetta ja olematonta yleisöryntäystä.

The Mirror kertoo naisesta (siirryt toiseen palveluun), joka saapui Lontoon keskustaan kirjaostoksille kuuden aikaan aamulla odottaen korttelin mittaista jonoa. Sen sijaan rouva sai huomata olevansa paikan ainoa asiakas.

The Telegraphin mukaan (siirryt toiseen palveluun) vastaavasti keskiyöllä oli nähty vain pieni joukko ihmisiä erään lontoolaisen kirjakaupan edessä ennen ovien avautumista.

Kirja menestyy odotettua kehnommin, koska paljastukset julkaistiin etukäteen?

Lienee selvää, ettei tänään kuudessatoista maassa julkaistu prinssi Harryn omaelämäkerta aiheuttanut vastaavaa maailmanlaajuista kirjakaupparyntäystä kuin vaikkapa Harry Potterit aikoinaan. Sparea myydäänkin Britanniassa jo puoleen hintaan (siirryt toiseen palveluun), neljällätoista punnalla.

Syyksi odotuksiin nähden onnettomalle menestykselle arvellaan Sparen saamaa poikkeuksellista huomiota jo ennen sen julkaisua. Kirjasta livahti kopioita myyntiin Espanjassa muutamaa päivää ennen julkaisua, ja suurimmat paljastukset uutisoitiin sen myötä etukäteen. Lisäksi prinssi Harry on antanut aiheesta laajoja kansainvälisiä haastatteluja (siirryt toiseen palveluun) ennen kirjan julkaisua.

The Sun uutisoi eilen (siirryt toiseen palveluun) kyselytutkimukseen perustuen, että prinssi Harryn suosio on Britanniassa kaikkien aikojen pohjalukemissa. Sillä kuitenkaan tuskin on tekemistä lukuisia mehukkaita paljastuksia sisältävän elämäkerran menestyksen kanssa.

Spare ilmestyy suomeksi nimellä Varamies 19. tammikuuta (Otava).

