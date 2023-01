Metsästys muuttuu pian huomattavasti, kun lyijyhaulit on kohta entistäkin laajemmin kielletty

Tuhannet metsästyksen harrastajat joutuvat helmikuun puolivälissä luopumaan lyijyhaulien käytöstä monilla perinteisillä jahtialueilla.

Syynä on EU:n komission vuosi sitten hyväksymä lyijyhaulirajoitus, joka tulee voimaan 15.2.2023 koko EU:n alueella.

Se koskee kaikkea haulikkometsästystä ja -ammuntaa kosteikoilla ja niiden suojavyöhykkeillä. Lyijyhaulien käyttö vesilintujahdissa on Suomessa ollut kiellettyä yli 25 vuotta.

Vaikka laajennuksen tavoite on hyvä, sen täytäntöönpano ja valvonta ovat kuitenkin osoittautumassa hankaliksi. Syynä on kiellossa käytetty kosteikon määritelmä, joka on käytännön kannalta epäselvä. Valvonnassa liikkeelle lähdetäänkin neuvontapainotteisesti.

– Seuraamuksista en vielä tiedä ja puuttumiskynnys varmasti tässä alkuvaiheessa on hyvin korkea. Puhumattakaan, että ruvettaisiin ihmisiä sakottamaan. Ensisijaisesti pyritään neuvoin ohjaamaan ihmisiä oikeaan menettelyyn, sanoo poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäministeriöstä.

Myös Turvallisuus ja kemikaalivirastosta todetaan, että liikkeelle lähdetään neuvonta edellä.

Älypuhelinsovellus työn alla

Myöhemmin metsästäjien avuksi on tulossa uudet lyijykieltoalueet kertova netti- ja älypuhelinsovellus.

– Sellaista ei tällä hetkellä ole netissä tai sovelluksena kännykkään, mutta sitä ollaan suunnittelemassa. Sellainen voisi olla avuksi. Toivottavasti sellainen kesään mennessä tulisikin, kertoo Tukesin ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen.

Kiellon epäselvyys on aiheuttanut hankaluuksia myös haulikon patruunoita maahantuoville ja myyville yrityksille.

– Tällä hetkellä haulikon patruunoiden maahantuonti, jos ei ole aivan loppunut, niin ainakin epätietoisuudessa ollaan, toteaa Asekauppiaiden liiton puheenjohtaja Timo Huikkala.

Tavallisesti moni maahantuojista on tähän aikaan vuodesta jo tehnyt seuraavan kauden patruunatilauksia, mutta nyt ei ole selvää, millaiset patruunat käyvät kaupaksi.

Muun muassa Pieksämäellä aseita ja patruunoita myyvässä liikkeessä arvioidaan, että lyijyhaulien käyttökiellon laajenemisen vaikutukset alkavat näkyä laajemmin kesällä.

– Tällä hetkellä tämä ei näy vielä millään tavalla, mutta uskoisin että pääosin siirrytään korvaaviin patruunoihin ensi kesänä. Lyijyhaulipatruunat jäävät mahdollisesti peltokyyhkyjahteihin ja jänisjahteihin. Paikkoihin, missä kosteikot ovat kohtuu kaukana, sanoo Green Trail Oy:n toimitusjohtaja Jari Huuskonen.

Haulikkometsästyksen ohella kiellon laajenemisella on vaikutuksia myös ampumaurheilijoiden harjoittelumahdollisuuksiin. Jo nyt niillä haulikkoradoista, joilla on arvioitu olevan kohonnut pohja- tai pintavesiriski, lyijyhauleilla ampuminen on kiellettyä.

Lyijykielto jo nyt osalla haulikkoradoista

– Oma kokemukseni on, ettei haulikkometsästys ole helppoa, mistä syystä rataharjoittelu metsästäjillekin on ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää on, että jatkossakin on riittävä määrä harjoittelupaikkoja, joilla ampumaharjoittelun ympäristöriskejä voidaan hallita, sanoo Ampumaurheiluliiton olosuhde- ja ympäristöpäällikön Lotta Laitinen.

Kansainvälisissä kilpailuissa, mukaan lukien olympialaiset, käytettävä haulimateriaali on lyijy niin trapissa kuin skeetissä. Niinpä huipputason ampujille tarvitaan yhä ratoja, joissa lyijyhauleilla ampuminen on sallittua. Toisaalta haulimateriaalirajoituksille pitäisi olla aina joku syy, rajoituksia ei ole syytä tehdä perusteetta, Laitinen korostaa.

Miten sitten helmikuun puolivälin jälkeen haulikkometsälle lähtevän kannattaa toimia. Pienriistajahti vesistöjen ja soiden rikkomassa maastossa etenkin talvisaikaan ulottuu helposti kosteikolle tai sen suoja-alueelle.

Vähänkin epäselvissä tapauksissa lyijyhauleilla ladatut patruunat on parasta jättää kokonaan pois matkasta.

– Jos on selkeästi jossain vesialueella, suolla tai muualla, niin kannattaa käyttää sillä sitten vain näitä korvaavasta materiaalista tehtyjä haulikon patruunoita, opastaa poliisitarkastaja Sivula.

Aiheesta voi keskustella 16.1. kello 23 saakka.