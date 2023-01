Sebastian Strandvall kertoo saaneensa uutta tietoa iranilaisystävänsä tilanteesta – kuolemanrangaistusta ei ole langetettu

Iranilaisjalkapalloilija Amir Nasrin epäselvä kohtalo on ollut kansainvälisen mediahuomion kohteena. Vaasalainen Strandvall on puhunut entisen joukkuetoverinsa tilanteesta.

Vaasan Palloseuran kapteeni Sebastian Strandvall on puolustanut näkyvästi iranilaista entistä joukkuekaveriaan Amir Nasr Azadania, jota on uhannut kotimaassaan jopa kuolemantuomio.

Amir Nasr Azadania on tiettävästi syytetty osallisuudesta Iranin viimeaikaisiin levottomuuksiin.

Strandvallin mukaan tietoa Nasrin tilanteesta on ollut vaikea saada, mutta viimeisimmän hänen saamansa tiedon mukaan kuolemantuomiota ei ole langetettu.

– Eilen aamulla Amirin tuomio on päivitetty. Siellä on ollut jonkinnäköinen oikeudenkäynti, tai vastaava tilaisuus, jossa hänen ja muutaman muun vangin tuomio on päivitetty.

– Amirin kuolemantuomio on nyt toistaiseksi evätty ja hänelle tuomittiin kolmesta syytteestä ilmeisesti yhteensä 26 vuotta vankeutta, Strandvall kertoo Ylelle.

Strandvallin käsityksen mukaan Iranissa tällaisesta yhdistelmätuomiosta istutaan käytännössä pisin rangaistus.

– Amirin pisin rangaistus on 16 vuotta, mutta en tiedä mistä syytteestä se on tullut. Kahdesta muusta syytteestä annettu tuomio oli 5 + 5 vuotta. Amir tulee käytännössä istumaan 16 vuotta vankilassa, Strandvall sanoo.

Yle ei ole pystynyt varmistamaan tuomiota muista lähteistä.

Silti pieni voitto

Pitkästä vankeusrangaistuksesta huolimatta Strandvall näkee pienenä voittona sen, että oikeudenkäynnistä ei tullut kuolemantuomiota.

– Niin kauan kuin Amir on elossa, toivo vapaudesta elää.

Strandvall näkee, että kansainvälisestä mediahuomio on voinut myötävaikuttaa siihen, että esimerkiksi hirttotuomiota ei ole langetettu.

– Täytyy olla kiitollinen koko maailman futisyhteisölle siitä, että hänen nimensä on ollut esillä paljon esillä.