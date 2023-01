Kameratolppiin kohdistuu välillä raivoa: Kerran viljelijä yritti varastaa tolpan traktorilla – nyt tolppia sotkettiin spray-maalilla

Liikenneturvallisuuskameroihin kohdistuva iIkivalta on vähäistä hyvien hälytysjärjestelmien ja kovien rangaistusten vuoksi. Välillä kameratolppia tuhritaan ja niitä on jopa räjäytetty.

Kangasalla tiellä 12 liikkuvat autoilijat ovat saattaneet kiinnittää huomiota tien varressa seisoviin liikenneturvallisuuskameroihin, jotka näyttävät lähestulkoon räjähtäneiltä. Tummuneen pinnan syynä on noen sijasta spray-maali. Joku on tuhrinut tolppia mustalla maalilla.

Myös tolppien linssiosat on peitetty maalilla. Koska varsinaisia kameroita ei tolppien sisällä tällä hetkellä ole, mitään toimenpiteitäkään niiden puhdistamiseksi ei ole vielä suunniteltu, kertoo ylikomisario, liikennepoliisiyksikön johtaja Jari Näkki Sisä-Suomen poliisista.

– Kyllä niitä tietysti puhdistetaan, korjataan ja niihin vaihdetaan uusia varaosia, mutta mitään akuuttia tarvetta ei ole.

Kangasalla töhrityt kameratolpat puhdistetaan, mutta työllä ei ole erityinen kiire. ”Yleisesti tiedossa on, ettei joka tolpassa kameraa ole, niin eipä se nyt haittaa vaikka se on ummessakin”, ylikomisario Näkki miettii. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ilkivalta on varsin harvinaista

Liikenneturvallisuuskameroita on Suomen teiden varsilla noin 300. Kiinteitä valvontatolppia on noin 1 100, joista suurin osa seisoo puhtaasti pelotteena.

Kameroihin ja tolppiin kohdistuva ilkivalta on varsin harvinaista. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen arvioi ilkivaltatapauksia tulevan poliisin tietoon vain yhdestä kahteen vuodessa.

– Turun seudulla on ollut yksi tolppa, jota on parikin kertaa räjäytelty tässä ehkä viiden vuoden sisällä. Mutta sielläkin asialla on ilmeisesti joku yksittäinen henkilö, joka kokee kameran ikäväksi.

Kameroihin kohdistuvaa kiusantekoa hillitsevät hyvät hälytysjärjestelmät. Tolpissa, joissa on kamera, on myös hälytyslaitteet, jotka hälyttävät poliisin paikalle hetkessä. Hälytykseen voi riittää jo kameraan kohdistuva tärinä.

Kaikki 300 kameraa eivät välttämättä aina ole käytössä samanaikaisesti, vaan niitä ohjaillaan liikenneturvallisuuskeskuksesta tarpeen mukaan. Arkistokuva. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaikki valvontatolpat ovat myös luotisuojattuja, eli ihan helpolla niitä ei saa rikki. Yrittäjiä on silti ollut: alkuaikoina 1990-luvulla tolppia saatettiin ampua jopa haulikolla tai muulla aseella.

– Muistan, kuinka aikoinaan myös yksi traktorikuski yritti ottaa tolpan matkaansa. Tolpassa oli kuitenkin hälytin, ja poliisihan ehti sinne samaan aikaan. He sitten pyysivät maanviljelijää laittamaan tolpan takaisin paikalleen, Ihalainen muistelee.

Tuhotyöstä voi tulla iso lasku

Ilkivalta voi tulla tekijälle kalliiksi. Jos valvontatolpan hajottaa ja sisällä sattuu olemaan kamera, voi lasku olla kymmeniä tuhansia euroja. Törkeästä tuhotyöstä rangaistuksena voi pahimmillaan olla myös vankeutta.

Yksi kalliiksi tullut ilkivaltapaus on jäänyt Ihalaisen mieleen erityisen hyvin.

– Joskus vanhaan aikaan Lahdessa yritettiin polttaa tolppa. Kamera oli saatu tolpasta pois, mutta syttymään sitä ei saatu. Tekijöitä oli useampi, joista yksi oli edellisyönä ajanut kovaa ylinopeutta kameraan. Muistaakseni hänen nopeutensa oli kahdeksankympin alueella 186 kilometriä tunnissa.

Kuski oli yrittänyt välttyä sakoilta polttamalla kameran filmeineen, mutta kuvat oli ehditty hakea talteen.

– Tekijä oli vasta autokoulussa, ja poliisi sitten kävi hänet pysäyttämässä kesken ajotunnin. Hän sai siitä ehdollista vankeutta ja maksoi kovan hinnan.

Muutakin kuin nopeusvalvontaa

Poliisin nykyisin suosima termi liikenneturvallisuuskamera kuvastaa poliisitarkastaja Heikki Ihalaisen mukaan paremmin nykyajan kameran toimintaa. Valvonta ei keskity vain nopeuksiin, vaan salama voi välähtää esimerkiksi punaisiin päin ajamisesta.

– Tulevaisuudessa päästään varmaan ottamaan kuvia myös ilman turvavyötä ajavista kuljettajista sekä kännykän käyttäjistä. Maailmalla on jo jonkin verran käytössä tällaisia kameroita.

Suomen teillä kameroita alettiin käyttää kunnolla vuonna 1995. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta oli mukana edesauttamassa liikennevalvonnan digitalisointia. Arkistokuva kesäkuulta. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kamerat ovat jo vuosikymmenten ajan vapauttaneet poliiseja muihin työtehtäviin. Ihalainen pitääkin liikenneturvallisuuskameroiden laajempaa hyödyntämistä hyvänä suuntana.

– Tarkoitus on, että poliisit pääsisivät enemmän kentälle siihen työhön, missä he ovat parhaimmillaan. Kamerat taas tekisivät työtä, missä tekniikkaa on parhaimmillaan.

